Haas aura un moteur Ferrari évolué à Monza... mais pas pour Ocon

Esteban Ocon a révélé qu'il ne disposerait pas, à Monza, de la version ADUO2 du moteur Ferrari F1, dont le seul exemplaire disponible pour Haas reviendra à Oliver Bearman.

L'écurie américaine aborde le Grand Prix d'Italie avec un tout nouveau package aérodynamique, annoncé par le directeur de la structure Ayao Komatsu, en préambule de l'épreuve. Ces évolutions aéro seront installées sur les deux monoplaces de l'écurie américaine.

En revanche, côté moteur, il y aura une disparité entre les pilotes, puisque Ferrari ne fournira qu'une seule unité de puissance modifiée, après la seconde évaluation ADUO. Ocon devra donc s'armer de patience pour pouvoir en profiter, comme il l'a expliqué ce jeudi devant les médias, dont Motorsport.com.

Lire aussi : Formule 1 Ferrari confirme un nouveau moteur pour Monza

"Je ne disposerai pas du package évolué complet", a-t-il expliqué. "J'aurai les éléments aérodynamiques sur la voiture, mais je n'aurai pas l'ADUO2. [...] Nous n'en avons qu'un seul [moteur évolué]. Voilà pourquoi. Je vais donc rouler avec l'ancien moteur. Ce sera donc une perte non négligeable. Mais la voiture améliorée, je l'aurai. Nous verrons donc ce que cela donnera."

En dépit du règlement qui oblige un motoriste à fournir à ses clients des moteurs de même spécification, Motorsport.com a appris que la FIA n'avait pas de problème avec la situation chez Haas puisque cette règle est considérée comme respectée à partir du moment où au moins un bloc de même spécification est bien mis à disposition.

Un package aéro attendu avec impatience

Haas est en perdition depuis plusieurs mois. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Au-delà de cette question, Ocon est impatient de pouvoir découvrir la VF-26 évoluée en piste dès ce vendredi : "J'ai hâte de piloter cette nouvelle voiture. Nous disposons du nouveau package aérodynamique. Je l'ai pilotée mardi en simulateur. Et oui, les sensations étaient meilleures. Bien sûr, il faut maintenant transposer ça sur la piste. Ce n'est pas toujours garanti qu'elle se comporte de la même manière une fois sur le circuit."

"Mais tout le monde à l'usine est enthousiaste et impatient de voir ce dont cette voiture est capable. Bien sûr, ce n'est pas le circuit le plus technique. Nous n'allons donc pas en voir tout le potentiel. C'est plutôt à Madrid que nous pourrons nous en rendre compte. Mais ce sera tout de même intéressant de voir comment la voiture se comporte dans les Lesmo et la Parabolique, par rapport à avant. C'est un package assez important et j'ai hâte de le piloter."

Haas a lentement dégringolé dans la hiérarchie ces derniers mois, l'écurie étant dépassée dans la course au développement, au point de ne plus être en capacité d'inscrire le moindre point depuis le GP de Monaco. "Nous avions bien commencé l'année en termes de rythme", a rappelé Ocon. "Et les autres ont progressé un peu plus vite que nous."

Nous attendions ce package [avec impatience]. Espérons donc qu'il tiendra ses promesses, qu'il nous rapprochera du top 10.

"Et oui, nous attendions ce package [avec impatience]. Espérons donc qu'il tiendra ses promesses. Espérons qu'il nous rapprochera du top 10. Et nous pourrons alors, je l'espère, nous battre à nouveau face aux [Racing Bulls] et aux Alpine. Nous verrons bien."

Sur le plan personnel, le Français estime sortir de deux très bon GP qui se sont cependant avérés frustrants en raison du manque de rythme de sa monoplace : "Le sprint et la course à Zandvoort, Budapest, ce sont des week-ends où nous nous en sommes plutôt bien sortis, de mon point de vue."

"J'ai l'impression que nous avons exploité au maximum le potentiel de la voiture. Et oui, c'était dommage de se dire : 'C'est le mieux que nous puissions faire', sans pour autant en tirer grand-chose en retour. J'espère donc que désormais, si nous faisons la même chose, nous serons récompensés d'une manière différente."