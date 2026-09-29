Piastri perplexe après son erreur à Bakou : "C'était un peu bizarre"

Le pilote McLaren Oscar Piastri a qualifié de "bizarre" son erreur survenue en fin de course au Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui lui a coûté un potentiel podium.

Piastri occupait la troisième position après la deuxième relance derrière la voiture de sécurité et subissait la pression d'Isack Hadjar, chez Red Bull, après avoir été dépassé par Max Verstappen lors de la première relance.

Pour tenter de défendre sa position à l'intérieur du premier virage, l'Australien a bloqué massivement ses roues avant et tiré tout droit, chutant de la troisième à la 15e place, soit l'avant-dernière position du peloton alors regroupé.

"Il faut que je regarde, parce que c'était un peu bizarre de bloquer instantanément les deux roues avant comme ça", a commenté Piastri. "Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de particulier. Évidemment, j'étais sur une trajectoire différente de celle que j'emprunte habituellement puisque je défendais. Je ne sais donc pas si j'étais sur une bosse ou quelque chose comme ça, mais c'est certainement une surprise pour moi."

"Une fois que Max était passé devant, je n'allais jamais pouvoir le repasser, mais il aurait été intéressant de voir si je pouvais garder Hadjar derrière moi. Pour être honnête, ça aurait probablement été difficile. C'est compliqué à dire avec les mediums, parce qu'ils étaient déjà fortement marqués par les blocages de roues, mais je n'avais pas du tout le même feeling avec les mediums qu'avec les tendres."

"On aurait peut-être pu finir quatrièmes. Mais il y a une différence entre dire 'on aurait pu finir' et le résultat réel."

Oscar Piastri (McLaren) et Isack Hadjar (Red Bull Racing). Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Piastri connaît une saison particulièrement difficile avec les monoplaces répondant à la réglementation 2026. Pour une fois, il a toutefois pris le dessus sur son équipier Lando Norris à Bakou. Le pilote de 25 ans a égalé son meilleur résultat en qualifications cette saison, avec une troisième place, et aurait pu décrocher son premier podium depuis Miami.

"De manière générale, je ne dirais pas forcément que je me suis senti plus à l'aise, mais j'ai réussi à tirer davantage de performance de la voiture", a-t-il expliqué. "J'ai notamment réussi à mieux comprendre dans quelle direction je devais aller avec mon pilotage."

"Mis à part ce moment en course, j'ai le sentiment d'avoir réalisé un week-end beaucoup plus conforme au niveau que j'attends de moi-même. De ce point de vue, c'est beaucoup plus encourageant. C'est simplement assez frustrant de ne rien avoir à montrer pour l'instant."

Mais dans quelle direction Piastri devait-il précisément faire évoluer son pilotage ? "Avec les voitures précédentes, surtout en course, on pilotait à 99%", a-t-il répondu. "Il fallait un peu préserver les pneus et piloter à 99% était la manière la plus rapide de procéder."

"Avec ces voitures, j'ai l'impression qu'il faut être à 101% en permanence et que, dès qu'on ne peut plus l'être, on perd énormément de temps au tour. C'est pour cela que je dis que je ne me suis pas forcément senti plus à l'aise ce week-end, mais j'ai réussi à atteindre ces 101%, ou 100%, un peu plus facilement."

"J'ai clairement appris des choses intéressantes ce week-end, que je pourrai réutiliser à l'avenir, mais je suis toujours en phase d'apprentissage."

Propos recueillies par Kemal Sengul