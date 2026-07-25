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Norris prive Hamilton de sa première pole avec Ferrari !

Lewis Hamilton pensait tenir sa première pole position sous les couleurs de Ferrari, mais Lando Norris en a décidé autrement. Le pilote McLaren s'est finalement imposé devant le Britannique et Charles Leclerc lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie.

Téha Courbon
Mis à jour:
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Franco Colapinto, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

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Sergio Perez, Cadillac Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Oscar Piastri, McLaren

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Liam Lawson, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
34

Après deux séances d'essais libres dominées par Ferrari, puis une troisième par McLaren grâce à Lando Norris, avec Mercedes en embuscade, les qualifications s'annonçaient plus ouvertes que jamais.

Les températures avaient de nouveau grimpé par rapport à la mi-journée, avec 26°C dans l'air et 50°C en piste, sous un ciel largement dégagé.

Lire aussi :

Q1 - Ferrari se cache, une Aston Martin en Q2 !

Seules les Williams, les Cadillac et les Aston Martin ont pris la piste lorsque les feux sont passés au vert. Les Ferrari les ont rejointes quelques instants plus tard, chaussées de pneus mediums. 

Lewis Hamilton s'est ensuite emparé du meilleur temps provisoire en 1'18"730, avec près de deux dixièmes d'avance sur Charles Leclerc. Le chrono du Monégasque a toutefois été supprimé pour dépassement des limites de piste. Les McLaren, les Red Bull et les Mercedes ont alors pris la piste, toutes équipées de pneus tendres.

Max Verstappen a pris les commandes de cette Q1 grâce à un chrono de 1'18"656, avec seulement 70 millièmes d'avance sur Kimi Antonelli. George Russell s'est hissé au sixième rang, derrière Oscar Piastri. Lando Norris a ensuite signé les deux premiers secteurs en violet avant de s'emparer du meilleur temps provisoire, améliorant de plus de trois dixièmes la référence de Verstappen.

À cinq minutes du drapeau à damier, Fernando Alonso et Lance Stroll occupaient provisoirement les 12e et 16e places. Dans la zone d'élimination figuraient Oliver Bearman, les deux Williams, les deux Cadillac ainsi que Gabriel Bortoleto, dont le chrono avait été supprimé pour dépassement des limites de la piste.

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Seulement neuvième après une deuxième tentative en pneus usés, Charles Leclerc est reparti en piste, tout comme Max Verstappen et les deux Mercedes. Tous ont amélioré leur chrono, sans pour autant gagner beaucoup de positions.

En fond de classement, Lance Stroll n'est pas parvenu à améliorer son chrono et a terminé en 20e position. Fernando Alonso, en revanche, s'est qualifié de justesse malgré les améliorations de Franco Colapinto et Pierre Gasly. C'était la première fois qu'Aston Martin se qualifiait en Q2 cette année. 

Éliminés : Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas et Pérez

Hungary Grand Prix de Hongrie - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 4

1'18.277

   S 201.484
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.379

1'18.656

 0.379 S 200.513
3 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 7

+0.449

1'18.726

 0.070 S 200.335
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.453

1'18.730

 0.004 M 200.325
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.477

1'18.754

 0.024 S 200.264
6 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.519

1'18.796

 0.042 S 200.157
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.579

1'18.856

 0.060 S 200.005
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 4

+0.614

1'18.891

 0.035 S 199.916
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.707

1'18.984

 0.093 M 199.680
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.792

1'19.069

 0.085 S 199.466
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.884

1'19.161

 0.092 S 199.234
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.956

1'19.233

 0.072 S 199.053
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.464

1'19.741

 0.508 S 197.785
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.494

1'19.771

 0.030 S 197.710
15 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 6

+1.733

1'20.010

 0.239 S 197.120
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+1.849

1'20.126

 0.116 S 196.834
17 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 6

+1.956

1'20.233

 0.107 S 196.572
18 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 9

+2.344

1'20.621

 0.388 S 195.626
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+2.381

1'20.658

 0.037 S 195.536
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+2.382

1'20.659

 0.001 S 195.534
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+2.609

1'20.886

 0.227 S 194.985
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+3.045

1'21.322

 0.436 S 193.940
Voir les résultats complets

Q2 - Mercedes frôle l'élimination de peu

Max Verstappen a signé le meilleur temps provisoire en 1'18"249, avec trois dixièmes d'avance sur Lando Norris. Isack Hadjar est parti en tête-à-queue à la sortie du virage 12, mais est parvenu à reprendre la piste sans conséquence.

Les Ferrari ont enfin chaussé les pneus tendres. Charles Leclerc n'a pu faire mieux que le septième temps, gêné par le drapeau jaune provoqué par Hadjar. Lewis Hamilton, en revanche, s'est emparé de la tête en 1'17"931. Le Britannique estimait toutefois avoir encore beaucoup de temps à aller chercher.

Kimi Antonelli est ensuite venu se placer à seulement deux dixièmes de Hamilton. L'Italien se plaignait néanmoins d'un important manque d'adhérence.

À trois minutes du drapeau à damier, Fernando Alonso est remonté au dixième rang. Hadjar a finalement signé son premier chrono de la séance... et il s'agissait du meilleur, en 1'17"872. 

Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le premier temps d'Antonelli a ensuite été supprimé pour dépassement des limites la piste. L'Italien s'est ainsi retrouvé hors du top 10 à moins d'une minute du drapeau à damier, au moment d'entamer sa dernière tentative.

Lando Norris a signé les meilleurs secteurs dans les trois portions du circuit pour s'emparer de la première place en 1'17"456. Les deux Ferrari se sont ensuite intercalées derrière lui, à un peu plus de deux dixièmes. Antonelli est finalement remonté au huitième rang, juste devant son coéquipier George Russell, les deux Mercedes évitant de peu une élimination.

Éliminés : Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon et Alonso

Hungary Grand Prix de Hongrie - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 10

1'17.456

   S 203.620
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

+0.170

1'17.626

 0.170 S 203.174
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.347

1'17.803

 0.177 S 202.711
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 8

+0.416

1'17.872

 0.069 S 202.532
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.472

1'17.928

 0.056 S 202.386
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.793

1'18.249

 0.321 S 201.556
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.904

1'18.360

 0.111 S 201.271
8 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.937

1'18.393

 0.033 S 201.186
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

+0.989

1'18.445

 0.052 S 201.052
10 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+1.183

1'18.639

 0.194 S 200.556
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+1.309

1'18.765

 0.126 S 200.236
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.388

1'18.844

 0.079 S 200.035
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.571

1'19.027

 0.183 S 199.572
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 11

+1.649

1'19.105

 0.078 S 199.375
15 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 12

+2.278

1'19.734

 0.629 S 197.802
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 15

+2.352

1'19.808

 0.074 S 197.619
Voir les résultats complets

Q3 - Norris prive Hamilton de la pole !

Max Verstappen a été le premier à signer le meilleur temps provisoire, avant d'être successivement battu par Oscar Piastri puis Lando Norris. Malgré une grosse glissade dans le dernier secteur, le Britannique a bouclé un tour en 1'17"320. Mais Lewis Hamilton a fait encore mieux, avec un avantage d'un dixième.

Charles Leclerc s'est hissé au troisième rang, devant Kimi Antonelli, quatrième. George Russell, en revanche, n'a pu faire mieux que le septième temps, une première tentative compliquée pour les Mercedes.

Les pilotes sont repartis à moins de deux minutes du drapeau à damier, Hamilton ouvrant la route, Norris la refermant. Dès le premier secteur, les Ferrari concédaient déjà beaucoup de temps. Max Verstappen est ensuite parti en tête-à-queue, provoquant un drapeau jaune qui a empêché Kimi Antonelli d'aller au bout de sa tentative.

Seul Lando Norris est parvenu à améliorer son chrono, arrachant la pole position à Lewis Hamilton pour seulement 12 millièmes de seconde ! La première pole du septuple champion du monde avec Ferrari devra donc encore attendre... George Russell, lui, a vu sa séance se terminer par une panne au terme de son dernier tour. C'était la première fois de la saison que Mercedes ne signait pas la pole position.

Deux enquêtes sont toujours en cours : l'une vise Lewis Hamilton, soupçonné d'avoir gêné Oscar Piastri, l'autre concerne Kimi Antonelli pour une potentielle infraction sous drapeau jaune.

Lire aussi :

Hungary Grand Prix de Hongrie - Q3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 16

1'17.207

   S 204.276
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.012

1'17.219

 0.012 S 204.245
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.238

1'17.445

 0.226 S 203.649
4 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.272

1'17.479

 0.034 S 203.559
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.477

1'17.684

 0.205 S 203.022
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.518

1'17.725

 0.041 S 202.915
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.553

1'17.760

 0.035 S 202.824
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+0.649

1'17.856

 0.096 S 202.573
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+1.074

1'18.281

 0.425 S 201.474
10 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 18

+1.479

1'18.686

 0.405 S 200.437
Voir les résultats complets

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