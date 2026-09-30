La FIA et l'ACO mettent fin aux rumeurs avec un accord pour 10 ans

La FIA et l'Automobile Club de l'Ouest ont annoncé la signature d'un accord historique d'une durée de dix ans visant à assurer la promotion conjointe du championnat du monde d'endurance, garantissant ainsi l'avenir à long terme de cette discipline.

Dans le cadre de cet accord, le partenariat entre l'instance dirigeante du sport automobile qu'est la FIA et l'organisateur des 24 Heures du Mans qu'est l'ACO, sera prolongé jusqu'à la fin de la saison 2037.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après que le magazine allemand Auto Motor und Sport eut fait état de tensions entre les deux organisations, laissant même entendre qu'elles pourraient se séparer dès l'année prochaine.

Cependant, la FIA et l'ACO avaient immédiatement publié un communiqué de clarification, soulignant que l'accord existant expirait après 2027 et non en 2026, comme l'avaient rapporté ce média.

Le nouveau contrat, annoncé mercredi, prolonge d'une décennie supplémentaire l'accord existant.

"Il ne s'agit pas seulement d'un accord, mais d'une avancée cruciale pour le sport automobile, qui garantira l'avenir du championnat du monde d'endurance de la FIA pour les années à venir", déclare Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA.

"C'est un accord conçu pour l'avenir, un 'accord du siècle', qui renforce la collaboration entre la FIA et l'ACO, une relation qui remonte à plus de 120 ans, et qui ouvre la voie à une décennie de croissance record pour le championnat, qui apportera des bénéfices concrets aux fans, aux pilotes, aux équipes et aux constructeurs."

"Ce fut un honneur de participer à cette collaboration, qui a contribué à l'avènement de cet âge d'or de l'endurance. Je me réjouis de poursuivre notre travail aux côtés du président Pierre Fillon et de son équipe afin de prolonger cette dynamique et de bâtir un avenir encore plus solide."

Photo de: Jakob Ebrey

Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest, d'ajouter : "Nous nous réjouissons de la prolongation de l'accord entre la FIA et l'ACO, qui vient renforcer la solide relation de longue date qui sous-tend le championnat du monde d'endurance de la FIA depuis sa création en 2012. Ce partenariat repose sur la confiance, une ambition partagée et un engagement commun pour le développement des courses d'endurance."

"Ensemble, la FIA et l'ACO ont posé des bases solides qui permettront au championnat de continuer à prospérer et à se développer à l'international, et nous sommes impatients d'écrire le prochain chapitre de cette remarquable collaboration. Enfin, je tiens à remercier le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, pour l'excellente relation que nous avons construite."

Dans un communiqué conjoint, la FIA et l'ACO ont déclaré que cet accord prolongé vise à "concrétiser une ambition commune : développer ce partenariat et en assurer le succès commercial". Lorsque cette prolongation entrera en vigueur, l'ensemble des processus réglementaires sera supervisé par le groupe de travail de la FIA et le championnat d'endurance de la FIA, le Conseil mondial du sport automobile étant chargé de ratifier toutes les décisions.

La FIA et l'ACO superviseront également l'homologation de toutes les voitures concourant dans la catégorie Hypercar dans le cadre d'un nouveau processus simplifié.

Comme prévu, la FIA bénéficiera d'une visibilité accrue sur les circuits dans le cadre de cet accord, notamment d'une présence renforcée dans le parc fermé, sur les podiums, sur les voitures de sécurité, ainsi que lors des retransmissions télévisées.