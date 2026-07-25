Hamilton et Antonelli sous enquête après les qualifs en Hongrie
Lewis Hamilton et Kimi Antonelli sont tous deux soupçonnés d'infraction au terme des qualifications du Grand Prix de Hongrie 2026 de F1.
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Après avoir un temps cru à la pole position, Lewis Hamilton pourrait même finalement perdre la deuxième place acquise ce samedi suite à une possible infraction qui va être étudiée par les commissaires sportifs. Le leader du championnat Kimi Antonelli, quatrième des qualifications au GP de Hongrie, est également sous enquête.
Pour Hamilton, l'incident en question est survenu juste après la fin de son dernier tour de qualifications. Encore sur la trajectoire de course au moment d'aborder la fin de la ligne droite et le premier virage, le pilote Ferrari s'est retrouvé sur le chemin d'Oscar Piastri, dernier pilote à démarrer un tour lancé.
Le septuple champion du monde, qui ignorait visiblement la présence du pilote McLaren, semble avoir clairement gêné Piastri, ce dernier n'ayant pas pu aborder le virage comme il le souhaitait et ayant ensuite dû avorter sa tentative. En brandissant ironiquement son pouce en dépassant Hamilton, l'Australien n'a pas manqué de signifier son mécontentement à Hamilton.
Les deux pilotes ont été convoqués par les commissaires à 18 heures.
Deux enquêtes pour Antonelli
Quant à Kimi Antonelli, l'infraction potentielle concernerait a priori un ralentissement insuffisant sous drapeau jaune. Dans sa dernière tentative, l'Italien est passé dans une zone sous drapeau jaune, à savoir le dernier virage, après le tête-à-queue de Max Verstappen. Il a été convoqué devant les commissaires à 18h15.
Une seconde enquête concerne le pilote Mercedes, au sujet du non-respect des instructions de la direction de course concernant le temps maximum pour les tours de sortie/entrée. Toutefois, les pilotes excédant en général ce temps pour laisser d'autres pilotes passer, ces enquêtes donnent rarement lieu à des sanctions. Pour cette audience, il a été convoqué à 18h25.
Partager ou sauvegarder cet article
De pilote "inutile" à candidat au titre : Hamilton savoure son rebond après 2025
Hamilton a repensé à l'incident de Räikkönen en 2018 en renversant son mécanicien
Hamilton renverse un mécanicien Ferrari : le verdict des commissaires
"Ce qu'on craignait le plus s'est confirmé" : Russell face à la menace Ferrari
Quartararo a préparé un test en F1 avec Mercedes... et espère le concrétiser
Russell insiste : Mes difficultés viennent d'un problème, pas du pilotage
Dernières actus
Hadjar critique l'exécution de Red Bull après une Q3 gâchée
Hamilton et Antonelli sous enquête après les qualifs en Hongrie
La grille de départ du Grand Prix de Hongrie F1 2026
Norris prive Hamilton de sa première pole avec Ferrari !
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires