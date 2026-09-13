Verstappen pas totalement fan du Madring : "Donnez-moi le plan du circuit..."

Alors que les courses de Formule 2 et de Formule 3 organisées autour du complexe de l'IFEMA à Madrid ont donné lieu à plusieurs accidents, le chaos en Formule 1 est resté jusqu'à présent limité. Néanmoins, des critiques de la part des pilotes ont émergé après les qualifications dans la capitale espagnole.

Sur un simple tour rapide, le circuit est considéré comme divertissant - même si le poleman Lando Norris a déclaré que les sensations fortes ne pouvaient en aucun cas être comparées à celles de Monaco -, mais la course s'annonce nettement plus problématique.

"Il me reste encore à trouver un virage où pouvoir dépasser", a déclaré Max Verstappen d'emblée au début de la conférence de presse. "Ils ont fait du bon travail avec le revêtement, même si à certains endroits, il est déjà un peu trop bosselé pour un nouveau circuit. Mais les virages, comme je l'ai déjà dit, ne permettent pas de dépasser."

Il faut qu'ils comprennent qu'il ne faut jamais avoir à braquer tout en freinant. Cela ne permet aucun type de dépassement.

"En ce qui concerne les zones de freinage, il faut qu'ils comprennent qu'il ne faut jamais avoir à braquer tout en freinant. Cela ne permet aucun type de dépassement. Donc, en termes de design de circuit, je pense qu'il y a matière à amélioration. Je pense également que les retours des pilotes sur la conception des circuits peuvent être d'une grande aide à l'avenir."

Après la conférence de presse, ce fut au tour de la rencontre de Verstappen avec les médias néerlandais dans le paddock, qui coïncidait avec le départ de la première course principale de F3. Le quadruple champion du monde et les journalistes ont regardé le départ ensemble, après quoi Verstappen s'est tourné vers les médias présents.

"Bon, on peut arrêter de regarder maintenant, tout le monde va simplement se suivre", a-t-il déclaré, faisant à nouveau référence au manque d'occasions de dépassement. Peu de temps après, un gros accident se produisait.

Verstappen estime que les zones de freinage ont été mal conçues. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le pilote Red Bull souligne que ce ne sont pas seulement les virages, mais aussi les zones de freinage qui ont été mal conçues sur le dernier circuit en date ajouté au calendrier F1. Si le freinage s'effectuait en ligne droite, il serait possible de se placer à la hauteur d'une autre voiture. Mais comme de nombreuses zones de freinage du Madring obligent les pilotes à freiner tout en amorçant le virage, cette option disparaît.

"Il n'y a alors qu'une seule trajectoire, ce qui facilite également grandement la défense", a précisé Verstappen lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com au sujet des zones de freinage.

Lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il fallait changer exactement pour améliorer la course, le Néerlandais a répondu en riant : "Presque toutes les zones de freinage ! Donnez-moi le plan du circuit, et je m'en occuperai."

Sur un ton plus sérieux, Verstappen ajoute qu'il serait en effet disposé à le faire : apporter sa contribution et collaborer avec la FIA et les concepteurs de circuits pour voir ce qui pourrait être amélioré.

"Ils peuvent toujours me demander : 'Que pensez-vous de ce tracé ?' Je ne souhaite pas entrer dans les détails pour l'instant, car il existe différents concepteurs de circuits, mais il m'arrive parfois de discuter avec certaines personnes de mes opinions et de certains circuits. En fin de compte, un pilote sait très bien ce qui est nécessaire ou à quoi doit ressembler un bon virage."

"Il existe également de bons exemples, comme Austin. On peut y faire de belles courses. Certains virages sont agréables et larges. Au moins, on peut y tenter une manœuvre, et même si cela ne fonctionne pas tout de suite, on peut toujours se battre à la sortie du virage. Il y a suffisamment d'exemples montrant comment bien faire les choses."

Comme Norris, Verstappen juge la voie des stands trop longue au Madring. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Selon Verstappen, les pilotes n'ont pas été consultés au préalable au sujet du nouveau circuit de Madrid, ajoutant que cela arrive de toute façon rarement. "À Djeddah, nous avons pu modifier quelques éléments, mais il faudrait vraiment le faire en amont, avant la construction du circuit."

Outre le tracé, il y a un autre point sensible à Madrid : la voie des stands particulièrement longue. Elle est en effet divisée en deux sections, les stands étant interrompus par un hall d'exposition de l'IFEMA. Norris avait déjà critiqué cet aspect en conférence de presse, et Verstappen s'est rangé à son avis.

"Oui, nous en avons déjà discuté avec la FIA et elle a également compris notre point de vue. Ce n'est pas pratique, cela n'a pas été pensé de manière logique", a déclaré Verstappen.

Cette situation ressemble à une occasion manquée, d'autant plus que la dégradation des pneus est très importante jusqu'à présent. Les pilotes devraient normalement effectuer davantage d'arrêts aux stands, mais en raison de la longueur de la voie des stands et de l'importance de la position en piste, les écuries vont probablement essayer de réduire au minimum le nombre d'arrêts ce dimanche.

Verstappen voulait prendre le virage en banking à fond mais la gestion d'énergie l'en empêche. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Frustration énergétique pour Verstappen au Madring

Dans l'ensemble, tous ces facteurs ne laissent pas présager une course particulièrement passionnante - mis à part d'éventuels incidents et accidents. Les pilotes ont davantage apprécié les qualifications, même si Verstappen souligne que les lacunes des moteurs 2026 sont une nouvelle fois apparues au grand jour à Madrid.

"Compte tenu des circonstances et des caractéristiques de ces voitures, ces qualifications se sont plutôt bien passées. C'est juste que je voudrais passer ce virage en banking, mais si je le fais, je perds davantage de temps dans la ligne droite qui suit."

Écoutez, je n'ai jamais vraiment été fan des circuits urbains, mais il y en a de pires au calendrier.

"Cela signifie qu'il faut relâcher l'accélérateur, attendre un peu pour recharger la batterie, puis on dispose d'une meilleure vitesse de pointe par la suite. C'est ce genre de choses. C'est la même chose dans les virages 18 et 19. Il faut également lever le pied là-bas, car si l'on reste à fond, il n'y a plus de batterie par la suite."

Tout cela mis bout à bout signifie que Verstappen n'a pas vraiment profité pleinement du circuit de Madrid jusqu'à présent, même s'il y voit un potentiel pour les années à venir.

"S'ils parviennent peut-être à modifier le circuit à quelques endroits, alors oui, sans aucun doute. Écoutez, je n'ai jamais vraiment été fan des circuits urbains, mais il y en a de pires au calendrier."