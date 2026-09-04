Les pénalités d'Antonelli et Albon précisées à Monza

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34

On le savait depuis plusieurs semaines Kimi Antonelli, le leader du championnat, va devoir partir du fond de grille ce dimanche pour son Grand Prix à domicile, en Italie. Il sera accompagné par Alexander Albon, au volant de la Williams.

Pour le pilote Mercedes, il était clair depuis ses déboires techniques de la première partie de saison, et notamment le coûteux abandon de Barcelone, qu'il devrait subir en cette rentrée une pénalité en raison de changements moteur hors quota.

Son écurie a vite souligné que Monza était, dans ces conditions, un choix idoine pour installer un nouveau bloc et donc obliger Antonelli à une course de remontée. Certes, il s'agit d'un GP forcément particulier pour lui, mais c'est surtout une piste où les dépassements sont aisés, d'autant plus avec les performances généralement affichée par Mercedes dans les lignes droites.  

Ce que l'on ne savait pas, en revanche, c'est l'ampleur des changements effectués sur la W17. Antonelli est ainsi pénalisé de 30 places au total, avec l'installation d'un cinquième moteur thermique, d'une quatrième batterie et d'une quatrième unité de contrôle électronique. Chacun de ces éléments étant le premier hors quota dans sa catégorie, ils équivalent chacun à 10 places de pénalité.

Alexander Albon devrait tenir compagnie à Kimi Antonelli sur la dernière ligne à Monza.

Alexander Albon devrait tenir compagnie à Kimi Antonelli sur la dernière ligne à Monza.

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Pour Albon, qui pilote également une voiture motorisée par Mercedes, la pénalité est équivalente à 20 places. Le Thaïlandais bénéficiera ainsi d'un cinquième moteur thermique et d'une quatrième unité de contrôle électronique.

En dépit de la différence entre le nombre de places de pénalité, Antonelli ne sera pas forcément classé derrière Albon. En effet, le règlement de la F1 prévoit à l'alinéa b) de l'article B2.5.4 que lorsque des pilotes ont plus de 15 places de pénalité sur la grille, ils sont à la fois classés après tous les autres mais aussi en fonction de leur position au terme des qualifications.

Par ailleurs, Mercedes a indiqué avant le GP d'Italie qu'elle ne mettrait pas en service de moteur évolué, selon les possibilités offertes par le régime ADUO ("opportunités supplémentaires de développement et de mise à niveau"), avant le mois d'octobre.

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