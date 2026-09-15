Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

"Neige" et frustration : Gasly repart bredouille de Madrid

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
"Neige" et frustration : Gasly repart bredouille de Madrid

Toujours pas de Viñales au prochain Grand Prix : Espargaró reste en poste

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Toujours pas de Viñales au prochain Grand Prix : Espargaró reste en poste

Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"

MotoGP
MotoGP
Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"

Sebastian Vettel et Valtteri Bottas alignés pour la Race Of Champions 2027

Formule 1
Formule 1
Sebastian Vettel et Valtteri Bottas alignés pour la Race Of Champions 2027

Colapinto révèle comment il a appris de Gasly à Monza pour briller au Madring

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Colapinto révèle comment il a appris de Gasly à Monza pour briller au Madring

Márquez se sent "libéré" et aidé par les "cadeaux" de ses rivaux 

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Márquez se sent "libéré" et aidé par les "cadeaux" de ses rivaux 

Norris a testé l'Hypercar de McLaren pour les 24 Heures du Mans

WEC
WEC
Norris a testé l'Hypercar de McLaren pour les 24 Heures du Mans
Réactions
Formule 1 GP d'Espagne

"Neige" et frustration : Gasly repart bredouille de Madrid

Pierre Gasly n'a pas bénéficié de la réussite pour pouvoir inverser la tendance de sa mauvaise position de départ au Grand Prix d'Espagne, terminant 12e après un premier relais long de 54 tours.

Fabien Gaillard
Publié:
Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Gabriel Bortoleto, Audi

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Mestiza, F1 paddock

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Zak Brown, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Esteban Ocon, Haas

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Luis Figo, Audi garage

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Jude Bellingham

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Esteban Ocon, Haas

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Gabriel Bortoleto, Audi

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Fernando Alonso, Aston Martin

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Les supporters dans les tribunes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Nico Hülkenberg, Audi

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Franco Colapinto, Alpine, Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Esteban Ocon, Haas

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Espagne 2026 - Dimanche au Madring
51

Une semaine après un Grand Prix d'Italie faste, Pierre Gasly n'a pas connu la même réussite du côté de Madrid. Parti depuis la 14e place sur la grille après une séance de qualifications manquée, le pilote Alpine n'a pas pu faire mieux que 12e à l'arrivée, piégé comme beaucoup de pilotes qui s'élançaient en pneus durs par un Virtual Safety Car au timing inopportun.

Sur les 56 tours parcourus par Gasly sur le Madring, 54 l'auront été avec ses pneus de départ. Un relais long, destiné à profiter d'un nouveau fait de course qui n'est cependant jamais venu, lui ayant permis de figurer jusqu'à la sixième place en course avant de devoir se résoudre à s'arrêter au stand à quelques encablures de l'arrivée.

À la fin, je pilotais comme sur de la glace.

Interrogé sur l'étrangeté de cette situation, surtout sur un circuit où d'aucuns prédisaient que les pneus allaient grandement souffrir, Gasly a répondu devant les médias, dont Motorsport.com : "Oui, à un moment donné, j'ai même cru qu'il neigeait à Madrid, si bien qu'à la fin, je pilotais comme sur de la glace."

"Mais nous retiendrons le bon rythme affiché en milieu de course. Nous avons perdu 15 secondes à cause du VSC par rapport aux autres concurrents. Nous rattrapions entre une et deux secondes par tour, notre rythme était donc très, très fort. C'est juste dommage que nous n'ayons pas pu le convertir en points."

Gasly a terminé à une quinzaine de secondes d'Arvid Lindblad (neuvième) et de Nico Hülkenberg (dixième) et à 11 secondes d'Esteban Ocon (11e).

Plus tard, il a ajouté : "Franchement, le rythme était dingue après ce VSC. Je pense que c'est vraiment positif. C'est juste une occasion manquée et c'est vraiment dommage, mais oui, nous allons travailler avec l'équipe."

Dans le parc fermé, le Français a été vu jetant son appui-tête de frustration. Questionné sur ce geste par Canal+, il a précisé : "Non, non, c'était juste assez frustrant parce qu'on était extrêmement rapide pendant la course. On n'a pas eu de chance avec le Virtual Safety Car. Après le VSC, on était - je pense - largement les plus rapides du milieu de peloton. Et voilà, on a essayé quelque chose d'un peu différent et ça n'a pas marché, malheureusement."

Des qualifications mal gérées

Pierre Gasly (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Finalement, ce qui est logique vu la nature du circuit du Madring, tout s'est joué le samedi lors des qualifications, et notamment pendant une Q2 où Alpine n'a sans doute pas correctement fait les choses dans la préparation de l'ultime tentative. 

"Je pense qu'hier, nous avons complètement raté la chauffe des pneus en qualifications", a ajouté Gasly devant la presse.

"Nous n'avons pas pu faire notre première tentative à cause d'un double drapeau jaune dans le virage 12. Et puis, lors du dernier run, je pense que nous nous sommes tout simplement trompés avec les pneus et que nous n'avions aucun grip. Donc oui, c'est clairement un point à améliorer pour Bakou."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Sebastian Vettel et Valtteri Bottas alignés pour la Race Of Champions 2027

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

Lando Norris critique un VSC "injuste" qui lui a coûté la victoire

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Lando Norris critique un VSC "injuste" qui lui a coûté la victoire

Antonelli reconnaît une victoire chanceuse : "Lando aurait dû gagner"

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Antonelli reconnaît une victoire chanceuse : "Lando aurait dû gagner"
Plus de
Pierre Gasly

Pierre Gasly, de la pole au "carnage" en une semaine

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Pierre Gasly, de la pole au "carnage" en une semaine

Ce que pensent les pilotes F1 de "l'effrayant" Madring

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Ce que pensent les pilotes F1 de "l'effrayant" Madring

Alpine n'a "pas toutes les réponses" sur sa pole position surprise à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Alpine n'a "pas toutes les réponses" sur sa pole position surprise à Monza
Plus de
Alpine

Colapinto révèle comment il a appris de Gasly à Monza pour briller au Madring

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Colapinto révèle comment il a appris de Gasly à Monza pour briller au Madring

Gasly découvre le Madring : "Je mise sur le drapeau rouge, c'est certain"

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Gasly découvre le Madring : "Je mise sur le drapeau rouge, c'est certain"

Colapinto en larmes après la "grosse erreur" qui a anéanti ses espoirs de podium

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Colapinto en larmes après la "grosse erreur" qui a anéanti ses espoirs de podium

Dernières actus

Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Espagne
Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

"Neige" et frustration : Gasly repart bredouille de Madrid

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Espagne
"Neige" et frustration : Gasly repart bredouille de Madrid

Toujours pas de Viñales au prochain Grand Prix : Espargaró reste en poste

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Toujours pas de Viñales au prochain Grand Prix : Espargaró reste en poste

Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"

MotoGP
MGP MotoGP
Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"