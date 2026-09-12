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Sainz pénalisé sur la grille de départ à Madrid

Carlos Sainz a été pris par la patrouille à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Espagne.

Basile Davoine
Mis à jour:
Carlos Sainz, Williams

Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

L'épreuve à domicile de Carlos Sainz tourne au très mauvais week-end. Sur ses terres natales de Madrid, le pilote Williams n'a pas franchi le cap de la Q1 lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne, contrairement à son coéquipier Alexander Albon. Dix-septième de la première partie de la séance, il devra toutefois reculer de trois places sur la grille de départ, dimanche. 

Le pilote espagnol s'est rapidement retrouvé dans le collimateur des commissaires, après avoir gêné Valtteri Bottas. L'enquête effectuée après les qualifications a conclu à la culpabilité de Carlos Sainz, qui a reçu la sanction appliquée dans ce cas de figure. Son recul sur la grille permet aux deux Cadillac (Sergio Pérez devant Valtteri Bottas) et à Fernando Alonso (Aston Martin) de tous grimper d'un rang. 

"Sincèrement, nous n'avons pas réalisé de très bonnes qualifications", a déploré Carlos Sainz. "Nous méritions probablement d'être éliminés en Q1, car l'ensemble de la séance n'était pas terrible. Je perdais systématiquement quelques dixièmes dans les lignes droites, et nous devons analyser pour comprendre d'où cela vient."

"Nous sommes partis très tôt pour notre dernier run, avec beaucoup d'évolution de la piste à venir, donc nous avons probablement laissé échapper quelques dixièmes à ce niveau-là. Et à la fin, alors que les qualifications étaient même terminées, nous avons gêné Valtteri sans même savoir qu'il était dans un tour lancé, et il n'a jamais pu aller au bout."

Ce dernier point n'a cependant pas convaincu les commissaires. 

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