Hamilton et Antonelli sous enquête après les qualifs en Hongrie

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Fabien Gaillard
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GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
34

Après avoir un temps cru à la pole position, Lewis Hamilton pourrait même finalement perdre la deuxième place acquise ce samedi suite à une possible infraction qui va être étudiée par les commissaires sportifs. Le leader du championnat Kimi Antonelli, quatrième des qualifications au GP de Hongrie, est également sous enquête.

Pour Hamilton, l'incident en question est survenu juste après la fin de son dernier tour de qualifications. Encore sur la trajectoire de course au moment d'aborder la fin de la ligne droite et le premier virage, le pilote Ferrari s'est retrouvé sur le chemin d'Oscar Piastri, dernier pilote à démarrer un tour lancé.

 

Le septuple champion du monde, qui ignorait visiblement la présence du pilote McLaren, semble avoir clairement gêné Piastri, ce dernier n'ayant pas pu aborder le virage comme il le souhaitait et ayant ensuite dû avorter sa tentative. En brandissant ironiquement son pouce en dépassant Hamilton, l'Australien n'a pas manqué de signifier son mécontentement à Hamilton.

Les deux pilotes ont été convoqués par les commissaires à 18 heures.

Deux enquêtes pour Antonelli

Quant à Kimi Antonelli, l'infraction potentielle concernerait a priori un ralentissement insuffisant sous drapeau jaune. Dans sa dernière tentative, l'Italien est passé dans une zone sous drapeau jaune, à savoir le dernier virage, après le tête-à-queue de Max Verstappen. Il a été convoqué devant les commissaires à 18h15.

Une seconde enquête concerne le pilote Mercedes, au sujet du non-respect des instructions de la direction de course concernant le temps maximum pour les tours de sortie/entrée. Toutefois, les pilotes excédant en général ce temps pour laisser d'autres pilotes passer, ces enquêtes donnent rarement lieu à des sanctions. Pour cette audience, il a été convoqué à 18h25.

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