EL1 - Max Verstappen bien à l'aise en terre malaise

Les Essais Libres 1 du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1 ont été dominés par Max Verstappen (Red Bull), devant George Russell (Mercedes) et Isack Hadjar (Red Bull).

C'est un retour surprise pour la Formule 1 du côté de la Malaisie et de Sepang, qui avait décidé d'abandonner après 2017 l'organisation d'une épreuve en championnat du monde, sur fond de revenus et d'engouement insuffisants, mais qui retrouve le calendrier à la faveur de la délocalisation de l'épreuve de Sakhir, dans le contexte de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël en Iran.

Sans surprise, les conditions sont chaudes pour démarrer le week-end, avec un ciel un peu nuageux mais des températures de 32°C dans l'air et de 52°C sur la piste au moment de débuter la séance.

Sur un asphalte très sale, les pilotes débutent la séance, en grande majorité, avec les pneus mediums (jaunes). Une poignée d'entre eux démarre en tendres (rouges), dont Max Verstappen qui est le premier à passer sous les 1'40, en 1'39"400. Dernier vainqueur en date sur cette piste, le Néerlandais améliore encore quelques instants plus tard en 1'38"883, George Russell n'étant pas bien loin à 0"043 en mediums.

Peu avant la mi-séance, Isack Hadjar succède à son équipier, sur des pneus tendres neufs, en 1'38"303. Désormais lui aussi équipé de ces pneus, George Russell ne tarde pas à faire parler la poudre, signant 1'37"903 au volant de la Mercedes évoluée. Verstappen abaisse finalement cette référence en 1'37"520. Charles Leclerc est le dernier pilote dans la seconde, à 0"847.

Là encore, sans réellement de surprise, la dégradation des pneus est importante sur l'abrasif et exigeant tracé de Sepang. La seconde partie de séance, studieuse, est l'occasion pour les écuries de se focaliser sur les longs relais et la mesure de l'usure des gommes.