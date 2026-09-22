Isack Hadjar enfin de retour dans le baquet de la Red Bull à Bakou
Après trois Grands Prix d'absence, Isack Hadjar va faire son retour au volant de la Red Bull pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan.
Photo de : Liam Fabre
Red Bull a confirmé ce mardi matin qu'Isack Hadjar allait bien faire son retour au volant de la RB22 à l'occasion du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1.
L'écurie l'a indiqué dans un court communiqué : "Red Bull Racing est heureuse de retrouver Isack ce week-end. Après une convalescence réussie suite à sa blessure au poignet, Isack va retrouver la compétition sur le circuit urbain de Bakou ce jeudi."
Le Français, blessé au poignet à l'entraînement pendant la trêve estivale, avait été contraint de manquer les trois rendez-vous européens de la rentrée, à savoir les Grands Prix des Pays-Bas à Zandvoort, d'Italie à Monza et d'Espagne au Madring.
Il avait été remplacé par Liam Lawson - le Néo-Zélandais terminant septième aux Pays-Bas et sixième à Madrid -, lui-même suppléé par Yuki Tsunoda chez Racing Bulls.
"L'équipe tient à remercier sincèrement Liam pour son professionnalisme, son dévouement et son travail acharné lors des trois dernières courses", ajoute Red Bull. "Malgré des circonstances difficiles, il a réalisé des performances impressionnantes et apporté une contribution précieuse à l'équipe. Nous lui souhaitons le meilleur pour son retour chez Racing Bulls."
Avant sa blessure, et donc avant la trêve, Hadjar réalisait ce qui était considéré comme une bonne première saison du côté de Milton Keynes et aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull, dans un baquet que d'aucuns ont pu considérer ces dernières années comme très difficile à tenir en raison du niveau de performance du Néerlandais et des difficultés de pilotage de ses prédécesseurs au volant des monoplaces autrichiennes.
Hadjar restait, avant la trêve, sur une série de sept GP consécutifs terminés dans le top 6, avec en point d'orgue le podium du Grand Prix de Monaco, qui fut un temps effacé des tablettes suite au recours d'Alpine sur les pénalités de Pierre Gasly, avant de lui être rendu suite à la décision de la Cour d'appel internationale de la FIA.
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