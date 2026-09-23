Prolonger Hadjar, une "décision facile" pour Red Bull

La prolongation d'Isack Hadjar chez Red Bull pour la saison 2027 de F1 après seulement 14 Grands Prix sur les 23 prévus témoigne assurément du fait que la saison du Français, sa première au sein de l'écurie autrichienne, a répondu aux attentes.

Dans le contexte d'un second baquet Red Bull que d'aucuns ont tôt fait de considérer comme "maudit" au vu du sort réservé à Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda avant lui, Hadjar a jusqu'ici tenu le choc et s'est même offert les honneurs d'un podium à Monaco.

Certes, Red Bull a perdu de sa superbe. L'entrée dans la nouvelle réglementation technique a fait redescendre le constructeur de Milton Keynes en tant que quatrième force du plateau, Max Verstappen étant jusqu'ici dans l'incapacité de remporter la moindre course face aux Mercedes, aux Ferrari et aux McLaren déjà victorieuses.

Toutefois, Hadjar s'est montré au rendez-vous des attentes, particulièrement dans l'exercice des qualifications où il n'a pas à rougir de ses performances face à Max Verstappen. En course, la balance penche plus nettement en faveur du Néerlandais, mais sur ces sept derniers GP courus, le Français est systématiquement entré dans le top 6 et a donc signé la troisième place à Monaco.

En bref, le potentiel est là et c'est bien ce qui a rendu, selon Laurent Mekies, la prolongation du contrat aussi simple à décider. "Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure avec Isack."

Isack Hadjar (Red Bull) Photo de: Liam Fabre

"Depuis qu'il nous a rejoints en début d'année, il s'est montré exceptionnel tant sur la piste qu'en dehors, d'autant plus qu'il n'en est qu'à sa deuxième saison en Formule 1, ce qui a fait de la prolongation de son contrat une décision facile à prendre."

"Dès le tout début, Isack s'est pleinement intégré à l'équipe, passant chaque minute à l'usine aux côtés de ses ingénieurs pour développer la voiture, toujours désireux d'apprendre et de s'améliorer."

"Dès ce premier week-end à Melbourne [où Hadjar a placé sa Red Bull en troisième place sur la grille], on a pu constater qu'il avait géré cette promotion avec un sang-froid remarquable et qu'il avait mérité sa place au volant."

Le hasard du calendrier veut que cette nouvelle soit tombée le lendemain de l'annonce du retour en piste de Hadjar, blessé au poignet durant la trêve estivale et contraint de manquer les trois Grands Prix depuis la reprise.

"La période qui a suivi sa blessure a été difficile pour Isack, mais cette prolongation témoigne de la confiance que nous lui accordons et nous sommes impatients de le revoir en piste", ajoute Mekies.

"Nous avons encore beaucoup d'objectifs à atteindre cette saison, mais c'est un immense plaisir de savoir que les pilotes, les ingénieurs et toute l'équipe à l'usine avancent tous dans la même direction, unis et déterminés."