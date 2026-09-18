La FIA dément toute rupture avec l'ACO et confirme un accord jusqu'en 2027

La FIA affirme qu'un accord la lie déjà à l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) pour la promotion du championnat du monde d'endurance (WEC) jusqu'à la fin de la saison 2027, après la publication d'un article faisant état d'un différend présumé entre les deux organisations.

Jeudi, le réputé média allemand Auto Motor und Sport a jeté un pavé dans la mare en affirmant que la FIA et l'ACO, coorganisateurs du WEC, pourraient mettre fin à leur collaboration dès 2027.

Selon cette information, aucun accord n'aurait été trouvé entre les deux parties concernant la promotion du WEC en 2027. Cette situation pourrait pousser la FIA à lancer un appel d'offres afin de trouver un nouveau promoteur pour le championnat. Une éventuelle nouvelle série ne comprendrait toutefois pas les 24 Heures du Mans, puisque l'épreuve française appartient à l'ACO, qui en assure également l'organisation et la gestion.

L'article d'AMuS affirmait qu'aucun accord n'avait encore été conclu entre la FIA et l'ACO pour la saison prochaine, alors qu'un renouvellement était censé intervenir en juin. La FIA a réagi à cette information, précisant que son accord actuel avec l'ACO concernant la promotion du championnat reste en vigueur jusqu'à la fin de 2027.

La fédération ajoute que des discussions sont actuellement menées en vue d'une prolongation au-delà de cette échéance.

"Le championnat du monde d'endurance de la FIA connaît une croissance soutenue depuis l'introduction des règlements Hypercar et LMGT3, avec cette saison un championnat disputé dans sept pays", a déclaré la FIA dans un communiqué transmis à Motorsport.com.

Photo de: Marc Fleury

"Cette réussite est le fruit d'une collaboration étroite entre les pilotes, les équipes, les constructeurs, la FIA, l'ACO, le promoteur LMEM et les millions de fans qui suivent le championnat."

"La FIA et l'ACO poursuivent leurs discussions concernant une prolongation de l'accord de promotion. L'accord actuel avec l'ACO reste en vigueur jusqu'à la fin de 2027."

Les deux organisations restent pleinement engagées dans leur collaboration et travaillent ensemble afin d'assurer la poursuite du développement et le succès à long terme du FIA WEC.

Le WEC a également réagi à l'article, affirmant que la FIA et l'ACO sont engagés dans des discussions "constructives" concernant l'avenir à long terme du championnat. Son communiqué précise lui aussi que les discussions portent sur les saisons "au-delà de 2027", laissant entendre que l'avenir du championnat n'est pas remis en question.

"L'ACO et la FIA travaillent en étroite collaboration depuis de nombreuses années au développement du FIA WEC, créé en 2012", a déclaré le WEC dans un communiqué transmis à Motorsport.com.

"Cette coopération de longue date a contribué à la croissance et au rayonnement international du championnat du monde, qui connaît actuellement une dynamique particulièrement forte, avec un intérêt croissant de la part des constructeurs, des équipes, des partenaires, des médias et des fans."

"Dans ce contexte, l'ACO et la FIA sont actuellement engagés dans des discussions concernant l'avenir du FIA WEC au-delà de 2027. Ces discussions progressent comme prévu, dans un esprit constructif et avec la volonté commune de préparer l'avenir du championnat du monde."

"Les deux organisations restent pleinement engagées dans leur collaboration et travaillent ensemble afin d'assurer la poursuite du développement et le succès à long terme du FIA WEC."

Photo de: Germain Durand

Le WEC a déjà dévoilé son calendrier 2027, qui comprendra neuf manches, avec notamment le retour du circuit Silverstone et la traditionnelle finale de la saison à Bahreïn. Ce calendrier a été approuvé par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA en juin.

Les compétitions internationales d'endurance ont connu au fil de leur histoire de nombreux épisodes de tensions politiques et organisationnelles. Le plus célèbre reste l'effondrement du championnat du monde des voitures de sport après 1993, après quatre décennies d'existence sous différentes appellations.

Il aura fallu attendre encore 20 ans avant la création d'un nouveau championnat du monde de la FIA consacré à l'endurance, lorsque la fédération et l'ACO se sont associées pour lancer le WEC en 2012.

Si le championnat a déjà connu plusieurs périodes fastes et plus difficiles, il bénéficie depuis quelques années d'une dynamique nettement positive, portée notamment par la convergence des règlements LMDh et LMH avec ceux du championnat IMSA.

La promotion du WEC est assurée par Le Mans Endurance Management (LMEM), une filiale de l'ACO. La FIA, qui est co-promotrice du championnat, en assure la sanction et décerne les titres de champion du monde.

Selon AMuS, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, réélu sans opposition lors de la dernière élection, renégocie actuellement les contrats de la fédération avec l'ensemble des championnats. Habituellement, des compétitions comme la Formule 1 versent chaque année une certaine somme à la FIA.

L'article faisant état d'un différend entre la FIA et l'ACO a suscité des réactions, notamment parce que le WEC avait annoncé il y a seulement trois mois son futur règlement Hypercar pour 2030, avec la création d'une catégorie reine unifiée. Ces règles avaient été approuvées dans leurs grandes lignes par la FIA et l'ACO, ainsi que par l'IMSA.