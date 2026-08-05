Pourquoi McLaren joue la prudence avec son aileron arrière rotatif

McLaren introduira sa propre version du concept d'aileron arrière dit "Macarena", mais pas avant une échéance encore indéterminée, selon son directeur, Andrea Stella.

Il est entendu que cette prudence n'est pas liée aux problèmes rencontrés par Red Bull avec un concept similaire. McLaren adopte une approche pragmatique, car l'aileron arrière rotatif ajoute de la complexité à la gestion du comportement de la monoplace lors des transitions entre le mode ligne droite et le mode virage.

L'écurie prévoyait de tester son nouvel aileron en Autriche avant d'y renoncer au dernier moment. Elle a finalement attendu la Hongrie pour le faire rouler pour la première fois lors des EL1 sur la voiture d'Oscar Piastri, alors confiée à Leonardo Fornaroli, avant de le mettre de côté.

Les accidents de Max Verstappen au Red Bull Ring puis à Silverstone ont conduit Red Bull à mettre temporairement de côté son aileron arrière rotatif, l'équipe soupçonnant qu'un délai dans le raccrochage du flux d'air lorsque l'aileron revenait en mode virage rendait la monoplace du Néerlandais instable.

"Je dois dire que cela a été un projet compliqué", a déclaré Stella à quelques médias, dont Motorsport.com. "Ce n'est pas une surprise, car lorsque nous avons vu Ferrari introduire cet aileron lors des essais de Bahreïn puis le tester en Chine, Lewis Hamilton est parti en tête-à-queue dès son premier tour. Et il a fallu encore plusieurs courses avant qu'ils soient en mesure de l'utiliser en compétition."

"Nous savions que ce serait un projet complexe. Je dois dire que notre département ingénierie a mené ce projet de manière à obtenir un système qui se comporte bien, que ce soit au niveau de l'actionnement mécanique, du temps d'actionnement – car le règlement impose certaines limites, pas seulement pour des raisons aérodynamiques – ou encore du comportement aérodynamique global, notamment du raccrochage du flux."

"Cela correspond au temps nécessaire pour que la voiture retrouve son appui, non seulement sur l'aileron, mais sur l'ensemble de la monoplace, puisque cet appui est généré à partir de l'aileron. Tout cela a été très conforme à nos attentes. C'est donc une validation positive de ce concept et nous avons désormais hâte de l'introduire lors de prochaines courses."

Ces concepts illustrent parfaitement une approche créative de l'ingénierie et sont rendus possibles cette saison par un règlement relativement ouvert. La F1 a introduit dès 2011 le principe de réduction de la traînée en ligne droite avec le DRS, autorisant l'ouverture du volet supérieur de l'aileron arrière dans des zones prédéfinies du circuit.

La vitesse et le mode d'actionnement étaient alors précisément définis, tout comme les dimensions des éléments de l'aileron. Mais avec le règlement 2026, où les volets des ailerons avant et arrière peuvent s'ouvrir dans des zones spécifiques du mode ligne droite, seule la durée de la transition entre les deux positions est réglementée (0,4 seconde maximum), et non le mécanisme permettant de passer de l'une à l'autre.

L'aileron arrière rotatif de McLaren est plus proche de celui de Red Bull que de celui de Ferrari, puisqu'il utilise un actionneur central pour gérer la rotation, plutôt qu'un mécanisme intégré aux dérives latérales. Comme celui de Red Bull, il pivote également vers l'avant plutôt que vers l'arrière.

Ce mode d'actionnement lui permet de conserver un certain effet d'aérofrein lors de la fermeture. Le compromis choisi par Red Bull et McLaren consiste à accepter une légère gêne aérodynamique provoquée par l'actionneur et son carénage, en échange d'un espace plus important entre les volets supérieur et inférieur lorsque le mode ligne droite est activé.

Le système Ferrari, lui, doit parcourir une trajectoire plus longue entre les positions ouverte et fermée en raison de son angle de rotation.

Max Verstappen a subi plusieurs accidents attribués directement à l'aileron rotatif. Photo de: Getty Images

L'un des effets les moins prévisibles du nouveau règlement concerne les variations de charge sur les pneus lors des transitions entre le mode ligne droite et le mode virage. Les écuries savaient avant le début de la saison que ce serait un facteur de performance important, mais elles étaient incapables de le mesurer précisément avec les outils de simulation, comme la soufflerie ou la CFD.

L'ampleur réelle de ces variations de charge, ainsi que leur influence sur le comportement de la monoplace, n'a pu être mesurée qu'en piste. Il en va de même pour les bénéfices théoriques des ailerons arrière rotatifs. L'écoulement de l'air à l'arrière d'une Formule 1 est extrêmement complexe en raison des interactions entre les surfaces aérodynamiques de la monoplace et les turbulences générées par les roues arrière.

Le reproduire avec précision en soufflerie est particulièrement difficile, puisque les maquettes sont limitées à 60% de l'échelle réelle et que le vent souffle généralement dans une seule direction.

Il a toujours été compliqué d'évaluer les performances aérodynamiques d'une voiture lorsqu'elle enchaîne les virages ou lorsqu'elle évolue avec différentes directions de vent. Les caractéristiques de déformation des pneus des maquettes, ainsi que leur taille réduite, tendent également à fausser les résultats.

C'est pourquoi McLaren a multiplié les roulages en EL1 avec de grandes grilles de capteurs aérodynamiques installées derrière les roues arrière afin de valider d'importantes évolutions de carrosserie, comme la dernière spécification du fond plat introduite en Hongrie, mais aussi son aileron rotatif. Les mesures effectuées directement en piste restent la seule véritable confirmation – ou non – des gains théoriques.

"Une question m'a été posée sur la comparaison avec Red Bull, mais je ne pense pas que la soufflerie soit un facteur majeur pour déterminer le comportement aérodynamique lors du raccrochage du flux d'air", a ajouté Stella.

"Il existe d'autres outils pour cela, mais le plus important, surtout lorsqu'il s'agit d'un projet aussi complexe sur le plan aérodynamique, reste ce que l'on observe en piste. Il était donc essentiel pour nous de recueillir des données directement sur le circuit, car nous n'aurions jamais pu nous appuyer uniquement sur la soufflerie pour un projet aussi délicat."