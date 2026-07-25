Antonelli sanctionné également sur la grille en Hongrie !

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Après Lewis Hamilton, c'est Kimi Antonelli qui a été pénalisé sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie 2026 de F1.

Fabien Gaillard
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Comme Lewis Hamilton plus tôt, Kimi Antonelli a été sanctionné d'un recul de trois places sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie 2026 de F1. Les commissaires ont jugé l'Italien coupable d'un ralentissement insuffisant sous drapeau jaune, brandi suite au tête-à-queue de Max Verstappen en fin de Q3.

Le leader du championnat aurait même pu écoper d'une pénalité plus lourde (cinq places), mais les commissaires ont estimé qu'il avait à la fois bien ralenti - même si pas suffisamment - et qu'il n'avait pas eu beaucoup de temps pour réagir au drapeau jaune qui se présentait à lui, constituant selon eux des circonstances atténuantes.

Voici leur justification : "Le pilote de la voiture n°12 a déclaré qu'en apercevant le drapeau jaune et le panneau lumineux, il avait relâché l'accélérateur plus tôt que lors de son tour de qualifications précédent. Ce fait a été confirmé par les données télémétriques."

"Cependant, cette réduction de vitesse n'a duré qu'un temps très court et, en réalité, la vitesse de la voiture au moment où elle est passée devant le lieu de l'incident impliquant la voiture n°3 était légèrement supérieure à celle enregistrée lors du tour de qualifications précédent."

Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Son temps sur ce mini-secteur n'était que de 0,03 seconde plus lent que son meilleur temps sur ce même mini-secteur ; certes, comme il avait relâché l'accélérateur 16 mètres plus tôt, il roulait 14 km/h plus lentement à l'entrée du secteur signalé par le drapeau jaune, mais il était 3 km/h plus rapide au moment de passer devant le lieu de l'incident, en raison d'un freinage moins intense à l'entrée du virage."

"Les représentants de la FIA ont noté que la réduction de vitesse dans ce mini-secteur était inférieure à 1%. Les commissaires ont estimé que cet incident se distinguait des autres incidents n'ayant donné lieu à aucune sanction, car contrairement à ces cas, il n'y avait pas d'écart de vitesse significatif dans ce mini-secteur par rapport au meilleur temps précédent du pilote dans des circonstances similaires."

"La sanction recommandée, conformément aux directives en matière de sanctions, pour cette infraction est un recul de 5 places sur la grille de départ ; toutefois, à titre de circonstance atténuante, nous avons estimé que le pilote avait bel et bien réduit sa vitesse, même si, selon notre appréciation, cette réduction était insuffisante et de courte durée. De plus, le pilote disposait d'un temps et d'une distance limités pour réagir. C'est pourquoi une sanction moins sévère est appliquée."

Selon toute vraisemblance, même si cela reste à confirmer par la FIA elle-même, l'application de cette pénalité devrait renvoyer Antonelli de la troisième place (après application de la pénalité à Hamilton) à la septième place, permettant ainsi à Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton et George Russell de gagner une position.

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