EL1 - Ferrari et Red Bull commencent fort... Aston Martin très mal

Les pilotes ont pris la piste ce vendredi matin pour les Essais Libres 1 du Grand Prix de Hongrie, dernière manche avant la pause estivale du championnat, très attendue par beaucoup.

Pour cette première séance, plusieurs pilotes titulaires avaient laissé leur baquet à des rookies : c'était notamment le cas de Kimi Antonelli, remplacé par Frederik Vesti, d'Oscar Piastri, remplacé par Leonardo Fornaroli, d'Oliver Bearman, remplacé par Ryo Hirakawa, de Franco Colapinto, remplacé par Paul Aron, et de Valtteri Bottas, remplacé par Colton Herta.

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Sous un ciel nuageux, les températures étaient relativement douces, avec 23°C dans l'air et 40°C au sol. Elles devraient toutefois augmenter tout au long du week-end.

Pour cette première séance d'essais, les deux équipes ayant apporté le plus d'évolutions en Hongrie, Aston Martin et McLaren, avaient évidemment à cœur de tester au mieux leur nouveau package. Il sera néanmoins difficile de tirer de véritables conclusions sur leur apport dès aujourd'hui, notamment pour les AMR26, qui ont été profondément modifiées.

Au bout d'une dizaine de minutes, Max Verstappen occupait la première place avec un chrono en 1'20"788, devant Charles Leclerc et George Russell. Lewis Hamilton faisait les frais d'une piste encore très peu gommée, terminant son tour complètement en travers.

Leonardo Fornaroli, rookie de McLaren, s'installait alors en sixième position, juste derrière son coéquipier d'un jour, Lando Norris. Le jeune Italien était chargé d'évaluer le nouvel aileron arrière rotatif apporté par l'équipe ce week-end. Leclerc reprenait ensuite la tête de la séance, tandis que Hamilton remontait à la deuxième place.

Isack Hadjar et Esteban Ocon n'avaient réalisé que quatre tours chacun et restaient bloqués aux stands pour le moment. Audi se montrait une nouvelle fois compétitive, notamment grâce au cinquième temps signé par Nico Hülkenberg. De son côté, Hamilton se plaignait d'un comportement beaucoup trop rigide de sa SF-26.

Fernando Alonso dans la "version B" de l'Aston Martin. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

À la mi-séance, les Ferrari occupaient toujours les deux premières places du classement, devant Max Verstappen. Certains pilotes commençaient alors à chausser les gommes tendres.

Équipé de pneus à flancs rouges, George Russell signait le meilleur temps en 1'20"066, avant d'être immédiatement battu par Verstappen, qui améliorait de plus de cinq dixièmes. Le Néerlandais passait ainsi sous la barre des 1'20 avec un chrono en 1'19"559.

Charles Leclerc mettait ensuite tout le monde d'accord avec un temps en 1'19"075. Isack Hadjar remontait à la troisième position, derrière Verstappen.

À 20 minutes de la fin de séance, Lance Stroll partait en tête-à-queue après la rupture soudaine de sa suspension arrière à la sortie du virage 2. Un drapeau rouge était alors déployé pendant quelques minutes afin de permettre l'évacuation de la voiture.

Carlos Sainz connaissait un énorme blocage de roue au premier virage, provoquant un bref drapeau jaune après avoir évité de peu de s'encastrer dans le mur de l'échappatoire. L'Espagnol était placé sous enquête par la direction de course pour "pilotage erratique", tout comme Max Verstappen. Les deux incidents seront examinés après la séance.

Alors qu'il occupait la tête du classement, Charles Leclerc était victime d'un problème mécanique sur sa Ferrari et devait immobiliser sa monoplace à l'entrée de la voie des stands.

Ces EL1 se terminaient sans amélioration significative des chronos. Charles Leclerc conservait le meilleur temps, devant Max Verstappen, Lewis Hamilton et Isack Hadjar. George Russell complétait le top 5, à près d'une seconde de la référence.

Bien qu'il soit encore difficile de tirer des conclusions de cette séance, Fernando Alonso terminait 13e au volant de l'Aston Martin version B, notamment devant Pierre Gasly et Alexander Albon.