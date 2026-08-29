Haas se rapproche d'une décision sur Ocon pour 2027 après un nouveau test

Haas a achevé ces derniers jours sa dernière session d'essais TPC (les tests de voitures des années précédentes) en date avec Ryo Hirakawa, Leonardo Fornaroli et Rafael Câmara, dans un contexte où l'attention se concentre de plus en plus sur son line-up pour la saison 2027.

Alors que la "silly season" de la F1 s'accélère depuis la fin de la trêve estivale, Haas est l'une des rares écuries qui n'a pas encore officiellement décidé de la composition de son duo de pilotes pour la saison prochaine.

Si Oliver Bearman semble assuré de conserver sa place au sein de l'écurie, l'attention se porte désormais sur la situation d'Esteban Ocon, Haas ne cachant pas son intention d'étudier toutes les options possibles.

L'écurie américaine vient de mener trois jours d'essais TPC à Portimão (26-28 août), où le réserviste Hirakawa a pris le volant aux côtés de Fornaroli, champion de F2 2025 et pilote de développement chez McLaren, ainsi que de Câmara, actuel prétendant au titre de F2 et pilote junior chez Ferrari. Chaque pilote a effectué des tours au volant de la VF-25 - la monoplace 2025 de Haas - sur le circuit portugais.

Cette session faisait suite à un test similaire organisé par Haas le mois dernier, lors duquel l'écurie avait donné leur chance aux pilotes soutenus par Toyota, Sho Tsuboi et Nirei Fukuzumi, à Fuji.

Bien qu'aucune autre information n'ait été révélée concernant le test TPC de Portimão, il a été clairement indiqué qu'il s'inscrivait dans le cadre d'un plan plus large visant à évaluer tous les pilotes intéressés avant de prendre une décision finale concernant son line-up pour 2027.

Ayao Komatsu (Haas) Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Je pense que c'est vraiment positif que d'autres personnes s'intéressent à nous", déclarait Ayao Komatsu, directeur de l'écurie Haas, avant le Grand Prix des Pays-Bas qui s'est déroulé le week-end dernier.

"Pour le moment, nous ne sommes pas très performants. Nous ne pouvons pas nous battre pour les points, mais je pense que c'est bien que certains puissent voir notre potentiel, malgré les contraintes auxquelles nous sommes confrontés et les efforts que nous faisons pour améliorer l'équipe. Nous prenons simplement cela comme un compliment : d'autres pilotes s'intéressent à nous."

Komatsu a souligné que sa priorité immédiate était le court terme, afin d'optimiser les performances tant de la voiture que de ses pilotes en 2026, laissant ainsi entendre que Haas prendrait son temps pour décider de son futur duo.

Au cours de sa brève histoire en F1, Haas a souvent été l'une des dernières écuries à annoncer son line-up pour la saison suivante ; une chronologie similaire n'est donc pas irréaliste, compte tenu de la relative stabilité chez les autres écuries de la grille pour 2027.

"Nous ne sommes pas pressés", précisant ainsi Komatsu à Zandvoort. "Nous nous concentrons sur nos deux pilotes, Ollie et Esteban, et nous essayons de tirer le meilleur d'eux. C'est un défi de taille qui les attend, n'est-ce pas ? Vous savez de quoi ils sont capables."

"Ollie l'a démontré à maintes reprises, et quant à Esteban, lorsqu'il est à l'aise avec la voiture, on sait de quoi il est capable. Nous devons donc simplement nous concentrer pour leur fournir la meilleure voiture possible, les meilleurs réglages, et tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et nos deux pilotes sont pleinement concentrés. Pour l'instant, c'est donc là-dessus que nous nous focalisons."