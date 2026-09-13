Comment Russell explique sa nouvelle claque face à Antonelli

George Russell a livré une explication à sa mauvaise performance lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne de Formule 1, où il a terminé à une modeste sixième place tandis que son équipier chez Mercedes et rival pour le titre, Kimi Antonelli, s'est classé deuxième à 0"011 de la pole.

Russell avait imposé le rythme en Q1 sur le nouveau circuit urbain de Madrid, mais il n'a pas réussi à progresser autant que ses adversaires lors des deux segments suivants. Il a signé le sixième meilleur temps, à environ trois dixièmes de son coéquipier, tant en Q2 qu'en Q3.

Mais cela pourrait-il être lié au fait que Russell a touché le mur avec son pneu avant gauche lors de la Q1, d'une manière très similaire à l'incident qui avait mis fin aux EL3 d'Alex Albon ? "Je ne pense pas, car lors de mon tour suivant en Q1, nous étions plus rapides", a déclaré le Britannique à Sky Sports F1.

Il a ajouté, s'adressant à la presse écrite : "Évidemment, j'étais un peu inquiet sur le moment, mais la voiture était en bon état. Je me suis ensuite hissé en tête de la séance, puis je me suis retrouvé en lutte par la suite."

"Mais lors du tout dernier tour, j'avais environ trois dixièmes d'avance, j'ai essayé de pousser à fond dans le virage 11, les pneus n'ont pas tenu le coup, et j'ai alors tout perdu par la suite. C'était donc un peu agaçant."

George Russell (Mercedes) Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"C'est un circuit vraiment exigeant", a-t-il également déclaré à Sky. "Il faut presque rouler un peu en dessous de la limite, puis en extraire le reste, et c'est ce qui m'a coûté cher aujourd'hui."

Selon Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes, Russell a également été gêné par de nombreux changements de réglages sur le circuit de Madrid, où la confiance était essentielle.

"Lors des qualifications, le train arrière surchauffait, pour couronner le tout", a déclaré Wolff à la chaîne autrichienne ORF. "Ce n'était pas le cas auparavant."

"Il a également retiré de l'appui sur l'aileron avant avant la séance, puis en a remis pendant celle-ci. Et dans ces conditions, on ne sait plus vraiment quoi attendre de la voiture. Normalement, sur les circuits urbains, il faut enchaîner les tours pour se rapprocher des murs. Modifier les réglages n'aide évidemment pas à y parvenir."

Russell a besoin d'un bon résultat ce dimanche, étant donné qu'il compte déjà 66 points de retard sur Antonelli au classement pilotes. Parviendra-t-il donc à remonter en course ?

"Je pense que la dégradation des pneus va être déterminante d'une manière ou d'une autre", a-t-il déclaré à Sky. "Soit il n'y aura pas de dégradation, et ce sera une procession, soit la dégradation sera très importante, et ce sera assez chaotique. Ce sera donc sans aucun doute crucial."

Avec Jake Boxall-Legge