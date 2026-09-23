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Hadjar sera de nouveau l'équipier de Verstappen chez Red Bull en 2027

Red Bull a annoncé la prolongation du contrat d'Isack Hadjar au sein de l'écurie pour la saison 2027 de F1.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de : Liam Fabre

Isack Hadjar sera pilote Red Bull Racing pour la saison 2027 de Formule 1. L'écurie autrichienne a annoncé cette information ce mercredi matin, alors que débute la journée média du côté de Bakou, qui accueille cette semaine le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026.

L'annonce a été faite, dans un premier temps, via une courte vidéo au ton humoristique dans laquelle un médecin demande au Français, qui revient de blessure au poignet et sera de nouveau dans le baquet de la RB22 à Bakou, de faire quelques extensions. Puis, il lui demande d'en faire une de plus, "extension" signifiant aussi en anglais "prolongation". Un stylo lui est alors donné et un nouveau plan révèle qu'il vient de signer un "contrat" pour être pilote titulaire de Red Bull l'année prochaine.

 

"Je suis vraiment ravi de poursuivre l'aventure avec Red Bull Racing", déclare Hadjar. "Je suis arrivé dans cette écurie il y a huit mois et j'ai immédiatement compris l'envergure et l'ambition de cette organisation."

"Il y a tant de personnes talentueuses à l'usine, et l'on prend pleinement conscience du privilège que représente le fait de piloter pour une écurie aussi incroyable aux côtés d'un quadruple champion du monde comme Max."

"Dès la signature de mon contrat, je me suis fixé pour objectif de me consacrer pleinement à l'équipe, et grâce au soutien de Laurent et de tout le monde à Milton Keynes, j'ai pu me montrer à la hauteur de la confiance qu'ils m'ont accordée. Je m'efforce sans cesse d'écouter, d'apprendre et de me dépasser chaque jour, ce qui ne fait que renforcer mon enthousiasme pour ce qui nous attend."

La prolongation d'Hadjar pour 2027 est la suite logique d'une saison qui a jusqu'ici été plutôt convaincante pour le Parisien. Dans le contexte d'un second baquet Red Bull qui, ces dernières années, a rarement réussi sur la durée à ses détenteurs, le pilote qui aura 22 ans le 28 septembre a jusqu'ici su éviter les écueils rencontrés par ses prédécesseurs.

Isack Hadjar (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il faut dire que Red Bull vit une saison 2026 particulière puisque la nouvelle réglementation technique, couplée au choix de fabriquer avec Ford son propre moteur, a définitivement fait tomber l'écurie de son statut de prétendante au titre mondial. Alors que Verstappen n'a, jusqu'ici, remporté aucune victoire durant cette campagne, les attentes autour de Hadjar sont forcément également atténuées.

Nul doute qu'elles seront désormais plus élevées à compter de l'année prochaine. La comparaison avec son équipier néerlandais est plutôt flatteuse en qualifications, où le Français se montre proche de son leader et accède également aisément à la Q3. En course, l'écart de performance est un peu plus marqué.

Toutefois, sur les sept derniers GP disputés, Hadjar est entré systématiquement dans le top 6, avec comme point d'orgue le podium au GP de Monaco. Au classement pilotes, il compte actuellement 71 points (contre 145 pour Verstappen), en ayant cependant manqué les trois dernières manches de la saison (Pays-Bas, Italie, Espagne) en raison de sa blessure.

Plus tôt cette année, Red Bull avait également prolongé son engagement avec Max Verstappen jusqu'à la fin de la saison 2030.

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