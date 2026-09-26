Isack Hadjar sous enquête des commissaires au Grand Prix d'Azerbaïdjan

Troisième de la course ce samedi à Bakou, Isack Hadjar a été convoqué par les commissaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de Formule 1 en raison d'un soupçon d'infraction commise avant la course.

Ainsi, il est potentiellement reproché à Hadjar de ne pas avoir respecté les Notes du directeur de course et plus précisément le point 13.6 qui concerne la procédure de simulation de départ lors des tours de reconnaissance avant la mise en grille.

Les notes indiquent ainsi : "Les simulations de départ peuvent être effectuées sur la voie de sortie des stands, du côté gauche, en utilisant l'un des emplacements de grille peints, et ne doivent PAS franchir la ligne blanche séparant la voie de sortie des stands du circuit."

"Les voitures qui ne souhaitent PAS effectuer de simulation de départ doivent quitter la voie des stands et DOIVENT franchir la ligne blanche séparant la voie de sortie des stands de la piste dès que possible, puis rejoindre la trajectoire de course 'normale'. Ces voitures NE DOIVENT EN AUCUN CAS revenir sur la voie de sortie des stands."

Hadjar, qui n'est d'ailleurs pas le seul pilote visé par une enquête pour les mêmes faits puisque c'est également le cas de Carlos Sainz, est convoqué à 16h10, heure française.