"J'ai failli m'endormir" : les pilotes réagissent au premier GP du Madring

Le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 s'est déroulé exactement comme la plupart des pilotes le redoutaient. Samedi, Max Verstappen expliquait qu'il ne voyait aucune possibilité de dépassement sur le Madring, allant jusqu'à lancer à la presse néerlandaise : "Donnez-moi simplement le plan du circuit", afin de montrer les nombreuses modifications qu'il y apporterait.

Dimanche, les dépassements se sont effectivement révélés quasiment impossibles, confirmant les craintes exprimées dans le paddock après la course : le Madring est plaisant sur un tour lancé, notamment du point de vue des pilotes, mais son intérêt en course s'est révélé particulièrement limité.

Lorsque Motorsport.com a fait remarquer à Gabriel Bortoleto que plusieurs journalistes avaient failli s'assoupir pendant cette première course autour du complexe de l'IFEMA, le pilote Audi a répondu : "J'ai failli m'endormir moi aussi !".

Même le vainqueur du Grand Prix, Kimi Antonelli, a partagé ce constat. Le leader du championnat a apprécié les qualifications, mais beaucoup moins la course : "[Le circuit] ne crée clairement pas d'opportunités de dépassement et il ne vous pousse pas à tenter une attaque, car 80% du temps, vous risquez d'avoir un contact."

Les premiers virages du Grand Prix d'Espagne ont été quelque peu chaotiques. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Je pense notamment à la deuxième chicane [dans le premier tour, lorsqu'il a évité le contact avec Lando Norris de peu, ndlr] : si j'avais braqué à cet endroit, Lando et moi nous serions probablement touchés, avant de finir dans le mur et de bloquer la piste. Cela n'aurait clairement pas été idéal."

"Il y a donc quelques virages qui doivent être modifiés pour créer davantage d'opportunités de dépassement. Pour l'instant, c'est agréable sur un tour, mais en course, vous êtes forcément bloqué derrière."

Les pilotes regrettent de ne pas avoir été consultés

Les pilotes avaient déjà anticipé le problème avant même le début du week-end, notamment parce que les concepteurs du circuit ne les avaient pas sollicités en amont. Max Verstappen expliquait que cela n'était arrivé à Djeddah qu'après la première année d'utilisation du circuit, jugé dangereux, mais pas pour de nouveaux tracés comme le Madring.

Pour les prochaines éditions, les pilotes souhaitent donc que la situation évolue, une demande à laquelle les organisateurs du Grand Prix d'Espagne ont répondu favorablement.

Oliver Bearman a notamment été l'un des concurrents les plus cinglants à ce sujet. Le Britannique avait lourdement accidenté sa Haas en Essais Libres 3 samedi matin, et n'avait pas pu participer aux qualifications.

"Il suffit de regarder le tracé et il est assez évident que ce sera un mauvais circuit pour les courses", a déclaré le pilote Haas, interrogé par Motorsport.com sur le manque de dépassements. "Quand vous arrivez et que vous voyez ce tracé, vous vous dites : 'qu'attendez-vous de nous ?' C'est un peu dommage."

Selon Bearman, deux facteurs rendent les attaques particulièrement difficiles tout en facilitant la défense : "Non seulement vous avez beaucoup de longues sorties de virage combinées où il est vraiment difficile de remettre les gaz, mais vous avez aussi beaucoup d'entrées de virage combinées. Il est très facile de défendre sa position de manière un peu dangereuse et, par conséquent, très difficile de tenter un dépassement."

"Nous l'avons déjà dit à la FIA vendredi [pendant le briefing des pilotes] et nous devons trouver un moyen de rendre le circuit un peu plus intéressant pour nous. Il est certainement intéressant à piloter, mais en course, c'est très mauvais."

Max Verstappen avait déjà expliqué dès le vendredi ne voir aucune opportunité de dépassement sur le Madring. Photo de: Peter Fox / Getty Images

Ce qu'Oliver Bearman avait déjà décelé à la lecture du tracé s'est rapidement confirmé en course, notamment dès le passage des catégories junior, qui avaient elles aussi vécues des courses relativement peu excitantes.

"J'espère qu'il y aura une volonté d'ouverture pour apporter quelques modifications au tracé l'année prochaine", a déclaré Alexander Albon. "Je veux dire, si les F3 ne peuvent pas se dépasser, alors ça veut dire qu'il n'y aura aucun dépassement pendant tout le week-end."

"Je pense qu'il ne faudrait que quelques changements pour régler le problème. Pour le reste, honnêtement, ce n'est pas un mauvais circuit. Il est plutôt amusant à piloter, mais comme on l'a vu en course, c'est assez ennuyeux."

Trois zones à revoir pour 2027

Alex Albon estime que des modifications relativement limitées pourraient suffire à améliorer le spectacle dès 2027. Le pilote Williams a notamment ciblé la portion comprise entre les virages 3 et 5, la première longue ligne droite après celle de départ-arrivée, courbée sur la fin et qui débouche sur la seconde chicane du tracé.

"Une grande partie du problème se situe entre les virages 3 et 5. Je pense que toute cette zone doit être repensée, avec peut-être des zones de freinage plus rectilignes. Il faut supprimer cette chicane. Elle est bonne pour le spectacle, mais pas pour la course", a-t-il expliqué.

Albon estime également que le banking du virage 13 pourrait être davantage exploité : "Aussi intéressant soit-il, il ne fait pas suffisamment son travail dans le virage 13. Celui-ci doit peut-être être plus lent, avec une zone de freinage plus importante."

Outre le fait que la chicane formée par les virages 5 et 6 n'est pas adaptée à la course, Bortoleto a également constaté un autre problème dimanche. "Il y a simplement la bosse dans le virage 5. La prendre pendant 50 tours peut provoquer un sacré mal de tête à la fin de la course. Ce n'est donc pas la chose la plus facile pour notre corps."

Selon les pilotes, trois zones en particuliers du circuit du Madring doivent être revues. Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Lando Norris a, de son côté, une autre proposition pour le dernier secteur : "Je pense qu'il y a des changements évidents à faire. Ils devraient supprimer les virages 18 et 19 [juste après le deuxième tunnel qui passe sous l'autoroute, ndlr], qui ne servent à rien. Il faudrait simplement avoir une ligne droite plus longue jusqu'à une épingle. Je ne sais pas comment quelqu'un peut regarder ce tracé et se dire : 'Parfait.' Il y a énormément de possibilités."

Le champion du monde en titre prend notamment le Circuit of the Americas comme exemple de ce qu'il aimerait voir à Madrid : "Pour moi, ce n'est pas un très bon circuit. Il est excellent en qualifications, mais une ligne droite entre le 17 et le 20, avec une entrée beaucoup plus large comme au virage 1 ou au virage 10 d'Austin, suivie d'une grosse épingle, créerait de bien meilleures opportunités pour tout le monde et permettrait de profiter davantage de la course."

"Il y a des changements simples et peut-être d'autres plus compliqués, comme pour les virages 5, 6 et 7. Il est difficile de savoir exactement quelle serait la meilleure solution. Le fait de devoir braquer et freiner en même temps va quasiment à l'encontre du principe même de la course."

"Ils peuvent donc faire quelques changements simples, peut-être faciles à mettre en œuvre, et d'autres plus complexes. J'espère qu'ils le feront, car cela rendrait le spectacle plus intéressant pour tout le monde."

Enfin, au-delà des virages 5-6 et 18-19, les pilotes souhaitent également raccourcir la voie des stands, qui est l'une des plus longues du calendrier et par conséquent l'une des plus pénalisantes. L'objectif serait d'encourager davantage d'arrêts et, par conséquent, d'apporter davantage de variété stratégique aux courses disputées sur le Madring.