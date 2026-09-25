Ocon excédé : "Je ne mérite pas toute la merde qui me tombe dessus"
Victime de ce qu'il considère comme un nouveau coup du sort lors des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, Esteban Ocon n'a pas caché sa lassitude et son agacement dans un contexte forcément tendu pour son avenir.
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
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Au sortir des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, l'écurie Haas a vu ses deux pilotes échouer en Q2. Si Oliver Bearman a manqué le passage en Q3 pour moins d'un dixième face à Franco Colapinto, Esteban Ocon a de son côté dû se contenter d'une 14e position frustrante à deux dixièmes et demi du Britannique.
D'autant plus frustrante qu'Ocon a été victime dans sa dernière tentative, dans laquelle il était en amélioration, d'un drapeau jaune qui l'a obligé à ralentir. Au sortir de son cockpit, il ne cachait pas sa frustration, qu'il est difficile de détacher du contexte plus global qui entoure son avenir chez Haas et en F1 en général.
C'est toujours pour ma gueule, donc j'en ai vraiment marre, j'en ai vraiment marre de tout. Donc ça me saoule.
"Je ne crois pas que je mérite toute la merde qui me tombe sur les épaules depuis le début de saison", a-t-il lancé, amer, au micro de Canal+. "J'étais sur un super tour qui passait en Q3 et drapeau jaune, encore une fois, donc... C'est toujours pour ma gueule, donc j'en ai vraiment marre, j'en ai vraiment marre de tout. Donc ça me saoule."
"Demain, on va essayer de rattraper tout ça, on a une voiture qui marche - pour une fois - donc pour une fois que ça allait dans le bon sens, qu'on pouvait rentrer en Q3, il fallait forcément qu'on se tape ça. Donc, ouais, ça me gave, fortement."
Quand il est souligné qu'il y avait du positif à tirer du niveau de performance de Haas, Ocon a ajouté : "La performance est plutôt solide depuis quelques courses. Maintenant, on ne concrétise pas, encore, pour diverses raisons. Il y a toujours des 'diverses raisons', de toute façon. Et ce n'est jamais dans le bon sens, donc non. C'est fatigant. C'est comme ça, il faut garder la tête haute et continuer."
Avec la pénalité de Carlos Sainz, Ocon s'élancera en revanche depuis la 13e place sur la grille de départ.
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