Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

WEC 6 Heures de Fuji

Alpine écarte Da Costa et Makowiecki de son équipage pour les 6H de Fuji

Changement de dernière minute dans les équipages Alpine avant Fuji : António Félix da Costa et Frédéric Makowiecki ne devraient désormais plus courir d'ici à la fin de la saison.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Mis à jour:
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Frederic Makowiecki, Jules Gounon, Victor Martins

Photo de : Rainier Ehrhardt

Alpine a retiré António Félix da Costa et Frédéric Makowiecki de ses équipages pour les 6 Heures de Fuji, sixième manche du championnat du monde d'endurance (WEC), qui se disputera ce week-end sur le circuit japonais.

Le constructeur français passera ainsi à des équipages de deux pilotes pour cette épreuve. Ferdinand Habsburg et Charles Milesi se partageront l'A424 n°35, tandis que Jules Gounon et Victor Martins seront associés dans la voiture sœur, la n°36.

Da Costa et Makowiecki figuraient encore sur la liste des engagés initiale des 6 Heures de Fuji, publiée au début du mois. Alpine a toutefois annoncé mardi que les deux pilotes feraient finalement l'impasse sur la course.

Ils ne devraient pas non plus retrouver le volant lors des deux dernières manches de la saison, à Barcelone puis à Monza, même si Alpine n'a pas encore confirmé que le programme 2026 des deux pilotes s'arrêtait là.

Avec la suppression des épreuves longues de Qatar et de Bahreïn au profit de courses classiques de six heures en Europe, le WEC n'impose plus aux équipes d'aligner trois pilotes par voiture cette année.

Les équipages Alpine.

Les équipages Alpine.

Photo de: Paul Foster

Les équipages à deux pilotes sont d'ailleurs de plus en plus fréquents en Hypercar. Ils offrent davantage de possibilités stratégiques aux équipes en course et permettent aux pilotes de bénéficier de davantage de temps de roulage pendant les essais. Aston Martin a ainsi aligné des équipages de deux pilotes sur toutes les manches cette saison, à l'exception des 24 Heures du Mans. De son côté, la Cadillac n°12 a également couru à deux à Imola et São Paulo en raison de l'absence d'Alex Lynn.

Ces changements interviennent dans une période de transition pour Alpine. Le groupe Renault a annoncé son intention de quitter la catégorie Hypercar à la fin de l'année, tandis que son partenaire opérationnel, Signatech, cherche actuellement un nouveau constructeur pour reprendre le programme. Le constructeur chinois Geely est notamment fortement pressenti pour s'associer à Signatech à partir de 2027.

Le probable départ de Da Costa d'Alpine renforce également les rumeurs faisant état d'une arrivée du Portugais chez Cadillac l'an prochain. Il pourrait ainsi retrouver l'équipe Jota, avec laquelle il avait remporté les 24 Heures du Mans et le titre WEC en LMP2 en 2022.

Ces changements interviennent exactement un an après la première victoire d'Alpine en Hypercar avec l'A424 à Fuji. Ferdinand Habsburg, Charles Milesi et Paul-Loup Chatin avaient alors offert au constructeur français son premier succès dans la catégorie.

Alpine n'a pas connu la même réussite cette saison, dans une catégorie Hypercar toujours plus disputée. L'équipe a néanmoins décroché son premier podium de l'année à Austin, au début du mois, grâce à Da Costa, Milesi et Habsburg, troisièmes du Lone Star Le Mans.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent McLaren dévoile un nouveau logo et une identité retravaillée

Meilleurs commentaires
Plus de
Rachit Thukral

La FIA dément toute rupture avec l'ACO et confirme un accord jusqu'en 2027

WEC
WEC
La FIA dément toute rupture avec l'ACO et confirme un accord jusqu'en 2027

Pas de clash F1 / Le Mans en 2027 : une ouverture pour Norris ou Verstappen ?

WEC
WEC
Pas de clash F1 / Le Mans en 2027 : une ouverture pour Norris ou Verstappen ?

Ferrari s'impose à Austin après l'abandon de Toyota dans les dernières minutes

WEC
WEC
Lone Star Le Mans
Ferrari s'impose à Austin après l'abandon de Toyota dans les dernières minutes
Plus de
Alpine

Gasly victime d'attaques sur les réseaux après un incident avec Colapinto à Madrid

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Gasly victime d'attaques sur les réseaux après un incident avec Colapinto à Madrid

Alpine F1 recrute l'ancien directeur technique de Mercedes

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Alpine F1 recrute l'ancien directeur technique de Mercedes

"Neige" et frustration : Gasly repart bredouille de Madrid

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
"Neige" et frustration : Gasly repart bredouille de Madrid

Dernières actus

Gasly victime d'attaques sur les réseaux après un incident avec Colapinto à Madrid

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Gasly victime d'attaques sur les réseaux après un incident avec Colapinto à Madrid

Le MotoGP serre la vis sur les essais de départ

MotoGP
MGP MotoGP
Le MotoGP serre la vis sur les essais de départ

Pourquoi la F1 n'annule toujours pas les GP du Qatar et d'Abu Dhabi

Formule 1
F1 Formule 1
Pourquoi la F1 n'annule toujours pas les GP du Qatar et d'Abu Dhabi

Alonso réclame des changements après une saison 2026 qui a "tué" certains circuits

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Alonso réclame des changements après une saison 2026 qui a "tué" certains circuits