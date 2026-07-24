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Résumé d'essais libres
Formule 1 GP de Hongrie

EL2 - Hamilton mène un doublé Ferrari, Mercedes en difficulté

Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie, devant Charles Leclerc et Lando Norris. La séance a été interrompue par un drapeau rouge provoqué par la sortie de piste de Franco Colapinto.

Téha Courbon
Mis à jour:
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Adrian Newey, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team garage

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lawrence Stroll

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Flavio Briatore, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Sergio Perez, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Jak Crawford, Aston Martin F1 Team garage

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Nico Hulkenberg, équipe Audi F1

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Présentation technique d'une Aston Martin

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Détails techniques de la voiture Red Bull

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Présentation technique de la voiture « Racing Bulls »

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Frederik Vesti, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Paul Aron, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Leonardo Fornaroli, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Frederik Vesti, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Colton Herta, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Sergio Perez, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Sergio Perez, Cadillac Racing

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Oscar Piastri, McLaren

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George Russell, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

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Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Carlos Sainz, Williams

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50

Alors que la première séance d'essais libres avait vu de nombreux pilotes laisser leur baquet à des rookies, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Franco Colapinto et Valtteri Bottas ont retrouvé leur voiture pour ces EL2.

Les températures avaient légèrement évolué par rapport à la mi-journée, avec 24°C dans l'air et 33°C en piste.

Lire aussi :

Aston Martin annonçait que Lance Stroll ne participerait pas à cette deuxième séance, faute de temps pour réparer complètement sa monoplace après son incident des EL1. L'équipe a préféré concentrer ses efforts sur la préparation de la voiture en vue de la suite du week-end.

Les deux Ferrari signaient les meilleurs temps, Lewis Hamilton en tête avec un chrono de 1'19"648, soit cinq dixièmes de mieux que son coéquipier. Lando Norris échouait à plus d'une seconde de la référence, tandis que Kimi Antonelli signait enfin son premier chrono de la journée avec un modeste neuvième temps.

Toutes les voitures étaient chaussées de pneus medium ou durs. Max Verstappen venait ensuite se positionner en troisième place, à sept dixièmes de Hamilton.

De nombreux pilotes commettaient des erreurs, notamment des blocages de roues, tandis que plusieurs monoplaces, en particulier les Mercedes, semblaient particulièrement instables et rigides.

Isack Hadjar n'avait toujours pas signé de chrono compétitif, étant resté un long moment bloqué aux stands. Au même moment, Kimi Antonelli remontait au cinquième rang, à seulement quelques dixièmes de son coéquipier.

Lando Norris (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

À la mi-séance, les pilotes ont commencé à chausser les pneus tendres. Lando Norris a été le premier à en tirer parti, s'emparant de la tête en 1'19"228. Max Verstappen a ensuite bouclé sa tentative au deuxième rang, à moins d'un dixième de la McLaren.

George Russell pointait à plus de quatre dixièmes de Norris, lorsque Franco Colapinto partait à la faute à l'entrée du dernier virage avant de heurter le mur avec l'arrière de sa monoplace. Le pilote allait bien et un drapeau rouge était immédiatement déployé.

 

La séance reprenait avec une vingtaine de minutes restantes. Kimi Antonelli était en mesure de rivaliser avec le chrono de Lando Norris, mais un blocage des roues arrière à la chicane l'empêchait de terminer sa tentative.

Les Ferrari reprenaient ensuite leur statut de référence du plateau, cette fois avec Charles Leclerc en tête grâce à un chrono de 1'18"877, soit seulement 37 millièmes de mieux que Lewis Hamilton, mais plus de trois dixièmes devant Norris. Sur sa deuxième tentative en pneus tendres, Hamilton améliorait toutefois sa marque et reprenait la tête du classement en 1'18"729, avec un peu plus d'un dixième d'avance sur son coéquipier.

Les quinze dernières minutes de la séance étaient ensuite consacrées aux longs relais. Les chronos n'évoluaient donc plus jusqu'au drapeau à damier.

Lewis Hamilton terminait ainsi cette deuxième séance d'essais libres en tête, devant Charles Leclerc et Lando Norris. Les Mercedes semblaient en retrait, même si Kimi Antonelli n'a pas été en mesure de révéler son véritable rythme sur les pneus tendres après avoir vu sa tentative compromise. Il a terminé la séance en 13e position. 

Hungary GP de Hongrie - Essais Libres 2 

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

1'18.729

   S 200.327
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.148

1'18.877

 0.148 S 199.951
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

+0.499

1'19.228

 0.351 S 199.065
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 26

+0.692

1'19.421

 0.193 S 198.582
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+0.933

1'19.662

 0.241 S 197.981
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 19

+1.071

1'19.800

 0.138 S 197.639
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 29

+1.312

1'20.041

 0.241 S 197.044
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+1.372

1'20.101

 0.060 S 196.896
9 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.396

1'20.125

 0.024 S 196.837
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 28

+1.524

1'20.253

 0.128 S 196.523
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 26

+1.745

1'20.474

 0.221 S 195.983
12 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 26

+1.828

1'20.557

 0.083 S 195.781
13 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+1.964

1'20.693

 0.136 M 195.451
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+2.087

1'20.816

 0.123 S 195.154
15 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 27

+2.221

1'20.950

 0.134 S 194.831
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+2.244

1'20.973

 0.023 S 194.776
17 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.697

1'21.426

 0.453 S 193.692
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 30

+2.713

1'21.442

 0.016 S 193.654
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 24

+2.990

1'21.719

 0.277 S 192.997
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 27

+3.063

1'21.792

 0.073 S 192.825
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+3.802

1'22.531

 0.739 M 191.099
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 0

 

      
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