"Ce qu'on craignait le plus s'est confirmé" : Russell face à la menace Ferrari

Pendant que les Ferrari ont connu une très bonne journée d'entame au Grand Prix de Hongrie 2026 de F1, avec le meilleur temps de chacune des séances de ce vendredi, et notamment le doublé lors des EL2, Mercedes n'a pas vécu pareille entame.

George Russell a signé le quatrième temps, mais à 0"933 de la référence de Lewis Hamilton, pendant que Kimi Antonelli - absent en EL1 - n'a jamais réussi à boucler un tour lancé compétitif, terminant la séance en 13e position, avec un chrono qui ne veut pas dire grand-chose à quasiment deux secondes de la tête.

"Cette journée a été assez étrange pour tout le monde, je pense", a expliqué Russell au micro de Sky Sports, s'attardant d'abord sur les conditions de piste. "Budapest est un circuit incroyable à piloter, mais la moitié de la piste a été refaite : elle est extrêmement bosselée et s'effrite par endroits dans les deux derniers virages, ce qui rend le pilotage assez particulier."

"Notre temps sur un tour n'était pas terrible, mais nos performances sur les longs relais semblaient plus compétitives. Cela dit, ce que nous craignions le plus concernant Ferrari semble s'être confirmé. Ils avaient l'air très, très performants."

Voir Ferrari à l'aise sur le tracé magyar n'est pas une surprise pour les observateurs tant les qualités de châssis de la SF-26 ont été mises en avant depuis le début de saison. Or, le Hungaroring est un tracé court, étroit et sinueux, où le moteur joue un rôle moins important dans la performance et où la gestion d'énergie est quasiment réduite à néant. Des conditions parfaites pour que la Scuderia perturbe à nouveau Mercedes.

Ferrari a "une longueur d'avance sur tout le monde"

George Russell (Mercedes) Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Interrogé sur le problème qui l'a handicapé à Spa, Russell a par ailleurs assuré qu'il s'en souciait peu dans ces conditions : "Je dois être honnête, je ne m'en suis pas vraiment préoccupé, car j'avais simplement confiance en mon équipe pour que tout soit résolu."

"De toute façon, nous savions en abordant ce week-end que, même si nous avions exactement le même problème que la semaine dernière, la différence aurait probablement représenté 10% de ce que nous avions constaté la semaine dernière, simplement en raison de la nature du circuit."

"Ce week-end, c'est une tout autre paire de manches. Ces groupes motopropulseurs sont assez impressionnants sur ce circuit court : ils développent 350 kilowatts à la sortie de tous les virages et les pneus arrière sont mis à rude épreuve tout au long des tours."

"Comme je l'ai dit, nous avons du travail à faire en tant qu'équipe. Ferrari a actuellement une bonne longueur d'avance sur tout le monde."

"Pour Kimi comme pour moi, la voiture était loin d'être parfaite, pour être honnête, et nous pensons qu'il y a une marge de progression", a-t-il conclu. "Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et je pense que sa direction va changer, ce qui pourrait modifier considérablement la donne."