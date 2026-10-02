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EL1 - Max Verstappen bien à l'aise en terre malaise

Max Verstappen (Red Bull) a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1, qui voit la catégorie reine revenir à Sepang.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Performers play trumpets

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Lando Norris, McLaren

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Anthony Davidson arrives in the paddock., Jacques Villeneuve arrives in the paddock.

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Valtteri Bottas, Cadillac, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Sergio Perez, Cadillac

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Pedro de la Rosa, Aston Martin Team Ambassador

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Fan waves Malaysian flag

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Jos Verstappen walks in the paddock.

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Frederic Vasseur, Ferrari

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Franco Colapinto, Alpine

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Fans and palm trees

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George Russell, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Oscar Piastri, McLaren

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Vendredi à Sepang
28

Les Essais Libres 1 du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1 ont été dominés par Max Verstappen (Red Bull), devant George Russell (Mercedes) et Isack Hadjar (Red Bull).

C'est un retour surprise pour la Formule 1 du côté de la Malaisie et de Sepang, qui avait décidé d'abandonner après 2017 l'organisation d'une épreuve en championnat du monde, sur fond de revenus et d'engouement insuffisants, mais qui retrouve le calendrier à la faveur de la délocalisation de l'épreuve de Sakhir, dans le contexte de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël en Iran.

Sans surprise, les conditions sont chaudes pour démarrer le week-end, avec un ciel un peu nuageux mais des températures de 32°C dans l'air et de 52°C sur la piste au moment de débuter la séance.

Sur un asphalte très sale, les pilotes débutent la séance, en grande majorité, avec les pneus mediums (jaunes). Une poignée d'entre eux démarre en tendres (rouges), dont Max Verstappen qui est le premier à passer sous les 1'40, en 1'39"400. Dernier vainqueur en date sur cette piste, le Néerlandais améliore encore quelques instants plus tard en 1'38"883, George Russell n'étant pas bien loin à 0"043 en mediums.

Peu avant la mi-séance, Isack Hadjar succède à son équipier, sur des pneus tendres neufs, en 1'38"303. Désormais lui aussi équipé de ces pneus, George Russell ne tarde pas à faire parler la poudre, signant 1'37"903 au volant de la Mercedes évoluée. Verstappen abaisse finalement cette référence en 1'37"520. Charles Leclerc est le dernier pilote dans la seconde, à 0"847.

Là encore, sans réellement de surprise, la dégradation des pneus est importante sur l'abrasif et exigeant tracé de Sepang. La seconde partie de séance, studieuse, est l'occasion pour les écuries de se focaliser sur les longs relais et la mesure de l'usure des gommes. 

Lire aussi :

Malaysia GP de Bahreïn - EL1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 23

1'37.520

   S 204.622
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.383

1'37.903

 0.383 S 203.822
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23

+0.783

1'38.303

 0.400 S 202.992
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.847

1'38.367

 0.064 S 202.860
5 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+1.060

1'38.580

 0.213 S 202.422
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+1.070

1'38.590

 0.010 S 202.401
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.195

1'38.715

 0.125 S 202.145
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 22

+1.586

1'39.106

 0.391 S 201.348
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 27

+1.677

1'39.197

 0.091 S 201.163
10 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.691

1'39.211

 0.014 S 201.134
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+1.756

1'39.276

 0.065 S 201.003
12 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+1.773

1'39.293

 0.017 S 200.968
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+2.028

1'39.548

 0.255 S 200.454
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 22

+2.163

1'39.683

 0.135 S 200.182
15 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 23

+2.638

1'40.158

 0.475 S 199.233
16 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 23

+2.791

1'40.311

 0.153 S 198.929
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+2.801

1'40.321

 0.010 S 198.909
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 19

+2.893

1'40.413

 0.092 S 198.727
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+3.011

1'40.531

 0.118 S 198.493
20 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.085

1'40.605

 0.074 S 198.347
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 23

+3.280

1'40.800

 0.195 S 197.964
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 24

+3.300

1'40.820

 0.020 S 197.925
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