Ocon et l'inconstance de Haas : "Les pilotes ne sont pas le problème"

Esteban Ocon vit une saison 2026 quelque peu compliquée. Son bilan à mi-saison est plus que mitigé, alors que Haas a largement rétrogradé dans la hiérarchie du milieu de grille, au point de se faire dépasser par Racing Bulls et Audi.

La monoplace américaine peine à se montrer performante et Esteban Ocon également, au point que son avenir au sein de l'équipe semble désormais menacé. Haas paie notamment son retard dans le développement de sa voiture par rapport à ses rivales, alors que le comportement de la VF-26 devient de plus en plus difficile à comprendre pour ses pilotes.

Ocon a notamment pointé du doigt l'inconstance de la monoplace, dont le niveau de performance peut varier sensiblement d'un week-end à l'autre, mais également d'un côté du garage à l'autre.

La VF-26 peut ainsi se montrer compétitive sur certains circuits avant de perdre une grande partie de son potentiel a semaine suivante, sans que l'équipe ne parvienne toujours à identifier clairement les raisons de ces variations.

"Nous avons été confrontés à un manque de constance dans les performances de la voiture, de mon côté comme de celui d'Oli [Oliver Bearman]", expliquait Ocon lors de la reprise du championnat ce jeudi. "Du côté d'Oli, ça ne fonctionnait pas à Budapest. Il manquait beaucoup d'appui, il avait énormément d'instabilités."

"Oli avait les mêmes composants entre Spa et Budapest. Et à Budapest, ma voiture avait un peu plus d'appui que la sienne, alors que c'était exactement l'inverse à Spa. Cela ne correspond donc pas toujours et ça n'a pas forcément de sens."

Gabriel Bortoleto (Audi F1 Team) et Esteban Ocon (Haas F1 Team) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ayao [Komatsu, directeur de Haas], Oli et moi-même, nous en avons beaucoup parlé, et il a été difficile de déterminer précisément d'où cela venait à chaque fois, parce que nous pouvions mettre les mêmes pièces sur la voiture et, soudainement, avoir une voiture qui fonctionne et une autre qui ne fonctionne pas."

Esteban Ocon estime donc que les mauvais résultats de Haas ces derniers mois, l'équipe n'étant plus rentrée dans les points depuis le Grand Prix de Monaco, ne sont pas dus aux pilotes. Il l'a d'ailleurs très clairement fait comprendre, tout en assurant que son équipe partage son constat.

"Si vous nous donnez une voiture qui performe avec Oli, nous allons performer et en tirer le maximum", expliquait-il. "Mais il est très clair qu'il y a un problème de constance que nous n'arrivons pas à résoudre, et nous continuons à travailler ensemble pour identifier les problèmes."

"À ce stade, Ayao, Oli et moi sommes clairement d'accord sur le fait que, lorsqu'il y a un problème, nous ne pouvons pas faire davantage. Nous ne sommes pas le problème en tant que pilotes actuellement et nous devons résoudre ces soucis liés à la voiture. "

Ocon défend son bilan face à Bearman

L'inconstance de la Haas complique également l'évaluation du rapport de force entre Ocon et Bearman, alors que le jeune Britannique a très souvent pris l'ascendant sur son coéquipier expérimenté cette saison.

Ayao Komatsu avait lui-même reconnu à Budapest qu'il était difficile de déterminer précisément le niveau de chacun lorsque les deux pilotes ne disposent pas systématiquement d'une voiture offrant les mêmes performances.

Ocon, lui, estime néanmoins avoir suffisamment de recul pour juger son propre travail, qu'il considère comme "satisfaisant". Le Français se défend notamment en soulignant avoir été victime de plusieurs circonstances défavorables alors que de bons résultats étaient possibles.

"Je pense que je sais que je fais du bon travail lorsque j'arrive à faire fonctionner la voiture normalement", confiait-il. "Le problème, c'est simplement que, lorsque nous mettons la voiture en piste, cela n'a pas fonctionné correctement à de nombreuses reprises cette année. Il y a également eu beaucoup de malchance avec les Safety Car lors des deux premières courses, ainsi que des mauvaises décisions stratégiques."

L'équipe le sait, les ingénieurs le savent et Ayao sait également que lorsque j'ai une voiture qui fonctionne, je peux performer.

"Je crois également être le pilote qui a passé le plus de temps aux arrêts aux stands cette année, lors de courses où nous aurions pu être plus performants. Il y a donc eu beaucoup de moments où les choses n'ont pas tourné en notre faveur."

"Mais l'équipe le sait, les ingénieurs le savent et Ayao sait également que lorsque j'ai une voiture qui fonctionne, je peux performer. Je considère donc que je fais du très bon travail de mon côté et je suis satisfait de mes performances. Mais évidemment, nous devons faire mieux du côté de la voiture."

Esteban Ocon, (Haas F1 Team) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alors que l'avenir d'Esteban Ocon chez Haas n'est pas garanti, l'équipe américaine a commencé à sonder le marché des transferts. Elle a également réalisé plusieurs tests TPC (avec d'anciennes monoplaces) avec d'autres pilotes comme Leonardo Fornaroli ou Ryo Hirakawa.

Bien au courant de l'intérêt de son écurie pour d'autres pilotes, Ocon ne se laisse pas perturber pour autant, estimant que la situation actuelle de la VF-26 doit être prise en compte avant de tirer des conclusions sur son avenir

"Je suis toujours motivé", expliquait-il lorsqu'on lui demande si toutes ces rumeurs l'affecte. "Je viens toujours ici en donnant 100%. L'équipe a le droit de faire ce qu'elle veut. Si elle veut tester d'autres pilotes, très bien. Nous avons un programme TPC. C'est aussi une question de business pour l'équipe."

"Cela représente des revenus pour l'équipe. Je suis donc au courant de ce qui se passe avec les essais et les autres pilotes. Mais oui, comme l'équipe le sait et comme Ayao l'a clairement dit, les pilotes ne sont pas le problème actuellement. Donc ce serait surprenant que ces essais soient destinés à préparer l'année prochaine. Merci."