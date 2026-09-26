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Isack Hadjar sous enquête des commissaires au Grand Prix d'Azerbaïdjan

Isack Hadjar va devoir se présenter devant les commissaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1 après sa troisième place.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

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Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas)

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Arrêt au stand de Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
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Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Oscar Piastri, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Franco Colapinto, Alpine, Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell (Mercedes), Oliver Bearman (Haas F1 Team)

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Alexander Albon, Williams

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
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Troisième de la course ce samedi à Bakou, Isack Hadjar a été convoqué par les commissaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de Formule 1 en raison d'un soupçon d'infraction commise avant la course. 

Ainsi, il est potentiellement reproché à Hadjar de ne pas avoir respecté les Notes du directeur de course et plus précisément le point 13.6 qui concerne la procédure de simulation de départ lors des tours de reconnaissance avant la mise en grille.

Les notes indiquent ainsi "Les simulations de départ peuvent être effectuées sur la voie de sortie des stands, du côté gauche, en utilisant l'un des emplacements de grille peints, et ne doivent PAS franchir la ligne blanche séparant la voie de sortie des stands du circuit."

"Les voitures qui ne souhaitent PAS effectuer de simulation de départ doivent quitter la voie des stands et DOIVENT franchir la ligne blanche séparant la voie de sortie des stands de la piste dès que possible, puis rejoindre la trajectoire de course 'normale'. Ces voitures NE DOIVENT EN AUCUN CAS revenir sur la voie de sortie des stands."

Hadjar, qui n'est d'ailleurs pas le seul pilote visé par une enquête pour les mêmes faits puisque c'est également le cas de Carlos Sainz, est convoqué à 16h10, heure française.

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