Wolff continue de croire en Russell : "Les grands pilotes se relèvent"
Longtemps présenté comme le favori naturel de Mercedes pour le titre 2026, George Russell voit aujourd'hui Kimi Antonelli lui échapper au championnat. Une situation difficile, mais qui ne remet pas en cause, aux yeux de Toto Wolff, le talent du Britannique.
Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
À ce stade de la saison, même une superbe deuxième partie de championnat ne suffirait probablement pas à sauver la campagne 2026 de George Russell.
Lorsque le Britannique a remporté la première course de l'année à Melbourne et qu'il est rapidement apparu que Mercedes avait construit la monoplace la plus rapide du plateau, beaucoup se sont mis à penser que 2026 serait enfin la bonne saison pour Russell.
Mais, comme elle nous le rappelle année après année, la Formule 1 ne peut pas être prédite et n'en fait souvent qu'à sa tête. Six mois plus tard, Mercedes a bien confirmé son statut de référence, mais ce n'est pas George Russell qui mène le championnat.
Non, c'est bien son coéquipier Kimi Antonelli qui occupe largement la tête du classement, tandis que son sacre devient de plus en plus envisageable au vu de la dynamique et des performances affichées par l'Italien de 20 ans. À Madrid, Antonelli a remporté sa huitième victoire de la saison, dépassant ainsi les sept succès signés par Russell depuis son arrivée en Formule 1.
Évidemment, les carrières des deux pilotes sont très différentes et ne peuvent pas être comparées directement. Russell a passé plusieurs années chez Williams avant de rejoindre Mercedes, où il n'a jamais disposé d'une monoplace durablement compétitive, contrairement à Antonelli, qui en bénéficie dès cette année. Ce qui peut en revanche être comparé, ce sont les performances des deux coéquipiers au volant de la même voiture en 2026, et Antonelli remporte cette bataille haut la main.
Il n'a jamais fait le moindre doute que George Russell est un pilote rapide. Néanmoins, il n'y arrive pas cette saison. Le Britannique éprouve de grandes difficultés avec cette nouvelle génération de monoplaces et ne parvient tout simplement pas à exploiter pleinement sa W17.
George Russell est désormais à 81 points de Kimi Antonelli au championnat.
Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
S'il n'était battu que par Antonelli en début de saison, les équipes concurrentes se sont peu à peu rapprochées des performances de Mercedes et Russell a progressivement perdu du terrain face à d'autres pilotes, comme Lewis Hamilton ou Lando Norris.
La victoire de Kimi Antonelli au Grand Prix d'Italie a constitué un sérieux coup dur pour George Russell. Le Britannique s'est incliné à la régulière, s'élançant depuis la pole position et son équipier depuis la 19e place sur la grille.
Je pense que George a tout ce qu'il faut pour se battre pour des championnats. Et même si celui-ci lui a peut-être échappé, il y en aura d'autres.
Alors que le pilote semble en difficulté, aussi bien au volant de sa monoplace que sur le plan psychologique, lui qui ne se considère même plus comme un prétendant au titre, sa deuxième place au championnat étant loin d'être acquise, son directeur Toto Wolff reste persuadé qu'il retrouvera son niveau. Pour le patron autrichien, le talent de Russell ne fait en tout cas aucun doute.
"On peut avoir de bonnes courses, de mauvaises courses, de bonnes années et de mauvaises années, mais nous parlons du pilote qui a remporté tout ce qu'il était potentiellement possible de remporter avant cela", a déclaré Wolff après le Grand Prix d'Espagne.
"Tous les championnats de karting, la Formule 3 dès sa première année, la Formule 2 dès sa première année, puis il est arrivé chez Williams. Nous parlons du meilleur pilote."
"Nous devons comprendre ce qui lui permettra de libérer tout ce potentiel et, bien sûr, il y a aussi l'aspect psychologique. Quand on traverse une période comme celle qu'il connaît cette année, on encaisse."
"Mais les grands pilotes se relèvent. Et je pense que George a tout ce qu'il faut pour se battre pour des championnats. Et même si celui-ci lui a peut-être échappé, il y en aura d'autres."
Propos recueillis par Filip Cleeren
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