Isack Hadjar sous enquête des commissaires au Grand Prix d'Azerbaïdjan
Isack Hadjar va devoir se présenter devant les commissaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1 après sa troisième place.
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Samedi à Bakou
Troisième de la course ce samedi à Bakou, Isack Hadjar a été convoqué par les commissaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de Formule 1 en raison d'un soupçon d'infraction commise avant la course.
Ainsi, il est potentiellement reproché à Hadjar de ne pas avoir respecté les Notes du directeur de course et plus précisément le point 13.6 qui concerne la procédure de simulation de départ lors des tours de reconnaissance avant la mise en grille.
Les notes indiquent ainsi : "Les simulations de départ peuvent être effectuées sur la voie de sortie des stands, du côté gauche, en utilisant l'un des emplacements de grille peints, et ne doivent PAS franchir la ligne blanche séparant la voie de sortie des stands du circuit."
"Les voitures qui ne souhaitent PAS effectuer de simulation de départ doivent quitter la voie des stands et DOIVENT franchir la ligne blanche séparant la voie de sortie des stands de la piste dès que possible, puis rejoindre la trajectoire de course 'normale'. Ces voitures NE DOIVENT EN AUCUN CAS revenir sur la voie de sortie des stands."
Hadjar, qui n'est d'ailleurs pas le seul pilote visé par une enquête pour les mêmes faits puisque c'est également le cas de Carlos Sainz, est convoqué à 16h10, heure française.
Partager ou sauvegarder cet article
Hadjar devant Verstappen mais frustré : "Mercedes, c'est un truc de ouf"
Prolonger Hadjar, une "décision facile" pour Red Bull
Hadjar sera de nouveau l'équipier de Verstappen chez Red Bull en 2027
Le "plus grand danger" de Russell à Bakou : Verstappen ou Antonelli ?
La réaction de Verstappen au sprint de Monaco : "Je participe, c'est tout"
Isack Hadjar enfin de retour dans le baquet de la Red Bull à Bakou
Dernières actus
Gasly a "les nerfs" après la bourde de Colapinto à Bakou
Isack Hadjar sous enquête des commissaires au Grand Prix d'Azerbaïdjan
Malgré les points, Ocon ne cache plus son amertume : "Je mérite mieux que ce qui se passe"
Norris appelle la FIA à suspendre Colapinto après l'accident de Bakou
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires