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WEC

Yifei Ye et Nicklas Nielsen prolongent leur aventure avec Ferrari

Nicklas Nielsen et Yifei Ye, tous deux engagés en Hypercar pour Ferrari et AF Corse, ont prolongé de plusieurs années leur contrat de pilote officiel du Cheval cabré.

Téha Courbon
Publié:
#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye

Photo de : Nikolaz Godet

L'un des maîtres-mots à Maranello est la continuité, et cela se retrouve dans les choix de pilotes de Ferrari. Ce principe ne vaut pas seulement pour la Formule 1, où Charles Leclerc court en rouge depuis 2019 et pour encore plusieurs saisons, mais également pour l'endurance. Ferrari a ainsi prolongé les contrats de Nicklas Nielsen et de Yifei Ye, qui resteront pilotes officiels de la Scuderia pour plusieurs années.

Nicklas Nielsen, Danois de 29 ans, fait partie de l'équipage de l'Hypercar Ferrari 499P n°50, aux côtés d'Antonio Fuoco et de Miguel Molina. L'écurie est engagée en WEC et participe également à plusieurs championnats internationaux avec la 296 GT3 Evo.

Au volant du prototype italien, Nielsen a remporté les 24 Heures du Mans en 2024. La saison suivante, il a contribué au titre constructeurs de Ferrari, tout en terminant troisième du championnat pilotes.

Les pilotes d'AF Corse continuent

Yifei Ye a rejoint Ferrari en 2024, après une première saison en WEC avec Porsche. Il est depuis aligné sur l'Hypercar cliente de Ferrari, la 499P "jaune" n°83 d'AF Corse, aux côtés de Robert Kubica et de Phil Hanson. Le pilote chinois, champion de France de Formule 4 en 2016, a notamment remporté les 24 Heures du Mans 2025 avec Kubica et Hanson.

La prolongation de contrat de Phil Hanson a également été annoncée par Ferrari plus tôt ce mois-ci. Le Britannique avait été promu pilote officiel de la marque quelques mois après son succès dans la Sarthe. Il poursuivra lui aussi l'aventure avec la Scuderia pour plusieurs années.

Robert Kubica reste l'exception, puisque le Polonais est le seul pilote d'une 499P à ne pas être pilote officiel Ferrari.

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