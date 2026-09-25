Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Razgatlioglu frustré : il a fini le GP d'Autriche par respect pour Yamaha

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Razgatlioglu frustré : il a fini le GP d'Autriche par respect pour Yamaha

Ocon excédé : "Je ne mérite pas toute la merde qui me tombe dessus"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Ocon excédé : "Je ne mérite pas toute la merde qui me tombe dessus"

Hamilton frustré par la stratégie Ferrari : "J'essayais de sauver ma peau"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Hamilton frustré par la stratégie Ferrari : "J'essayais de sauver ma peau"

Antonelli frustré après son crash à Bakou : "Je dois faire beaucoup mieux"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Antonelli frustré après son crash à Bakou : "Je dois faire beaucoup mieux"

Hadjar devant Verstappen mais frustré : "Mercedes, c'est un truc de ouf"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Hadjar devant Verstappen mais frustré : "Mercedes, c'est un truc de ouf"

La grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan F1 2026

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
La grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan F1 2026

Russell écrase la concurrence pour signer la pole, Antonelli commet une faute inutile

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Russell écrase la concurrence pour signer la pole, Antonelli commet une faute inutile
Réactions
Formule 1 GP d'Azerbaïdjan

Ocon excédé : "Je ne mérite pas toute la merde qui me tombe dessus"

Victime de ce qu'il considère comme un nouveau coup du sort lors des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, Esteban Ocon n'a pas caché sa lassitude et son agacement dans un contexte forcément tendu pour son avenir.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lewis Hamilton, Ferrari, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Liam Lawson, Racing Bulls

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Nico Hülkenberg, équipe Audi F1

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Oscar Piastri, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Oscar Piastri, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
43

Au sortir des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1, l'écurie Haas a vu ses deux pilotes échouer en Q2. Si Oliver Bearman a manqué le passage en Q3 pour moins d'un dixième face à Franco Colapinto, Esteban Ocon a de son côté dû se contenter d'une 14e position frustrante à deux dixièmes et demi du Britannique.

D'autant plus frustrante qu'Ocon a été victime dans sa dernière tentative, dans laquelle il était en amélioration, d'un drapeau jaune qui l'a obligé à ralentir. Au sortir de son cockpit, il ne cachait pas sa frustration, qu'il est difficile de détacher du contexte plus global qui entoure son avenir chez Haas et en F1 en général.

C'est toujours pour ma gueule, donc j'en ai vraiment marre, j'en ai vraiment marre de tout. Donc ça me saoule.

"Je ne crois pas que je mérite toute la merde qui me tombe sur les épaules depuis le début de saison", a-t-il lancé, amer, au micro de Canal+. "J'étais sur un super tour qui passait en Q3 et drapeau jaune, encore une fois, donc... C'est toujours pour ma gueule, donc j'en ai vraiment marre, j'en ai vraiment marre de tout. Donc ça me saoule."

"Demain, on va essayer de rattraper tout ça, on a une voiture qui marche - pour une fois - donc pour une fois que ça allait dans le bon sens, qu'on pouvait rentrer en Q3, il fallait forcément qu'on se tape ça. Donc, ouais, ça me gave, fortement."

Quand il est souligné qu'il y avait du positif à tirer du niveau de performance de Haas, Ocon a ajouté : "La performance est plutôt solide depuis quelques courses. Maintenant, on ne concrétise pas, encore, pour diverses raisons. Il y a toujours des 'diverses raisons', de toute façon. Et ce n'est jamais dans le bon sens, donc non. C'est fatigant. C'est comme ça, il faut garder la tête haute et continuer."

Avec la pénalité de Carlos Sainz, Ocon s'élancera en revanche depuis la 13e place sur la grille de départ.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Hamilton frustré par la stratégie Ferrari : "J'essayais de sauver ma peau"
Article suivant Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Hadjar devant Verstappen mais frustré : "Mercedes, c'est un truc de ouf"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Hadjar devant Verstappen mais frustré : "Mercedes, c'est un truc de ouf"

Russell écrase la concurrence pour signer la pole, Antonelli commet une faute inutile

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Russell écrase la concurrence pour signer la pole, Antonelli commet une faute inutile
Plus de
Esteban Ocon

Ocon se considère comme "libre de tout engagement" pour 2027

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Ocon se considère comme "libre de tout engagement" pour 2027

Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Ocon piégé par l'absence de dégradation au Madring : "On méritait les points"

Chez Haas non plus, le moteur Ferrari n'a pas fait de miracle

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Chez Haas non plus, le moteur Ferrari n'a pas fait de miracle
Plus de
Haas

Pourquoi Haas reste désavantagée malgré le plafond budgétaire en F1

Formule 1
Formule 1
Pourquoi Haas reste désavantagée malgré le plafond budgétaire en F1

Pourquoi Ocon n'aura pas l'évolution moteur Ferrari à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Pourquoi Ocon n'aura pas l'évolution moteur Ferrari à Monza

Haas aura un moteur Ferrari évolué à Monza... mais pas pour Ocon

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Haas aura un moteur Ferrari évolué à Monza... mais pas pour Ocon

Dernières actus

Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Razgatlioglu frustré : il a fini le GP d'Autriche par respect pour Yamaha

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Razgatlioglu frustré : il a fini le GP d'Autriche par respect pour Yamaha

Ocon excédé : "Je ne mérite pas toute la merde qui me tombe dessus"

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Ocon excédé : "Je ne mérite pas toute la merde qui me tombe dessus"

Hamilton frustré par la stratégie Ferrari : "J'essayais de sauver ma peau"

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Hamilton frustré par la stratégie Ferrari : "J'essayais de sauver ma peau"