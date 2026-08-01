L'ingénieux mécanisme derrière l'aileron "Macarena" de McLaren

Après avoir mis ce projet de côté en Autriche afin d'affiner davantage le concept, McLaren a enfin dévoilé en Hongrie sa version de l'aileron arrière à flap rotatif. Il s'agit d'un prototype expérimental destiné principalement à la collecte de données, la version définitive devant faire son apparition au cours de la seconde moitié de la saison. Mais l'idée de McLaren concernant cet aileron est bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue.

Il est intéressant de noter que, si les ailerons rotatifs de Ferrari et de Red Bull n'ont pratiquement rien en commun - ni le sens de rotation, ni le mode de fonctionnement -, la solution de McLaren semble emprunter certains principes aux deux, avant de se démarquer par ses propres choix techniques très sophistiqués.

Les ingénieurs de l'écurie basée à Woking ont décidé de ne pas intégrer l'actionneur dans la plaque d'extrémité, comme l'a fait Ferrari avec son aileron dit "Macarena". Ils ont plutôt conservé un actionneur monté au centre qui, grâce à un ingénieux mécanisme à trois bras, permet aux deux volets de pivoter pour se mettre en position déployée.

Le mécanisme derrière le nouvel aileron McLaren. Photo de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

En substance, l'aileron pivote vers l'arrière lorsqu'il s'ouvre, à l'instar du modèle de la RB22 de Red Bull. Cependant, les ingénieurs de McLaren ont fait un choix particulièrement intéressant : ils ne soulèvent pas le bord extérieur de l'aileron lors de son ouverture. Cela permet de réduire les turbulences générées lorsque les coins extérieurs sont exposés, contrairement à la solution de Red Bull, qui utilise un système complexe de pivots latéraux qui tournent eux-mêmes lors du déploiement.

Sur la McLaren, les points de pivot latéraux sont plus conventionnels. Deux éléments de pivotement à mouvement libre sont positionnés aux extrémités du volet supérieur, permettant aux éléments mobiles de l'aileron de pivoter tout en suivant le mouvement de l'actionneur hydraulique. Ce design maintient les extrémités de l'aileron très proches des plaques d'extrémité, limitant ainsi la formation de turbulences qui s'intensifieraient normalement lorsque les sections extérieures de l'aileron sont exposées.

Ce qui est toutefois encore plus intéressant, c'est la conception de l'actionneur central de McLaren. Alors que Red Bull utilise une structure métallique robuste abritant l'actionneur et se raccordant directement au pivot rotatif qui relève l'aileron, les ingénieurs de McLaren ont adopté une approche totalement différente : trois bielles interconnectées, reliées par des axes pivotants qui leur permettent de s'incliner et de pivoter librement. Il s'agit d'une solution sophistiquée qui permet d'obtenir le mouvement souhaité grâce à un agencement cinématique bien plus complexe.

Le mécanisme quand l'aileron est "fermé" (à gauche) et quand il est "ouvert" (à droite). Photo de: Gianluca D'Alessandro

Lorsque le flap mobile est activé, la première biellette (représentée en bleu sur les images ci-dessus) est poussée par un piston s'étendant depuis l'actionneur jusqu'à atteindre un angle d'environ 45 degrés. La deuxième biellette (représentée en blanc) se déplace en conséquence, s'étendant jusqu'à une position presque horizontale. Enfin, la troisième biellette (représentée en jaune), qui est reliée au volet mobile inférieur, pivote vers le haut jusqu'à former un angle proche de 90 degrés avec la deuxième biellette.

En résumé, la dernière biellette jaune est l'élément qui soulève et soutient physiquement les flaps, ceux-ci se retrouvant ainsi en position verticale. Avec cette configuration, les points de pivotement ne sont pas fixés à une structure de support fixe comme c'est le cas sur la Red Bull - ce qui a nécessité la construction d'une "cage" rigide pour loger le mécanisme. Au contraire, ce sont les bras eux-mêmes qui servent de structure porteuse, ce qui offre probablement également un avantage en termes de réduction du poids.

Il s'agit d'une solution d'ingénierie à la fois très complexe et exceptionnellement ingénieuse.