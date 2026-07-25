Norris prive Hamilton de sa première pole avec Ferrari !

Après deux séances d'essais libres dominées par Ferrari, puis une troisième par McLaren grâce à Lando Norris, avec Mercedes en embuscade, les qualifications s'annonçaient plus ouvertes que jamais.

Les températures avaient de nouveau grimpé par rapport à la mi-journée, avec 26°C dans l'air et 50°C en piste, sous un ciel largement dégagé.

Q1 - Ferrari se cache, une Aston Martin en Q2 !

Seules les Williams, les Cadillac et les Aston Martin ont pris la piste lorsque les feux sont passés au vert. Les Ferrari les ont rejointes quelques instants plus tard, chaussées de pneus mediums.

Lewis Hamilton s'est ensuite emparé du meilleur temps provisoire en 1'18"730, avec près de deux dixièmes d'avance sur Charles Leclerc. Le chrono du Monégasque a toutefois été supprimé pour dépassement des limites de piste. Les McLaren, les Red Bull et les Mercedes ont alors pris la piste, toutes équipées de pneus tendres.

Max Verstappen a pris les commandes de cette Q1 grâce à un chrono de 1'18"656, avec seulement 70 millièmes d'avance sur Kimi Antonelli. George Russell s'est hissé au sixième rang, derrière Oscar Piastri. Lando Norris a ensuite signé les deux premiers secteurs en violet avant de s'emparer du meilleur temps provisoire, améliorant de plus de trois dixièmes la référence de Verstappen.

À cinq minutes du drapeau à damier, Fernando Alonso et Lance Stroll occupaient provisoirement les 12e et 16e places. Dans la zone d'élimination figuraient Oliver Bearman, les deux Williams, les deux Cadillac ainsi que Gabriel Bortoleto, dont le chrono avait été supprimé pour dépassement des limites de la piste.

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Seulement neuvième après une deuxième tentative en pneus usés, Charles Leclerc est reparti en piste, tout comme Max Verstappen et les deux Mercedes. Tous ont amélioré leur chrono, sans pour autant gagner beaucoup de positions.

En fond de classement, Lance Stroll n'est pas parvenu à améliorer son chrono et a terminé en 20e position. Fernando Alonso, en revanche, s'est qualifié de justesse malgré les améliorations de Franco Colapinto et Pierre Gasly. C'était la première fois qu'Aston Martin se qualifiait en Q2 cette année.

Éliminés : Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas et Pérez

Q2 - Mercedes frôle l'élimination de peu

Max Verstappen a signé le meilleur temps provisoire en 1'18"249, avec trois dixièmes d'avance sur Lando Norris. Isack Hadjar est parti en tête-à-queue à la sortie du virage 12, mais est parvenu à reprendre la piste sans conséquence.

Les Ferrari ont enfin chaussé les pneus tendres. Charles Leclerc n'a pu faire mieux que le septième temps, gêné par le drapeau jaune provoqué par Hadjar. Lewis Hamilton, en revanche, s'est emparé de la tête en 1'17"931. Le Britannique estimait toutefois avoir encore beaucoup de temps à aller chercher.

Kimi Antonelli est ensuite venu se placer à seulement deux dixièmes de Hamilton. L'Italien se plaignait néanmoins d'un important manque d'adhérence.

À trois minutes du drapeau à damier, Fernando Alonso est remonté au dixième rang. Hadjar a finalement signé son premier chrono de la séance... et il s'agissait du meilleur, en 1'17"872.

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le premier temps d'Antonelli a ensuite été supprimé pour dépassement des limites la piste. L'Italien s'est ainsi retrouvé hors du top 10 à moins d'une minute du drapeau à damier, au moment d'entamer sa dernière tentative.

Lando Norris a signé les meilleurs secteurs dans les trois portions du circuit pour s'emparer de la première place en 1'17"456. Les deux Ferrari se sont ensuite intercalées derrière lui, à un peu plus de deux dixièmes. Antonelli est finalement remonté au huitième rang, juste devant son coéquipier George Russell, les deux Mercedes évitant de peu une élimination.

Éliminés : Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon et Alonso

Q3 - Norris prive Hamilton de la pole !

Max Verstappen a été le premier à signer le meilleur temps provisoire, avant d'être successivement battu par Oscar Piastri puis Lando Norris. Malgré une grosse glissade dans le dernier secteur, le Britannique a bouclé un tour en 1'17"320. Mais Lewis Hamilton a fait encore mieux, avec un avantage d'un dixième.

Charles Leclerc s'est hissé au troisième rang, devant Kimi Antonelli, quatrième. George Russell, en revanche, n'a pu faire mieux que le septième temps, une première tentative compliquée pour les Mercedes.

Les pilotes sont repartis à moins de deux minutes du drapeau à damier, Hamilton ouvrant la route, Norris la refermant. Dès le premier secteur, les Ferrari concédaient déjà beaucoup de temps. Max Verstappen est ensuite parti en tête-à-queue, provoquant un drapeau jaune qui a empêché Kimi Antonelli d'aller au bout de sa tentative.

Seul Lando Norris est parvenu à améliorer son chrono, arrachant la pole position à Lewis Hamilton pour seulement 12 millièmes de seconde ! La première pole du septuple champion du monde avec Ferrari devra donc encore attendre... George Russell, lui, a vu sa séance se terminer par une panne au terme de son dernier tour. C'était la première fois de la saison que Mercedes ne signait pas la pole position.

Deux enquêtes sont toujours en cours : l'une vise Lewis Hamilton, soupçonné d'avoir gêné Oscar Piastri, l'autre concerne Kimi Antonelli pour une potentielle infraction sous drapeau jaune.

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