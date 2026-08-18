La FIA rassurée après son enquête sur les ailerons Macarena

L'une des innovations les plus marquantes de la première moitié de la saison 2026 a été l'aileron arrière rotatif, rapidement surnommé "Macarena" par Frédéric Vasseur, patron de Ferrari : la Scuderia a été la première à utiliser un tel concept lors des essais hivernaux et a réussi à surprendre plusieurs de ses rivales avec cette solution innovante.

À l'époque, Red Bull travaillait déjà sur sa propre version. Le directeur technique, Pierre Waché, a indiqué que Ferrari n'avait pas servi d'inspiration et que le concept de Red Bull fonctionnait différemment, ce qui est effectivement le cas puisque, parmi d'autres différences, le flap pivote dans le sens inverse.

Mais Red Bull n'a pas réussi à rendre son aileron rotatif opérationnel pour le début de la saison, ce qui signifie qu'il a été utilisé pour la première fois à Miami.

Les premiers week-ends se sont déroulés sans problèmes pour les ailerons de Ferrari et Red Bull, mais les ailerons Macarena ont été de plus en plus surveillés après les deux accidents consécutifs de Max Verstappen, en qualifications au Red Bull Ring et en course à Silverstone. Red Bull a temporairement renoncé à son dispositif mais a vite apporté des correctifs et il a fait son retour à Budapest.

La sortie de piste de Max Verstappen au Red Bull Ring a été provoquée par son aileron rotatif. Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Dans le même temps, La FIA a demandé des informations complémentaires à Red Bull et Ferrari sur leurs ailerons. Ferrari n'était pas directement visée mais la fédération a traité les deux équipes de la même manière, puisqu'il s'agissait des deux à avoir utilisé cette solution.

Surtout, il était important pour la FIA de comprendre les spécificités des deux systèmes, puisque de plus en plus d'équipe ont travaillé sur leur propre version. Après avoir négligé le potentiel de cet aileron dans un premier temps, McLaren a testé une première version et prévoit de le lancer en course dans l'un des premiers rendez-vous après la pause estivale.

Après avoir analysé la situation, la FIA a confié à une sélection de médias, dont Motorsport.com, qu'elle ne prendra aucune mesure pour interdire les ailerons arrière rotatifs.

"Quand ces concepts sont apparus pour la première fois, nous voulions nous assurer qu'ils étaient totalement sûrs", a déclaré Nikolas Tombazis, en charge des compétitions de monoplaces à la FIA. "Cela comprenait diverses exigences, comme c'est souvent le cas dans de nombreux systèmes complexes et au sein des équipes d'ingénieurs qui déploient ce qu'on appelle une analyse FMEA, soit une analyse des potentielles défaillances"

L'enquête de la FIA ne portait pas seulement sur le temps pour refermer l'aileron, mais aussi sur son influence sur l'ensemble de la voiture, puisque l'écoulement aérodynamique n'est pas modifié instantanément après la fermeture de l'aileron. Le but était d'éviter tout problème.

"Nous avons pas mal discuté pour garantir la sécurité de ces concepts", a précisé Tombazis. "Nous voulions surtout nous assurer qu'il n'y aurait jamais de, disons, défaillance hydraulique, qui résulterait en un aileron restant ouvert, qui ne retrouverait pas sa position fermée."

Nikolas Tombazis a mené l'enquête sur les ailerons Macarena. Photo de: Kym Illman / Getty Images

"Nous voulions aussi garantir qu'il le fait dans un délai très court, qu'il n'y avait pas un mouvement très lent susceptible de déséquilibrer la voiture."

Ce dialogue a permis de juger le concept suffisamment sûr, même si Red Bull a dû revoir sa copie. Mais selon Tombazis, la FIA n'a pas formellement demandé des changements et c'est l'équipe elle-même qui s'est basée sur les discussions et, évidemment, ses accidents pour constater que des changements s'imposaient.

"Nous avons discuté de ces choses, et par la suite, Red Bull a voulu travailler. Nous ne leur avons pas dit 'Non, vous ne pouvez pas l'utiliser' mais ils avaient besoin de travailler un peu plus parce qu'ils veulent aussi que leur voiture soit sûre. Je pense que personne ne veut voir un accident de sa voiture."