Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Bastianini lassé du niveau "surprise" de la KTM d'une piste à l'autre

MotoGP
Bastianini lassé du niveau "surprise" de la KTM d'une piste à l'autre

Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

Formule 1
Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK

MotoGP
BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK

Wolff relativise la percée de McLaren en Hongrie : "Même une IA l'aurait prédite"

Formule 1
GP de Hongrie
Wolff relativise la percée de McLaren en Hongrie : "Même une IA l'aurait prédite"

Ogier et Fourmaux en tête, la Finlande fait déjà ses premières victimes

WRC
Rallye de Finlande
Ogier et Fourmaux en tête, la Finlande fait déjà ses premières victimes

Le GP de Thaïlande ouvrira la nouvelle ère du MotoGP en 2027

MotoGP
Le GP de Thaïlande ouvrira la nouvelle ère du MotoGP en 2027

Aldeguer renonce à Silverstone mais prépare son retour en Aragón

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Aldeguer renonce à Silverstone mais prépare son retour en Aragón

Les travaux avancent à Buenos Aires en vue du Grand Prix MotoGP de 2027

MotoGP
Les travaux avancent à Buenos Aires en vue du Grand Prix MotoGP de 2027
Formule 1 GP de Hongrie

Wolff relativise la percée de McLaren en Hongrie : "Même une IA l'aurait prédite"

Malgré la victoire autoritaire de McLaren en Hongrie, Toto Wolff refuse d'y voir un renversement de hiérarchie. Pour le patron de Mercedes, le Hungaroring était naturellement favorable à l'écurie de Woking, tandis que la bataille du développement est loin d'être terminée.

Owen Bellwood Oleg Karpov
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Après avoir remporté les six premières courses de la saison, Mercedes a vu sa domination être sérieusement remise en question ces dernières semaines, avec seulement deux victoires lors des cinq derniers Grands Prix.

Mercedes avait parfaitement négocié le début de la nouvelle réglementation 2026, en s'imposant immédiatement comme la référence du plateau. Toutefois, les évolutions apportées par Ferrari et McLaren, combinées à quelques difficultés rencontrées par les Flèches d'Argent, ont progressivement resserré la hiérarchie.

Cette évolution s'est particulièrement illustrée en Hongrie. Lando Norris y a signé la pole position avec seulement 12 millièmes d'avance sur Lewis Hamilton, avant de convertir cette performance en victoire.

Mercedes a dû se contenter des quatrième et septième places en qualifications, tandis que Kimi Antonelli a finalement sauvé un podium dimanche. Pour autant, Toto Wolff refuse de tirer des conclusions hâtives.

"Si vous demandiez à une intelligence artificielle qui était le favori à Budapest, elle vous répondrait McLaren", souriait-il après la course, le tracé hongrois étant reconnu comme le l'un des terrains de jeu des orange papaye. 

"Ils étaient déjà l'équipe dominante ici ces dernières années. Je crois qu'ils avaient signé un doublé l'an dernier [et l'année d'avant également, ndlr]. C'est clairement un circuit qui leur convient très bien, alors qu'il nous réussit moins."

Toto Wolff admits McLaren has

Toto Wolff voit McLaren dans le match à présent.

Photo : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Wolff appelle ainsi à relativiser la hiérarchie observée en Hongrie : "Il faut faire attention à ne pas passer trop vite du discours selon lequel tout le monde est soudainement compétitif à celui selon lequel une équipe ne l'est plus."

"McLaren a clairement franchi un cap et fait désormais partie de la lutte. De notre côté, nous n'avons pas apporté d'évolutions depuis un certain temps. On voit bien que cette bataille du développement va continuer lors de la deuxième partie de saison."

Mercedes mise sur une stratégie différente

La course au développement constitue l'un des grands enjeux de cette saison 2026. Avec une réglementation entièrement nouvelle, les performances évoluent rapidement à mesure que les équipes comprennent mieux leurs monoplaces.

Ferrari a multiplié les évolutions sur la SF-26 afin d'en exploiter tout le potentiel, tandis que McLaren a régulièrement introduit de nouvelles pièces, notamment à Miami, Spa et Budapest.

Mercedes, en revanche, a adopté une approche plus progressive. Une stratégie assumée par Toto Wolff, qui rappelle que le plafond budgétaire impose désormais de faire des choix.

"Nous devons être très stratégiques quant au moment où nous introduisons des évolutions", expliquait-il. "Nous ne pouvons plus apporter de nouvelles pièces à chaque Grand Prix comme par le passé. À un moment donné, vous introduisez un package, vous prenez un peu d'avance sur vos rivaux, puis l'écart se réduit à nouveau lorsqu'ils apportent leurs propres évolutions."

Le dirigeant autrichien assure toutefois que Mercedes dispose encore d'une marge de manœuvre pour la seconde moitié de saison : "Nous avons des évolutions à venir. Nous surveillons de près ce que nous pouvons encore apporter et, du point de vue du plafond budgétaire, nous sommes dans une bonne situation."

"Nous avons volontairement gardé davantage de ressources pour la deuxième partie de saison. Nous avons attendu… et nous verrons si cela suffira."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Les travaux avancent à Buenos Aires en vue du Grand Prix MotoGP de 2027
Article suivant Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

Meilleurs commentaires
Plus de
Owen Bellwood

Dix des abandons les plus étranges de la Formule 1

Formule 1
Formule 1
Dix des abandons les plus étranges de la Formule 1

Pourquoi le panneautage n'est pas abandonné en F1

Formule 1
Formule 1
Pourquoi le panneautage n'est pas abandonné en F1

Le frère d'Oliver Oakes arrêté et accusé d'avoir transféré des biens criminels

Formule 1
Formule 1
Le frère d'Oliver Oakes arrêté et accusé d'avoir transféré des biens criminels
Plus de
Mercedes

Les données derrière l'énième problème qui a touché Russell

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Les données derrière l'énième problème qui a touché Russell

Antonelli a "limité la casse" après sa pénalité en Hongrie

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Antonelli a "limité la casse" après sa pénalité en Hongrie

Russell encore victime d'un problème : "Je n'ai jamais connu ça dans ma carrière"

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Russell encore victime d'un problème : "Je n'ai jamais connu ça dans ma carrière"

Dernières actus

Bastianini lassé du niveau "surprise" de la KTM d'une piste à l'autre

MotoGP
Bastianini lassé du niveau "surprise" de la KTM d'une piste à l'autre

Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

Formule 1
Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK

MotoGP
BMW veut réunir les deux seuls vainqueurs MotoGP de KTM en WorldSBK

Wolff relativise la percée de McLaren en Hongrie : "Même une IA l'aurait prédite"

Formule 1
GP de Hongrie
Wolff relativise la percée de McLaren en Hongrie : "Même une IA l'aurait prédite"