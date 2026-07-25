Newey : Les évolutions d'Aston en Hongrie ne sont que "la première étape"

Tous les regards étaient tournés vers l'Aston Martin AMR26 remaniée lors de l'inspection technique du vendredi dans la voie des stands du Hungaroring. Après un début de saison qualifié de "cauchemardesque" et de "désastreux" par Adrian Newey, le package d'évolutions introduit pour le Grand Prix de Hongrie était particulièrement attendu.

Selon les documents techniques publiés par la FIA, cette mise à jour comprend pas moins de 16 évolutions, parmi lesquelles un nez plus long et plus fin, un fond plat entièrement redessiné, des entrées de pontons revues ainsi que plusieurs modifications à l'arrière de la monoplace.

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Mais d'après Newey, il ne s'agit pas encore du package complet. D'autres évolutions sont déjà prévues pour les premières manches disputées après la pause estivale.

"Les premiers résultats sont prometteurs. Ce n'est qu'une partie du package. Nous aurons encore des évolutions à Zandvoort, puis d'autres étapes à Monza et Bakou. C'est la première phase du plan de développement que nous avions prévu", a expliqué le Britannique lors de la conférence de presse FIA de vendredi.

Restaurer une certaine "respectabilité"

Si cette première vague de nouveautés est déjà conséquente, Newey insiste sur le fait qu'il s'agit avant tout d'une évolution de la voiture utilisée par Fernando Alonso et Lance Stroll depuis le début de la saison.

"C'est une évolution dans le sens où le châssis est le même, l'architecture générale est la même et la suspension avant est inchangée. Il s'agit donc essentiellement d'une évolution aérodynamique", expliquait-il.

"Avant la présentation de la voiture à Barcelone, en février, nous avions très peu de temps de recherche. Nous avons donc dû faire un pas de côté, essayer de comprendre certains problèmes avant d'aller de l'avant avec ce package."

Fernando Alonso a découvert la version remaniée de l'Aston Martin lors des EL1. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Adrian Newey se garde toutefois de fixer des objectifs précis. Le responsable des opérations piste, Mike Krack, avait déjà indiqué que le premier but était simplement de "pouvoir se battre à nouveau", Aston Martin ayant rarement été en mesure de jouer un rôle en course ces derniers mois.

"Je pense que nous avons franchi une étape importante, mais nous sommes clairement dans une phase où nous devons rattraper notre retard", a poursuivi Newey. "Est-ce que cela va faire de nous la voiture la plus rapide ? Malheureusement non. Mais est-ce que cela représente un vrai pas en avant par rapport à notre niveau précédent ? Oui, j'en suis convaincu."

Comme il l'avait déjà expliqué par le passé, ce retard s'explique notamment par son arrivée tardive chez Aston Martin et par le fait que l'équipe n'a commencé à développer sa monoplace 2026 en soufflerie que bien après ses rivaux.

"Nous avons pris la décision, à tort ou à raison, de retarder ce travail d'environ deux semaines afin d'attendre la mise en service de notre propre soufflerie, plutôt que de commencer brièvement à Brackley avant de déménager à nouveau", ajoutait l'ingénieur.

"C'est ce qui explique notre calendrier. Tout le processus de montée en puissance a pris du temps, si bien que nous étions constamment en retard. Mais il faut faire avec et continuer à avancer."

Quel que soit le résultat immédiat de ces évolutions, Newey estime que l'objectif est avant tout de redonner de la crédibilité à Aston Martin : "Ces premières courses ont été un véritable cauchemar. J'espère que nous pourrons au moins retrouver une certaine respectabilité. C'est notre objectif à court terme, puis nous essaierons de continuer à progresser à partir de là."

La casse de suspension de Stroll inquiète Aston Martin

Au-delà du gain de performance, la fiabilité reste une priorité. Lors des EL1 en Hongrie, Lance Stroll a en effet été contraint d'immobiliser sa monoplace après la rupture de sa suspension arrière gauche.

"Comme vous pouvez l'imaginer, tout le monde cherche activement à comprendre exactement ce qui s'est passé", expliquait Newey. "Ce n'est qu'une fois que nous aurons identifié la cause que nous pourrons décider de la marche à suivre."

Lance Stroll a dû immobiliser son Aston Martin lors des EL1. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Le Britannique a toutefois précisé que cette défaillance n'était pas nécessairement liée au nouveau package d'évolutions : "La zone concernée n'a en réalité pas été modifiée. Nous manquons de pièces de rechange parce que le carénage est différent et qu'il y a quelques changements mineurs dans cette partie de la voiture, mais cette casse reste très inattendue. Tant que nous n'avons pas compris ce qui s'est produit, il est difficile d'en dire davantage."

Fernando Alonso a également reçu pour consigne à la radio d'éviter les vibreurs. Une demande qui, selon Newey, n'avait aucun lien avec le problème rencontré sur la voiture de Stroll.

"C'était uniquement parce que nous recueillions des données aérodynamiques", déclarait-il. "Lorsque l'on réalise ce type de mesures, on ne veut pas perturber les relevés avec les vibrations provoquées par les vibreurs, qui faussent les données."

Des oscillations semblaient néanmoins encore affecter la monoplace. Sur ce point, Newey a préféré renvoyer la question à Honda : "Les oscillations, c'est davantage une question pour Honda. Ils les voient dans les données et travaillent actuellement sur une solution."