"Neige" et frustration : Gasly repart bredouille de Madrid

Une semaine après un Grand Prix d'Italie faste, Pierre Gasly n'a pas connu la même réussite du côté de Madrid. Parti depuis la 14e place sur la grille après une séance de qualifications manquée, le pilote Alpine n'a pas pu faire mieux que 12e à l'arrivée, piégé comme beaucoup de pilotes qui s'élançaient en pneus durs par un Virtual Safety Car au timing inopportun.

Sur les 56 tours parcourus par Gasly sur le Madring, 54 l'auront été avec ses pneus de départ. Un relais long, destiné à profiter d'un nouveau fait de course qui n'est cependant jamais venu, lui ayant permis de figurer jusqu'à la sixième place en course avant de devoir se résoudre à s'arrêter au stand à quelques encablures de l'arrivée.

À la fin, je pilotais comme sur de la glace.

Interrogé sur l'étrangeté de cette situation, surtout sur un circuit où d'aucuns prédisaient que les pneus allaient grandement souffrir, Gasly a répondu devant les médias, dont Motorsport.com : "Oui, à un moment donné, j'ai même cru qu'il neigeait à Madrid, si bien qu'à la fin, je pilotais comme sur de la glace."

"Mais nous retiendrons le bon rythme affiché en milieu de course. Nous avons perdu 15 secondes à cause du VSC par rapport aux autres concurrents. Nous rattrapions entre une et deux secondes par tour, notre rythme était donc très, très fort. C'est juste dommage que nous n'ayons pas pu le convertir en points."

Gasly a terminé à une quinzaine de secondes d'Arvid Lindblad (neuvième) et de Nico Hülkenberg (dixième) et à 11 secondes d'Esteban Ocon (11e).

Plus tard, il a ajouté : "Franchement, le rythme était dingue après ce VSC. Je pense que c'est vraiment positif. C'est juste une occasion manquée et c'est vraiment dommage, mais oui, nous allons travailler avec l'équipe."

Dans le parc fermé, le Français a été vu jetant son appui-tête de frustration. Questionné sur ce geste par Canal+, il a précisé : "Non, non, c'était juste assez frustrant parce qu'on était extrêmement rapide pendant la course. On n'a pas eu de chance avec le Virtual Safety Car. Après le VSC, on était - je pense - largement les plus rapides du milieu de peloton. Et voilà, on a essayé quelque chose d'un peu différent et ça n'a pas marché, malheureusement."

Des qualifications mal gérées

Pierre Gasly (Alpine) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Finalement, ce qui est logique vu la nature du circuit du Madring, tout s'est joué le samedi lors des qualifications, et notamment pendant une Q2 où Alpine n'a sans doute pas correctement fait les choses dans la préparation de l'ultime tentative.

"Je pense qu'hier, nous avons complètement raté la chauffe des pneus en qualifications", a ajouté Gasly devant la presse.

"Nous n'avons pas pu faire notre première tentative à cause d'un double drapeau jaune dans le virage 12. Et puis, lors du dernier run, je pense que nous nous sommes tout simplement trompés avec les pneus et que nous n'avions aucun grip. Donc oui, c'est clairement un point à améliorer pour Bakou."

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