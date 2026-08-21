Komatsu entretient le doute sur l'avenir d'Ocon chez Haas

Grâce à son partenariat avec Toyota, l'écurie Haas multiplie cette année les séances d'essais TPC (Testing of Previous Cars), qui permettent d'accumuler du kilométrage dans certaines conditions avec des monoplaces de plus de deux ans. L'équipe américaine a notamment fait rouler Leonardo Fornaroli et Ryo Hirakawa, mais également des pilotes japonais à Fuji récemment, Sho Tsuboi et Nirei Fukuzumi.

Septième du championnat constructeurs et incapable d'inscrire le moindre point depuis le Grand Prix de Monaco, Haas traverse une passe difficile qui vient accentuer celle également vécue par Esteban Ocon. Dans ce contexte, la perspective de faire évoluer son duo, avec un Oliver Bearman dont les performances et le parapluie Ferrari semblent assurer l'avenir, fait planer un risque de plus en plus sérieux au-dessus du Français.

Jeudi à Zandvoort, Esteban Ocon a longuement défendu son niveau. Il a sereinement détaillé pourquoi le problème en 2026 ne venait pas des pilotes mais de la VF-26, puis assuré que les récents TPC ne l'inquiétaient pas plus que de raison. "Ce serait surprenant que ces essais soient destinés à préparer l'année prochaine", a-t-il conclu.

Sauf que le son de cloche, un peu plus tard, était légèrement différent chez Ayao Komatsu. Le directeur de l'écurie n'a certes pas évoqué directement 2027, mais il n'a toutefois pas caché que ces essais privés n'étaient pas organisés sans penser à demain.

"Oui, si nous n'étions pas intéressés, nous ne le ferions pas", a-t-il confirmé. "Mais oui, nous avons effectivement beaucoup de pilotes. Je pense que c'est vraiment positif que d'autres personnes s'intéressent à nous."

"Pour le moment, nous ne sommes pas très performants. Nous ne pouvons pas nous battre pour les points, mais je pense que c'est bien que certains puissent voir notre potentiel, malgré les contraintes auxquelles nous sommes confrontés et les efforts que nous faisons pour améliorer l'équipe. Nous prenons simplement cela comme un compliment : d'autres pilotes s'intéressent à nous."

Ayao Komatsu ne ferme aucune porte. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sur un marché qui se ferme du côté des top teams, avec la prolongation de contrat de Max Verstappen cette semaine, le milieu de grille pourrait bouger, mais Esteban Ocon, s'il venait à devoir quitter Haas, serait certainement le plus en danger. Certaines rumeurs ont évoqué des discussions avec Aston Martin, ce que ni le pilote ni son équipe n'ont confirmé, mais Ayao Komatsu juge "normal" que le Normand tâte le terrain ailleurs.

"Si les pilotes ne discutent pas avec d'autres équipes, ils ne font pas leur travail, n'est-ce pas ?", a répondu le Japonais. "Il faut toujours chercher les meilleures opportunités. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous cherchons le meilleur pilote pour nous. Les pilotes doivent eux aussi chercher la meilleure opportunité pour eux. C'est normal. C'est le jeu."

Propos recueillis à Zandvoort par Stuart Codling