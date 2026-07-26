Hamilton a désactivé trop tôt son limiteur de vitesse lors du dernier arrêt

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Lewis Hamilton avait sans doute une chance de signer un bien meilleur résultat que la cinquième place au terme du Grand Prix de Hongrie 2026 de F1, mais une série d'erreurs et de mauvais choix lui ont coûté une opportunité de reprendre du terrain à Kimi Antonelli.

La course avait pourtant plutôt bien démarré pour le septuple champion du monde qui avait gagné une place au départ et était clairement en position de menacer la troisième position de Max Verstappen.

Le Britannique n'est toutefois jamais parvenu à trouver la faille sur le Néerlandais et il a fallu attendre la première salve d'arrêts pour qu'il passe devant la Red Bull grâce à un undercut. Toutefois, cette situation n'a pas duré puisqu'après être ressorti devant Verstappen, ce dernier a fini par le repasser, avec l'aide d'une Racing Bulls opportune et grâce à un freinage retardé au maximum.

 

Une fois derrière la Red Bull, Hamilton a peiné à suivre son rythme. Le choix a alors été fait de raccourcir le second relais pour tenter de décaler sa stratégie et de jouer la position de piste sur un circuit où les dépassements sont difficiles.

Grâce à ce pari, l'épreuve de Hamilton a semblé se remettre sur de bons rails et il a même un temps occupé la seconde place, derrière un Lando Norris intouchable, au moment de l'abandon d'Oscar Piastri.

Toutefois, la menace conjointe de ses pneus durs très usés et d'un duo Verstappen-Antonelli à sa poursuite en pneus plus frais a incité la Scuderia à repasser par les stands sous le Virtual Safety Car déployé pour dégager la McLaren de Piastri pour l'équiper de pneus tendres.

La sortie des stands allait être critique puisque Hamilton se retrouvait à devoir lutter contre Antonelli pour rester sur le podium provisoire. Et en tentant d'y parvenir, le pilote de 41 ans a fauté en relâchant son limiteur de vitesse trop tôt avant la fin de la pitlane.

C'est Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia, qui l'a confirmé au micro de Canal+ "On a fait trop d'erreurs aujourd'hui, à commencer par les deux départs. Après, on perd une position en piste face à Verstappen, on a les erreurs aux arrêts aux stands. On a le 'pit lim released too early' [le limiteur de vitesse relâché trop tôt]..."

Lire aussi :

Devant la presse, dont Motorsport.com, il a ajouté à ce sujet "Aujourd'hui, c'est sans doute une succession d'erreurs : il a bloqué la roue lors de l'arrêt au stand, nous avons perdu quelques dixièmes pendant cet arrêt, puis il a probablement essayé d'optimiser sa sortie de la voie des stands, mais c'était un peu trop tôt par rapport au moment idéal."

Le résultat ne s'est pas fait attendre : Hamilton a dépassé la limite de vitesse dans la voie des stands, fixée à 80 km/h, de 0,1 km/h selon le document des commissaires, entraînant automatiquement une pénalité de cinq secondes.

Une double peine donc puisqu'en plus, Antonelli ayant franchi juste devant lui la ligne de Safety Car à la sortie des stands, il avait déjà fallu auparavant laisser passer l'Italien alors même que la course avait repris après le VSC.

Au final, la pénalité de cinq secondes a coûté la quatrième position à Hamilton, au profit de Charles Leclerc.

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