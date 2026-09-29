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Ce qui a le plus impressionné Red Bull dans le retour "exceptionnel"de Hadjar

Laurent Mekies a qualifié le Grand Prix d'Azerbaïdjan de meilleure course d'Isack Hadjar en Formule 1. Au-delà de sa vitesse pure, Red Bull a surtout été impressionné par ses messages radio et sa collaboration avec Max Verstappen.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publié:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Après sa blessure au poignet, Isack Hadjar  n'a certainement pas retrouvé le volant de la Red Bull  RB22 sur le circuit le plus facile du calendrier de la Formule 1. Le tracé urbain de Bakou présente non seulement un risque élevé d'accident, mais comporte également plusieurs secteurs très techniques autour de la vieille ville.

Il exige une grande confiance, mais Hadjar n'en a pas manqué malgré trois week-ends de course d'absence. Dès les essais libres, le Français avait d'ailleurs clairement indiqué que son poignet ne constituerait pas un facteur limitant.

Lire aussi :

Hadjar s'est qualifié en quatrième position sur les rives de la mer Caspienne, avant de livrer une course sans faute pour décrocher son deuxième podium de la saison et le troisième de sa carrière en F1. Sa prestation à Bakou a impressionné Red Bull, comme l'a reconnu Laurent Mekies devant les médias après la course.

"Je pense que ce qu'Isack a réalisé ce week-end est exceptionnel, vraiment exceptionnel", a déclaré le directeur de Red Bull. "Tout d'abord, le plus important est qu'il se soit immédiatement senti bien dans la voiture, sans douleur. Cela signifie que, chaque fois que nous nous sommes réunis ces dernières semaines, nous avons dit que nous attendrions le retour d'Isack à 100%, car c'était la priorité, et c'est exactement ce qui s'est passé."

"Il était dans la voiture et n'avait aucune douleur. Néanmoins, même sans douleur, ce circuit n'est pas facile pour un retour, car il n'y a aucune marge d'erreur."

Hadjar était parfaitement conscient de cette difficulté et a donc construit son week-end progressivement sur l'un des circuits urbains les plus piégeux du calendrier.

"Il a trouvé son rythme progressivement, séance après séance, avec beaucoup de calme et une énergie très positive", a ajouté Mekies. "Dès samedi, placer la voiture en quatrième position était déjà un résultat très solide. Je pense qu'aujourd'hui, le rythme de course qu'il a affiché avec les pneus mediums et tendres est quelque chose que nous n'avions encore jamais vu chez lui."

Isack Hadjar (Red Bull Racing)

Isack Hadjar (Red Bull Racing)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Pour son week-end de retour, il a donc encore placé la barre plus haut. Nous nous disons très souvent qu'il a apporté quelque chose de nouveau à l'équipe chaque fois qu'il est monté dans la voiture durant la première partie de la saison, et il continue sur cette lancée."

Red Bull impressionné par la maturité de Hadjar

Au-delà de sa vitesse pure, un autre aspect a particulièrement impressionné Mekies : la manière dont Hadjar a géré son premier relais. Red Bull a demandé au jeune Français de laisser passer Verstappen, mais même lorsque le quadruple champion du monde a rencontré des difficultés avec les pneus mediums de Pirelli, Hadjar est resté calme.

"En plus de cela, permettez-moi de souligner qu'il a également couru de manière extrêmement intelligente avec Max, en gérant ses pneus avec beaucoup de discipline", a expliqué Mekies. "Cela nous a permis de bénéficier d'un très bon travail d'équipe entre les deux pilotes et avec le muret des stands. Au final, c'est ce qui nous a permis d'obtenir le meilleur résultat possible."

Cela montre que Hadjar progresse également dans ce domaine. Dans les formules de promotion et lors de sa première saison en F1, le Français a parfois pu donner l'impression de s'emporter à la radio. À Bakou, samedi, son attitude a été tout autre.

Bien sûr, après plusieurs tours, Hadjar a demandé s'il était libre d'attaquer. L'équipe lui a répondu qu'il devait rester propre dans ses manœuvres. Mais les échanges radio qui ont précédé cette demande sont particulièrement révélateurs. Interrogé sur le gain de temps qu'il pourrait réaliser en roulant dans de l'air libre, le Français a répondu "Deux ou trois dixièmes, mais honnêtement, je suis content d'être là où je suis".

Autrement dit, Hadjar n'avait pas besoin de récupérer sa position. Il a ainsi permis aux deux pilotes de maximiser leur temps de course et, par conséquent, les chances de Red Bull. Lorsque Motorsport.com a interrogé Mekies sur cet échange précis, il est apparu clairement que c'était ce qui avait le plus impressionné le directeur de l'équipe.

Isack Hadjar (Red Bull Racing)

Isack Hadjar (Red Bull Racing)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Je pense que vous mettez précisément le doigt sur les bons détails, ceux qui permettent de mieux comprendre la situation dans son ensemble", a répondu Mekies. "Cela montre à quel point ce jeune pilote gère intelligemment sa course, mais aussi à quel point ses capacités de réflexion se développent lorsqu'il est dans la voiture et combien il parvient à maîtriser ses émotions."

"Ce sont autant d'indicateurs des progrès qu'il a accomplis dans tous ces domaines, en plus d'avoir gagné en vitesse. C'est exactement cette évolution qui nous impressionne chaque jour depuis son arrivée dans l'équipe, et probablement même depuis l'année dernière."

"C'est aussi pour cette raison que nous voulons lui offrir le meilleur environnement possible pour poursuivre son développement, car cette progression a été véritablement impressionnante."

Lui offrir cet environnement optimal passe notamment par la prolongation de son contrat pour 2027, ainsi que par le moment choisi pour l'annoncer. Mekies reconnaît que Red Bull a délibérément pris cette décision afin de libérer Hadjar de toute pression. En quittant la séance de questions-réponses avec les médias, le Français a d'ailleurs conclu dans un rire "Je pense qu'Isack nous a donné raison de lui avoir fait confiance aujourd'hui !"

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