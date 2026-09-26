Norris appelle la FIA à suspendre Colapinto après l'accident de Bakou

Le champion du monde en titre Lando Norris estime que Franco Colapinto mérite "au moins une course de suspension" pour avoir provoqué un accrochage lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1.

Au 36e tour, lors du restart après la première intervention de la voiture de sécurité, Colapinto est arrivé toutes roues bloquées et est parti tout droit au virage 1, percutant Pierre Gasly, qui n'a lui-même pas pu éviter Lando Norris une fois en perdition.

L'accident a éliminé les trois hommes, coûtant de très gros points à Alpine, tandis que Norris a vu s'achever un week-end particulièrement difficile. Le Britannique s'est présenté très en colère devant la presse après son abandon, estimant que la prise de risques inconsidérée de Colapinto devait être sévèrement sanctionnée par les commissaires.

"Je ne l'ai pas vu", a commenté le pilote McLaren. "J'ai simplement été pris dedans. Je pense que la FIA devrait être plus sévère et commencer à infliger des suspensions pour ce genre de choses."

"C'est de la négligence de la part de certains. Ça coûte beaucoup d'argent : toutes mes pièces sont maintenant à la poubelle. Les gens devraient simplement être suspendus, parce que ce n'est pas un pilotage qui mérite d'être vu en Formule 1."

Interrogé sur l'existence éventuelle de circonstances atténuantes liées aux conditions d'adhérence précaires sur le circuit de Bakou au moment du restart, Lando Norris n'y a pas adhéré.

"En Formule 1, je pense qu'on s'attend à ce que les pilotes anticipent les choses", a-t-il répondu. "L'adhérence va être faible, la température des pneus va être basse ; elle n'était même pas si basse que ça. En Formule 1, on veut se confronter aux meilleurs pilotes du monde, et quand ce genre de choses arrive, c'est parce qu'[ils] ne devraient pas être là."

"Je ne l'ai pas vu, mais si tu provoques un accident comme celui-ci lors d'un restart, tu devrais avoir au moins une course de suspension."

L'abandon de Lando Norris à Bakou. Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Colapinto, qui s'est également attiré les foudres de son équipier Gasly alors que les deux hommes étaient en passe de marquer des points, s'est très rapidement excusé après la course.

"C'est une grosse erreur", a reconnu l'Argentin. "J'ai complètement bloqué les roues avec des pneus et des freins froids, et j'ai totalement perdu le contrôle. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part que je suis désolé pour l'équipe, pour Pierre bien sûr, et pour tout le monde à l'usine."

"Nous avons travaillé très dur pour marquer des points et j'ai tout gâché avec cette grosse erreur. Je suis donc très triste pour l'équipe. C'est évidemment une grosse déception. Je suis également désolé pour Lando."