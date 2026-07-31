Wolff relativise la percée de McLaren en Hongrie : "Même une IA l'aurait prédite"

Après avoir remporté les six premières courses de la saison, Mercedes a vu sa domination être sérieusement remise en question ces dernières semaines, avec seulement deux victoires lors des cinq derniers Grands Prix.

Mercedes avait parfaitement négocié le début de la nouvelle réglementation 2026, en s'imposant immédiatement comme la référence du plateau. Toutefois, les évolutions apportées par Ferrari et McLaren, combinées à quelques difficultés rencontrées par les Flèches d'Argent, ont progressivement resserré la hiérarchie.

Cette évolution s'est particulièrement illustrée en Hongrie. Lando Norris y a signé la pole position avec seulement 12 millièmes d'avance sur Lewis Hamilton, avant de convertir cette performance en victoire.

Mercedes a dû se contenter des quatrième et septième places en qualifications, tandis que Kimi Antonelli a finalement sauvé un podium dimanche. Pour autant, Toto Wolff refuse de tirer des conclusions hâtives.

"Si vous demandiez à une intelligence artificielle qui était le favori à Budapest, elle vous répondrait McLaren", souriait-il après la course, le tracé hongrois étant reconnu comme le l'un des terrains de jeu des orange papaye.

"Ils étaient déjà l'équipe dominante ici ces dernières années. Je crois qu'ils avaient signé un doublé l'an dernier [et l'année d'avant également, ndlr]. C'est clairement un circuit qui leur convient très bien, alors qu'il nous réussit moins."

Toto Wolff voit McLaren dans le match à présent. Photo : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Wolff appelle ainsi à relativiser la hiérarchie observée en Hongrie : "Il faut faire attention à ne pas passer trop vite du discours selon lequel tout le monde est soudainement compétitif à celui selon lequel une équipe ne l'est plus."

"McLaren a clairement franchi un cap et fait désormais partie de la lutte. De notre côté, nous n'avons pas apporté d'évolutions depuis un certain temps. On voit bien que cette bataille du développement va continuer lors de la deuxième partie de saison."

Mercedes mise sur une stratégie différente

La course au développement constitue l'un des grands enjeux de cette saison 2026. Avec une réglementation entièrement nouvelle, les performances évoluent rapidement à mesure que les équipes comprennent mieux leurs monoplaces.

Ferrari a multiplié les évolutions sur la SF-26 afin d'en exploiter tout le potentiel, tandis que McLaren a régulièrement introduit de nouvelles pièces, notamment à Miami, Spa et Budapest.

Mercedes, en revanche, a adopté une approche plus progressive. Une stratégie assumée par Toto Wolff, qui rappelle que le plafond budgétaire impose désormais de faire des choix.

"Nous devons être très stratégiques quant au moment où nous introduisons des évolutions", expliquait-il. "Nous ne pouvons plus apporter de nouvelles pièces à chaque Grand Prix comme par le passé. À un moment donné, vous introduisez un package, vous prenez un peu d'avance sur vos rivaux, puis l'écart se réduit à nouveau lorsqu'ils apportent leurs propres évolutions."

Le dirigeant autrichien assure toutefois que Mercedes dispose encore d'une marge de manœuvre pour la seconde moitié de saison : "Nous avons des évolutions à venir. Nous surveillons de près ce que nous pouvons encore apporter et, du point de vue du plafond budgétaire, nous sommes dans une bonne situation."

"Nous avons volontairement gardé davantage de ressources pour la deuxième partie de saison. Nous avons attendu… et nous verrons si cela suffira."