Haas apporte des évolutions à Monza, Komatsu croit pouvoir redresser la barre

Après un début de saison plutôt convaincant, Haas reconnaît désormais avoir été rattrapée puis dépassée par ses rivales en matière de développement. Mais le directeur de l'écurie, Ayao Komatsu, reste convaincu qu'elle peut recoller au peloton.

Haas a traditionnellement tendance à bien débuter ses campagnes et 2026 n'a pas fait exception. L'écurie a inscrit des points lors des trois premières courses, avec notamment une cinquième place pour Oliver Bearman au Grand Prix de Chine.

Mais au fil de la saison, ses rivales ont progressivement comblé leur retard, tandis que l'équipe américaine peine à exploiter pleinement le potentiel d'une monoplace parfois imprévisible. Haas accuse notamment un rythme de développement inférieur à celui de plusieurs écuries du milieu de peloton, comme Alpine ou Racing Bulls.

La situation de Haas est notamment illustrée par son absence de points depuis le Grand Prix de Monaco, en juin, où Esteban Ocon avait permis à l'équipe de décrocher une neuvième place. Depuis, l'écurie souffre d'un manque de constance qui l'empêche d'exploiter pleinement le potentiel de sa VF-26.

Haas se trouve désormais en compétition avec Aston Martin et Williams, tandis qu'Audi, Alpine et Racing Bulls ont pris une nette avance. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Le directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, espère toutefois que Haas parviendra rapidement à trouver des solutions aux problèmes auxquels elle est confrontée, notamment en apprenant de ses erreurs du début de saison.

"Au cours des deux dernières années, nous avons prouvé, à nous-mêmes comme au monde extérieur, que nous étions capables de développer la voiture. Nous avons les bonnes personnes et notre département technique fonctionne", a déclaré Komatsu avant le Grand Prix des Pays-Bas.

"Pour avoir la moindre chance de rester au contact des autres, compte tenu de la taille de notre équipe, tout doit être parfait. Mais ce n'est tout simplement pas réaliste. Et l'évolution apportée à Montréal n'était pas parfaite. Certains éléments ont fonctionné, certains ont rendu la voiture plus rapide, mais d'autres n'étaient pas parfaits. Ils ont même rendu la voiture plus difficile à piloter. Nous tirons donc les leçons de ces expériences."

"Quel est l'objectif pour la fin de la saison ? Pour moi, il est le même que lors des deux dernières années. Nous devons nous prouver que nous sommes capables d'identifier les problèmes clés, de les résoudre, puis de les intégrer à la voiture pour continuer à progresser."

Haas va faire évoluer sa monoplace lors du Grand Prix d'Italie. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ces difficultés soulèvent également des questions concernant le moment où Haas pourrait renoncer au développement de son projet 2026 pour se concentrer sur la monoplace de l'année prochaine. Mais Komatsu explique que ce scénario n'est pas envisagé par l'équipe, qui entend au contraire continuer à exploiter le potentiel de la VF-26. Une démarche qui pourrait également s'avérer bénéfique à plus long terme.

"Si vous dites : 'Bon, d'accord, 2026, nous avons bien commencé mais nous avons progressivement reculé, c'est la première année de ce règlement, passons à 2027', nous n'aurons pas résolu le problème fondamental. Si nous faisons cela, nous ne donnerons pas confiance aux gens", a déclaré l'ingénieur japonais.

"Ils doivent croire en eux-mêmes. L'un des principaux moteurs de la manière dont ils abordent actuellement ce défi, ensemble, en tant qu'équipe, est la confiance et la cohésion qu'ils ont acquises au cours des deux dernières années. C'est pour cela que nous continuons à développer cette voiture."

Haas confirme une évolution pour Monza

Pour tenter de se remettre en selle, Haas a décidé d'introduire de nouvelles pièces sur sa monoplace, après plusieurs courses sans évolutions. L'équipe a confirmé qu'elles seraient montées ce week-end à Monza, à l'occasion du Grand Prix d'Italie.

"Ce week-end, nous allons apporter un nouveau package d'évolutions sur la voiture", a expliqué Komatsu dans un communiqué de l'équipe. "Il sera donc une nouvelle fois essentiel de maximiser notre temps en essais libres, d'analyser l'ensemble de nos données et de continuer à nous battre pour rester au contact dans le peloton."

Avec Stuart Codling

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