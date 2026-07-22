McLaren avec l'aileron Macarena et un gros package d'évolutions en Hongrie

McLaren va finalement tester son aileron arrière "Macarena" lors du Grand Prix de Hongrie 2026 de F1 en cette fin de semaine, l'écurie britannique apportant également avec elle un package de nouveautés pour améliorer sa compétitivité.

Depuis longtemps, l'épreuve de Budapest est cochée par la structure dirigée par Andrea Stella dans le processus de développement de sa MCL40, une voiture qui subit un retard de développement aéro de l'ordre de deux à trois mois selon ses dirigeants par rapport à la concurrence directe.

McLaren a d'ores et déjà fait évoluer sa monoplace lors des week-ends de Miami et de Montréal, avec la volonté de transformer la F1 du début de saison en une quasi version B. S'il y a eu, depuis, de petites évolutions, la Hongrie marque réellement une autre étape d'ampleur dans le travail pour la suite de la campagne.

Dans le détail, le package hongrois sera constitué autour d'un fond plat retravaillé accompagné de "plusieurs autres pièces aérodynamiques".

"Nous allons recevoir un package d'évolutions ce week-end, et dans une saison aussi disputée, chaque développement est important ; il sera donc formidable de mieux comprendre les performances de ces pièces tout au long des essais libres", a déclaré Randy Singh, directeur de la compétition chez McLaren.

La lutte pour le titre 2025 a placé McLaren en difficulté pour 2026. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Notre objectif est de tirer le meilleur parti de tout ce dont nous disposons, de conserver cette dynamique positive jusqu'à la trêve et de nous placer dans la meilleure position possible pour la seconde moitié du championnat."

Andrea Stella, le directeur de McLaren, a expliqué récemment que le package de Hongrie serait suivi, après la trêve estivale, d'une autre série d'évolutions.

Bien entendu, l'objectif pour la structure basée à Woking est de tenter de se réinsérer de façon plus pérenne dans la lutte entre Mercedes, Ferrari et Red Bull aux avant-postes, ces trois écuries ayant soit dominé la plupart des GP, soit progressé de façon claire, quand McLaren a connu des difficultés malgré un rythme parfois prometteur.

"Il est difficile de rivaliser avec le niveau de performance atteint actuellement par Ferrari et Mercedes, mais j'espère qu'à partir de la Hongrie, nous commencerons à constater une légère amélioration de notre compétitivité", a déclaré Stella.

"Nous avons désormais une orientation claire en matière de développement, mais dans certains domaines, il a fallu quelques mois pour que cela se concrétise. Nous devrions donc voir en Hongrie les premiers résultats de cette approche, puis, espérons-le, de plus en plus d'améliorations d'ici la fin de la saison."

McLaren va enfin tester son aileron Macarena

L'aileron Macarena de la Ferrari SF-26. Photo de: Roberto Chinchero

McLaren aura donc à disposition son propre aileron Macarena, avec le flap rotatif. L'écurie l'avait déjà en Autriche, mais avait choisi de ne pas le tester. Cet élément est issu du travail effectué par l'équipe depuis la découverte, en essais hivernaux, du concept de Ferrari.

Du côté du Red Bull Ring, des problèmes rencontrés dans le garage suite à l'installation de l'aileron ont convaincu McLaren d'abandonner le projet de l'utiliser et de le renvoyer à l'usine pour continuer de l'ajuster. En Hongrie, il sera monté en EL1 mais ne sera a priori pas utilisé pour le reste du GP.

L'élément "ne devrait pas être pleinement mis en service lors de cette course ou de la suivante, aux Pays-Bas", indique McLaren. Toutefois, si les tests sont concluants, il pourrait faire son apparition dans les séances compétitives sur des circuits où l'efficacité aérodynamique sera essentielle, à savoir Monza ou Bakou.

Récemment, les ailerons "rotatifs" ont fait parler d'eux suite aux incidents survenus chez Red Bull avec Max Verstappen. Le Néerlandais a été victime de deux sorties de piste, en Autriche (en qualifications) et en Grande-Bretagne (en course), attribuées à des difficultés de rattachement du flux aérodynamique quand l'aileron se referme.

Suite à l'ouverture d'une enquête FIA, Red Bull avait fait le choix de ne pas utiliser cet aileron lors du GP de Belgique mais, après avoir découvert ce qui posait problème, entend bien essayer de le réintroduire dès le GP de Hongrie.

Avec Filip Cleeren