EL2 - Hamilton mène un doublé Ferrari, Mercedes en difficulté

Alors que la première séance d'essais libres avait vu de nombreux pilotes laisser leur baquet à des rookies, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Franco Colapinto et Valtteri Bottas ont retrouvé leur voiture pour ces EL2.

Les températures avaient légèrement évolué par rapport à la mi-journée, avec 24°C dans l'air et 33°C en piste.

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Aston Martin annonçait que Lance Stroll ne participerait pas à cette deuxième séance, faute de temps pour réparer complètement sa monoplace après son incident des EL1. L'équipe a préféré concentrer ses efforts sur la préparation de la voiture en vue de la suite du week-end.

Les deux Ferrari signaient les meilleurs temps, Lewis Hamilton en tête avec un chrono de 1'19"648, soit cinq dixièmes de mieux que son coéquipier. Lando Norris échouait à plus d'une seconde de la référence, tandis que Kimi Antonelli signait enfin son premier chrono de la journée avec un modeste neuvième temps.

Toutes les voitures étaient chaussées de pneus medium ou durs. Max Verstappen venait ensuite se positionner en troisième place, à sept dixièmes de Hamilton.

De nombreux pilotes commettaient des erreurs, notamment des blocages de roues, tandis que plusieurs monoplaces, en particulier les Mercedes, semblaient particulièrement instables et rigides.

Isack Hadjar n'avait toujours pas signé de chrono compétitif, étant resté un long moment bloqué aux stands. Au même moment, Kimi Antonelli remontait au cinquième rang, à seulement quelques dixièmes de son coéquipier.

Lando Norris (McLaren) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

À la mi-séance, les pilotes ont commencé à chausser les pneus tendres. Lando Norris a été le premier à en tirer parti, s'emparant de la tête en 1'19"228. Max Verstappen a ensuite bouclé sa tentative au deuxième rang, à moins d'un dixième de la McLaren.

George Russell pointait à plus de quatre dixièmes de Norris, lorsque Franco Colapinto partait à la faute à l'entrée du dernier virage avant de heurter le mur avec l'arrière de sa monoplace. Le pilote allait bien et un drapeau rouge était immédiatement déployé.

La séance reprenait avec une vingtaine de minutes restantes. Kimi Antonelli était en mesure de rivaliser avec le chrono de Lando Norris, mais un blocage des roues arrière à la chicane l'empêchait de terminer sa tentative.

Les Ferrari reprenaient ensuite leur statut de référence du plateau, cette fois avec Charles Leclerc en tête grâce à un chrono de 1'18"877, soit seulement 37 millièmes de mieux que Lewis Hamilton, mais plus de trois dixièmes devant Norris. Sur sa deuxième tentative en pneus tendres, Hamilton améliorait toutefois sa marque et reprenait la tête du classement en 1'18"729, avec un peu plus d'un dixième d'avance sur son coéquipier.

Les quinze dernières minutes de la séance étaient ensuite consacrées aux longs relais. Les chronos n'évoluaient donc plus jusqu'au drapeau à damier.

Lewis Hamilton terminait ainsi cette deuxième séance d'essais libres en tête, devant Charles Leclerc et Lando Norris. Les Mercedes semblaient en retrait, même si Kimi Antonelli n'a pas été en mesure de révéler son véritable rythme sur les pneus tendres après avoir vu sa tentative compromise. Il a terminé la séance en 13e position.