Alpine écarte Da Costa et Makowiecki de son équipage pour les 6H de Fuji

Alpine a retiré António Félix da Costa et Frédéric Makowiecki de ses équipages pour les 6 Heures de Fuji, sixième manche du championnat du monde d'endurance (WEC), qui se disputera ce week-end sur le circuit japonais.

Le constructeur français passera ainsi à des équipages de deux pilotes pour cette épreuve. Ferdinand Habsburg et Charles Milesi se partageront l'A424 n°35, tandis que Jules Gounon et Victor Martins seront associés dans la voiture sœur, la n°36.

Da Costa et Makowiecki figuraient encore sur la liste des engagés initiale des 6 Heures de Fuji, publiée au début du mois. Alpine a toutefois annoncé mardi que les deux pilotes feraient finalement l'impasse sur la course.

Ils ne devraient pas non plus retrouver le volant lors des deux dernières manches de la saison, à Barcelone puis à Monza, même si Alpine n'a pas encore confirmé que le programme 2026 des deux pilotes s'arrêtait là.

Avec la suppression des épreuves longues de Qatar et de Bahreïn au profit de courses classiques de six heures en Europe, le WEC n'impose plus aux équipes d'aligner trois pilotes par voiture cette année.

Les équipages Alpine. Photo de: Paul Foster

Les équipages à deux pilotes sont d'ailleurs de plus en plus fréquents en Hypercar. Ils offrent davantage de possibilités stratégiques aux équipes en course et permettent aux pilotes de bénéficier de davantage de temps de roulage pendant les essais. Aston Martin a ainsi aligné des équipages de deux pilotes sur toutes les manches cette saison, à l'exception des 24 Heures du Mans. De son côté, la Cadillac n°12 a également couru à deux à Imola et São Paulo en raison de l'absence d'Alex Lynn.

Ces changements interviennent dans une période de transition pour Alpine. Le groupe Renault a annoncé son intention de quitter la catégorie Hypercar à la fin de l'année, tandis que son partenaire opérationnel, Signatech, cherche actuellement un nouveau constructeur pour reprendre le programme. Le constructeur chinois Geely est notamment fortement pressenti pour s'associer à Signatech à partir de 2027.

Le probable départ de Da Costa d'Alpine renforce également les rumeurs faisant état d'une arrivée du Portugais chez Cadillac l'an prochain. Il pourrait ainsi retrouver l'équipe Jota, avec laquelle il avait remporté les 24 Heures du Mans et le titre WEC en LMP2 en 2022.

Ces changements interviennent exactement un an après la première victoire d'Alpine en Hypercar avec l'A424 à Fuji. Ferdinand Habsburg, Charles Milesi et Paul-Loup Chatin avaient alors offert au constructeur français son premier succès dans la catégorie.

Alpine n'a pas connu la même réussite cette saison, dans une catégorie Hypercar toujours plus disputée. L'équipe a néanmoins décroché son premier podium de l'année à Austin, au début du mois, grâce à Da Costa, Milesi et Habsburg, troisièmes du Lone Star Le Mans.