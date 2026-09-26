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Briatore tacle la bourde de Colapinto : "Très maladroit pour un pilote de son expérience"

Flavio Briatore a critiqué la faute commise par Franco Colapinto lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, tout en indiquant réfléchir à des "mesures" pour la suite.

Fabien Gaillard
Publié:
Franco Colapinto, Alpine

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Alors qu'Alpine semblait se diriger vers une belle moisson, une grossière erreur commise par Franco Colapinto lors de la relance suivant la première voiture de sécurité a envoyé valser ces espoirs de gros points en même temps que son équipier Pierre Gasly et Lando Norris, victime collatérale de leur accrochage.

Si l'Argentin, qui pouvait difficilement s'en cacher, a reconnu une erreur et s'est rapidement répandu en excuses auprès de Gasly et d'Alpine, cela n'efface évidemment pas un double abandon coûteux, d'autant plus que les principaux rivaux de la structure franco-britannique, à savoir Racing Bulls, ont inscrit six points de plus au classement constructeurs.

Conseiller exécutif et dirigeant de fait de l'équipe, Flavio Briatore n'a en tout cas pas mâché ses mots dans la communication - pourtant souvent policée - d'après-course. 

"Je suis évidemment extrêmement déçu du résultat d'aujourd'hui, d'autant que nous avons perdu de précieux points dans la lutte au championnat. Ce genre d'incident ne devrait pas se produire, encore moins lorsque nos deux voitures sont bien placées et en mesure de marquer des points."

Je suis vraiment désolé pour l'équipe et pour Pierre, qui a réalisé un excellent travail. Mes excuses vont également à Lando [Norris] et à McLaren pour avoir gâché leur course.

"Je suis vraiment désolé pour l'équipe et pour Pierre, qui a réalisé un excellent travail tout au long du week-end. Mes excuses vont également à Lando [Norris] et à McLaren pour avoir gâché leur course. Je sais que Franco en a pleinement assumé la responsabilité, comme il se doit."

"Il a freiné beaucoup trop tard dans le contexte d'une relance après une voiture de sécurité. C'était une manœuvre très maladroite de la part d'un pilote de son expérience."

Sa dernière phrase peut d'ailleurs laisser entendre que les choses n'en resteront pas là, tant sur le plan des règles en piste que, potentiellement, des sanctions disciplinaires pour l'Argentin : "Je veux prendre le temps d'y réfléchir et d'évaluer les mesures à prendre afin que nous puissions en tirer les leçons et éviter qu'une telle situation ne se reproduise."

Il est à noter que Colapinto a été sanctionné de dix secondes de pénalité par les commissaires du Grand Prix qui, comme elles n'ont pas été purgées lors de cette course, sont donc transformées en un recul de cinq places sur la grille du prochain GP.

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