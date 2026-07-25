Hamilton pénalisé sur la grille après l'incident avec Piastri

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Lewis Hamilton regrettait d'avoir manqué la pole position d'un rien, mais finalement le Britannique n'en aurait pas profité bien longtemps puisqu'il a été sanctionné de trois places de recul sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie. Les commissaires l'ont en effet jugé responsable d'une gêne sur Oscar Piastri.

L'incident est survenu alors que Hamilton venait de terminer son ultime tour en Q3. Dans le même temps, Piastri démarrait le sien et a trouvé sur la trajectoire de course, dans la zone de freinage, la Ferrari frappée du numéro 44 à petite vitesse. L'Australien a dû avorter sa tentative.

 

Comme cela pouvait déjà être pressenti à la vue des images, les commissaires ont donc logiquement infligé une sanction au septuple champion du monde, qui a pour sa part expliqué n'avoir reçu que tardivement l'information de l'arrivée de Piastri et n'avoir pas pu le voir dans ses rétroviseurs à cause du dénivelé de la piste à cet endroit.

Voici la justification de la décision "À l'approche du virage 1, la voiture n°44 roulait à une vitesse nettement réduite sur la trajectoire, tandis que la voiture n°81 s'approchait dans un tour lancé."

"Le pilote de la voiture n°44 a expliqué qu'il venait de terminer un tour rapide et qu'il n'avait pas reçu le message radio de son équipe concernant l'arrivée de la voiture n°81 avant que celle-ci ne se trouve déjà à proximité immédiate. Il a ajouté qu'en raison de la position de sa voiture sur la piste, la voiture n°81 n'était pas visible dans ses rétroviseurs."

"La voiture n°81, dans son tour d'attaque, a été contrainte de prendre des mesures d'évitement en prenant large et a dû abandonner son tour."

"Après avoir examiné les éléments de preuve disponibles, les commissaires ont estimé que la voiture n°44 avait inutilement gêné la voiture n°81 lors des qualifications."

"Conformément au Règlement FIA de la F1 et aux directives établies en matière de sanctions pour ce type d'infraction lors des qualifications, les commissaires infligent une pénalité de trois places sur la grille de départ au pilote de la voiture n°44."

Hamilton reculera donc à la cinquième position, permettant à Charles Leclerc, Piastri et - avec la pénalité de Kimi Antonelli - Max Verstappen de gagner chacun une position.

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