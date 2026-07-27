Le départ manqué de Russell n'était pas de sa faute, assure Mercedes

La pause arrive sans doute à point nommé pour George Russell, qui a encore vécu un Grand Prix difficile en Hongrie. Qualifié à une bien peu encourageante septième place, transformée en sixième position sur la grille par la pénalité de Kimi Antonelli, le Britannique a manqué son envol dans les grandes largeurs ce dimanche, ce qui l'a relégué à la 19e place à la fin du premier tour.

Immédiatement à la radio, Russell a interrogé son stand : "Qu'est-ce qui s'est passé ?", a-t-il ainsi lancé. Jusqu'à l'installation à son emplacement, la Mercedes semblait réagir correctement aux actions du pilote, mais dans les derniers instants avant le départ, le pilote a semblé perdre le contrôle du régime moteur et la voiture a alors mis du temps à s'extraire de sa position quand il a relâché l'embrayage à l'extinction des feux.

Après le premier virage, seuls Lance Stroll et Sergio Pérez - ce dernier étant parti des stands - étaient derrière le pilote Mercedes. Quand son ingénieur lui a répondu après sa question initiale, ce dernier a indiqué que sa Mercedes était passée en mode anticalage.

Le dialogue s'est alors poursuivi. Demandant de plus amples clarifications sur ce qui s'était mal passé dans la procédure de départ, Russell s'est vu répondre la chose suivante : "Embrayage à 2%, on dirait que c'est la pédale d'accélérateur ; tu l'as relâchée à haut régime."

Il est intéressant de noter que le directeur adjoint de Mercedes, qui était en lien avec Canal+ tout au long du week-end en Hongrie, a indiqué - en français - quelque chose de similaire pendant la course : "Il semble qu'il ait eu un excès de régime moteur, donc il a levé le pied au mauvais moment et ça a déclenché l'anticalage, en fait."

Wolff rejette toute faute du pilote

George Russell a encore perdu des points sur Antonelli et Hamilton en Hongrie. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En dépit de ces indications pouvant laisser penser que Russell a joué un rôle dans son mauvais départ, Toto Wolff a été prompt, après la course, à défendre son pilote et à écarter toute responsabilité de sa part. "On dirait qu'il a accéléré à environ 10% [de l'accélération maximale] et que le moteur est monté à plein régime ; dès qu'il a relâché l'accélérateur, le moteur a calé."

"Je ne suis vraiment pas satisfait du nombre trop élevé d'erreurs qui se sont produites. C'est la raison de cette situation, mais sinon, il a très bien piloté. Il est remonté sans difficulté dans le trafic et a ensuite récupéré, je pense, le maximum de points possible."

"J'appuyais sur l'accélérateur pour maintenir le régime, puis tout à coup, environ quatre secondes avant que les feux ne s'éteignent, le moteur s'est mis à monter et descendre en régime de manière incontrôlée", a pour sa part expliqué Russell. "J'ai essayé d'agir sur l'accélérateur, mais ça ne changeait rien. Le moteur ne réagissait donc pas à l'accélérateur."

Russell est remonté dans les points au bout de 17 tours avant de dépasser les deux Racing Bulls pour atteindre la septième position au 21e passage, alors qu'Isack Hadjar s'était arrêté au stand. Une fois son propre arrêt effectué, il est retombé au huitième rang, avant de bénéficier plus tard de l'abandon d'Oscar Piastri pour atteindre l'arrivée en P7, 2"015 derrière le Français.

"On ne peut pas reprocher quoi que ce soit aux pilotes aujourd'hui", a ajouté Wolff. "La défense de Kimi [Antonelli] sur les pneus durs face à Lewis [Hamilton] sur les pneus tendres était brillante, du grand pilotage, et il en va de même pour George."

"Je pense qu'il a dépassé dix voitures dès le début dans le trafic, alors que nous savions que cela allait être très difficile. Les pilotes ont donc vraiment fait du bon travail aujourd'hui."

Avec Stuart Codling et Oleg Karpov