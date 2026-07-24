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EL1 - Ferrari et Red Bull commencent fort... Aston Martin très mal

Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie, devant Max Verstappen et Lewis Hamilton. Kimi Antonelli n'a pas pris part à la séance, tandis que Lance Stroll a provoqué un drapeau rouge après un problème sur l'Aston Martin "version B".

Téha Courbon
Mis à jour:
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Adrian Newey, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team garage

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lawrence Stroll

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Flavio Briatore, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Sergio Perez, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Jak Crawford, Aston Martin F1 Team garage

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Nico Hulkenberg, équipe Audi F1

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Présentation technique d'une Aston Martin

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Détails techniques de la voiture Red Bull

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Présentation technique de la voiture « Racing Bulls »

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Frederik Vesti, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Paul Aron, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Leonardo Fornaroli, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Frederik Vesti, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Colton Herta, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Sergio Perez, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Liam Lawson, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Sergio Perez, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Franco Colapinto, ski alpin

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

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Liam Lawson, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
Carlos Sainz, Williams

GP de Hongrie 2026 - Vendredi à Budapest
50

Les pilotes ont pris la piste ce vendredi matin pour les Essais Libres 1 du Grand Prix de Hongrie, dernière manche avant la pause estivale du championnat, très attendue par beaucoup.

Pour cette première séance, plusieurs pilotes titulaires avaient laissé leur baquet à des rookies : c'était notamment le cas de Kimi Antonelli, remplacé par Frederik Vesti, d'Oscar Piastri, remplacé par Leonardo Fornaroli, d'Oliver Bearman, remplacé par Ryo Hirakawa, de Franco Colapinto, remplacé par Paul Aron, et de Valtteri Bottas, remplacé par Colton Herta.

Lire aussi :

Sous un ciel nuageux, les températures étaient relativement douces, avec 23°C dans l'air et 40°C au sol. Elles devraient toutefois augmenter tout au long du week-end.

Pour cette première séance d'essais, les deux équipes ayant apporté le plus d'évolutions en Hongrie, Aston Martin et McLaren, avaient évidemment à cœur de tester au mieux leur nouveau package. Il sera néanmoins difficile de tirer de véritables conclusions sur leur apport dès aujourd'hui, notamment pour les AMR26, qui ont été profondément modifiées.

Au bout d'une dizaine de minutes, Max Verstappen occupait la première place avec un chrono en 1'20"788, devant Charles Leclerc et George Russell. Lewis Hamilton faisait les frais d'une piste encore très peu gommée, terminant son tour complètement en travers.

Leonardo Fornaroli, rookie de McLaren, s'installait alors en sixième position, juste derrière son coéquipier d'un jour, Lando Norris. Le jeune Italien était chargé d'évaluer le nouvel aileron arrière rotatif apporté par l'équipe ce week-end. Leclerc reprenait ensuite la tête de la séance, tandis que Hamilton remontait à la deuxième place.

Isack Hadjar et Esteban Ocon n'avaient réalisé que quatre tours chacun et restaient bloqués aux stands pour le moment. Audi se montrait une nouvelle fois compétitive, notamment grâce au cinquième temps signé par Nico Hülkenberg. De son côté, Hamilton se plaignait d'un comportement beaucoup trop rigide de sa SF-26.

Fernando Alonso dans la

Fernando Alonso dans la "version B" de l'Aston Martin.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

À la mi-séance, les Ferrari occupaient toujours les deux premières places du classement, devant Max Verstappen. Certains pilotes commençaient alors à chausser les gommes tendres.

Équipé de pneus à flancs rouges, George Russell signait le meilleur temps en 1'20"066, avant d'être immédiatement battu par Verstappen, qui améliorait de plus de cinq dixièmes. Le Néerlandais passait ainsi sous la barre des 1'20 avec un chrono en 1'19"559.

Charles Leclerc mettait ensuite tout le monde d'accord avec un temps en 1'19"075. Isack Hadjar remontait à la troisième position, derrière Verstappen.

À 20 minutes de la fin de séance, Lance Stroll partait en tête-à-queue après la rupture soudaine de sa suspension arrière à la sortie du virage 2. Un drapeau rouge était alors déployé pendant quelques minutes afin de permettre l'évacuation de la voiture.

 

Carlos Sainz connaissait un énorme blocage de roue au premier virage, provoquant un bref drapeau jaune après avoir évité de peu de s'encastrer dans le mur de l'échappatoire. L'Espagnol était placé sous enquête par la direction de course pour "pilotage erratique", tout comme Max Verstappen. Les deux incidents seront examinés après la séance.

Alors qu'il occupait la tête du classement, Charles Leclerc était victime d'un problème mécanique sur sa Ferrari et devait immobiliser sa monoplace à l'entrée de la voie des stands.

Ces EL1 se terminaient sans amélioration significative des chronos. Charles Leclerc conservait le meilleur temps, devant Max Verstappen, Lewis Hamilton et Isack Hadjar. George Russell complétait le top 5, à près d'une seconde de la référence.

Bien qu'il soit encore difficile de tirer des conclusions de cette séance, Fernando Alonso terminait 13e au volant de l'Aston Martin version B, notamment devant Pierre Gasly et Alexander Albon.

Hungary GP de Hongrie - Essais Libres 1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

1'19.075

   S 199.451
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 25

+0.484

1'19.559

 0.484 S 198.237
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.543

1'19.618

 0.059 S 198.090
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 25

+0.922

1'19.997

 0.379 S 197.152
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.991

1'20.066

 0.069 S 196.982
6 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.285

1'20.360

 0.294 S 196.261
7 Denmark F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+1.392

1'20.467

 0.107 S 196.000
8 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.548

1'20.623

 0.156 S 195.621
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 28

+1.685

1'20.760

 0.137 S 195.289
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+1.791

1'20.866

 0.106 S 195.033
11 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

+1.949

1'21.024

 0.158 S 194.653
12 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 24

+1.976

1'21.051

 0.027 S 194.588
13 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 20

+2.475

1'21.550

 0.499 S 193.397
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+2.629

1'21.704

 0.154 S 193.033
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 28

+2.744

1'21.819

 0.115 S 192.762
16
L. Fornaroli McLaren
 67 McLaren Mercedes 29

+2.815

1'21.890

 0.071 M 192.594
17 Japan R. Hirakawa Haas 50 Haas Ferrari 25

+2.926

1'22.001

 0.111 S 192.334
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 22

+3.014

1'22.089

 0.088 S 192.128
19
P. Aron Audi
 61 Audi Audi 28

+3.093

1'22.168

 0.079 S 191.943
20 United States C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 28

+4.043

1'23.118

 0.950 S 189.749
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 11

+4.396

1'23.471

 0.353 H 188.947
22 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 23

+4.659

1'23.734

 0.263 M 188.353
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