Hadjar critique l'exécution de Red Bull après une Q3 gâchée

Si Red Bull avait connu une entame de week-end plutôt encourageante, tout s'est écroulé ce samedi. Vendredi, l'écurie autrichienne semblait, au même titre que McLaren, en mesure de contester la suprématie de Ferrari, tandis que Mercedes paraissait en retrait.

Mais si McLaren a tenu ses promesses en décrochant la pole position grâce à Lando Norris lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie, les pilotes Red Bull ont sombré bien plus loin dans la hiérarchie, au terme d'une séance particulièrement compliquée.

Isack Hadjar s'élancera ainsi depuis une modeste huitième place sur la grille. Le Français avait déjà connu une Q2 délicate après un tête-à-queue à la sortie du virage 11, heureusement sans conséquence. Il était toutefois parvenu à signer un excellent dernier tour, qui l'avait hissé juste derrière Lando Norris et les deux Ferrari.

Mais tout a basculé en Q3. Après une première tentative peu convaincante en pneus usés, Hadjar s'apprêtait à repartir avec un train neuf. Une certaine confusion dans les stands, combinée à un mauvais tour de préparation, l'a finalement condamné au fond du top 10.

"Le rythme est pourri depuis hier et on n'a pas vraiment progressé", a déclaré le pilote Red Bull au micro de Canal+. "Non, ça me saoule. La dernière tentative... Au final, je fais mon meilleur temps sur les pneus usés."

Ça me saoule un peu. Ce sont des choses qu'on est censés contrôler, et on les fait mal.

"Sur la dernière tentative en pneus neufs, je ne sais pas ce qu'ils font dans les stands. On fait partie des premiers à sortir du garage et on se retrouve finalement parmi les derniers de la file."

"Au lieu de suivre Max, il y a cinq voitures qui passent devant moi. Le tour de sortie est pourri, je n'ai pas de température dans les pneus. Ça me saoule un peu. Ce sont des choses qu'on est censé contrôler, et on les fait mal."

Frustré par cette mauvaise exécution, mais aussi par le manque de performance de sa Red Bull, Isack Hadjar ne se montre guère optimiste pour la course : "On va essayer d'attaquer. C'est sûr que finir huitième, on peut le faire facilement, mais on s'en fout de finir huitième. C'est dommage."