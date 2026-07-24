Stroll contraint de manquer les EL2 après la défaillance de son Aston Martin

Après le problème rencontré lors des Essais Libres 1 du Grand Prix de Hongrie, Lance Stroll a été contraint de manquer les EL2 au Hungaroring, en raison d'un temps insuffisant pour pouvoir réparer sa monoplace.

Aston Martin a introduit à Budapest un premier package d'évolutions destiné à améliorer les performances catastrophiques de son AMR26 depuis le début de saison. Au total, ce sont 16 nouveautés qui ont été annoncées par l'écurie, qui a retouché la plupart des éléments aérodynamiques, à l'exception notable de la suspension avant.

La suspension arrière fait partie des pièces qui ont été retravaillées dans le cadre de cette mise à jour d'ampleur. C'est aussi cet élément qui semble avoir cédé lors de la première séance de roulage avec lui ce vendredi au Hungaroring sur la voiture de Lance Stroll.

L'incident est survenu à la sortie du virage 2, quand Stroll tentait d'inscrire sa monoplace dans le virage 3. Soudainement, son demi-train arrière gauche a cédé, envoyant le Canadien en tête-à-queue. Il est toutefois parvenu à éviter un contact avec les barrières de sécurité, avant d'immobiliser sa monoplace dans le bout droit en montée menant vers le virage 4, ce qui a entraîné un drapeau rouge.

En dépit du fait qu'il y avait deux heures et trente minutes entre la fin de la séance d'EL1 et le début des EL2, Aston Martin n'est pas parvenue à réparer l'AMR26 convenablement et a donc préféré décréter la fin du roulage pour la journée.

"Malheureusement, Lance ne participera pas aux EL2", peut-on lire dans un court communiqué de l'écurie. "Le temps disponible n'a pas suffi pour réparer les dégâts subis lors des EL1."

Fernando Alonso n'a pour sa part pas rencontré de problème particulier, même s'il n'a bouclé que 20 tours en Essais Libres 1, un total plutôt faible par rapport au reste du peloton.