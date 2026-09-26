Isack Hadjar conserve son podium au Grand Prix d'Azerbaïdjan

Après sa convocation par les commissaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, Isack Hadjar a reçu un simple avertissement et conserve donc bien son podium.

Le Français avait été convoqué par les commissaires de l'épreuve en raison d'un soupçon d'infraction commise avant la course. Il était reproché à Hadjar de ne pas avoir respecté les Notes du directeur de course et plus précisément le point 13.6 qui concerne la procédure de simulation de départ lors des tours de reconnaissance avant la mise en grille.

Au terme de l'enquête et après l'audience, les commissaires ont jugé qu'il y avait bien eu une infraction de la part de Hadjar mais qu'il existait des circonstances atténuantes. Ainsi, en lieu et place d'une réprimande, il écope d'un simple avertissement.

Voici leur justification : "Pendant les tours de reconnaissance, HAD s'est approché de la sortie des stands où plusieurs voitures se trouvaient devant lui. HAD n'a finalement pas effectué de simulation de départ."

"Le paragraphe 13.6 des Notes du directeur de course exige qu'une voiture ne souhaitant pas effectuer de simulation de départ franchisse dès que possible la ligne blanche séparant la voie de sortie des stands de la piste et rejoigne la trajectoire normale de course."

"Au lieu de cela, HAD est resté sur la voie de sortie des stands et a dépassé par la droite les voitures qui le précédaient avant de rejoindre la piste. Les commissaires estiment donc que HAD n'a pas respecté les instructions du directeur de course.

"Les commissaires ont néanmoins considéré qu'il existait des circonstances atténuantes. HAD avait initialement l'intention d'effectuer lui-même un départ, mais a dû abandonner cette tentative assez tardivement et recommencer. Les commissaires ont admis que cette succession d'événements avait contribué à distraire le pilote et à son non-respect de la procédure prescrite.

"Bien que le pilote reste responsable du respect des instructions du directeur de course, les commissaires ont estimé que ces circonstances étaient suffisantes pour atténuer la sanction. Après avoir également examiné des incidents antérieurs comparables, les commissaires ont donc décidé qu'un avertissement, plutôt qu'une réprimande liée au pilotage, était approprié."

Jugé pour la même infraction, Carlos Sainz a reçu la même sanction, les commissaires tenant compte pour sa part d'une mauvaise instruction de l'écurie Williams. Il conserve donc le point de la 10e place.