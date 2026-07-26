Le signal d'alarme est tiré chez Haas : "On ne devrait pas se battre avec Aston Martin"

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Après les qualifications du Grand Prix de Hongrie, Oliver Bearman a sonné l'alerte pour Haas, dont la dégringolade dans la hiérarchie la voit désormais en situation d'être battue par Aston Martin.

Fabien Gaillard
Publié:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

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Après avoir fait le choix de retenir ses évolutions le plus longtemps possible pour disposer d'un package lui permettant de gagner beaucoup de temps d'un coup, Aston Martin a connu ce samedi en Hongrie les meilleures qualifications de sa saison, Fernando Alonso parvenant à s'extraire de la Q1 au mérite.

Un passage en Q2 qui ne s'est pas fait sans une élimination "surprise", à savoir celle d'Oliver Bearman, battu d'un dixième par l'AMR26 frappée du numéro 14 et sorti dès la Q1 pour la première fois depuis le GP de Monaco.

Un résultat particulièrement cuisant pour le Britannique, meilleur pilote de l'écurie américaine depuis le début de la saison, qui n'a pas manqué de souligner que son écurie était selon lui dans une situation où elle ne devrait pas se trouver.

Interrogé sur la stratégie de Haas, qui a consisté à n'utiliser que deux trains de pneus tendres neufs en Q1, Bearman a ainsi répondu "Eh bien, nous n'en avons que trois [en tout], nous n'avions donc pas vraiment d'autre choix. Mais cela nous offre un train de pneus supplémentaire pour la course de demain, ce qui, espérons-le, devrait nous placer dans une bonne fenêtre."

"Mais oui, le week-end a été difficile jusqu'à présent. Les Aston ont utilisé trois trains de pneus [en Q1], ce qui les aide indéniablement, mais nous ne devrions pas être en train de nous battre contre eux."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Même si les progrès d'Aston Martin sont indéniables - l'inverse aurait été étonnant après avoir passé tant de courses sans faire évoluer une voiture intrinsèquement défaillante -, la hiérarchie confirme surtout que Haas, comme c'est souvent le cas depuis son arrivée en F1, peine à tenir la distance et se retrouve désormais clairement en queue du milieu de peloton.

"C'est vraiment douloureux [d'être devancé par une Aston]", a ajouté Bearman. "Ça montre que nous sommes vraiment en difficulté en ce moment. Mais, en même temps, c'est probablement le circuit où les lignes droites sont les plus courtes. Donc oui, je ne pense pas que ça va rester comme ça, disons, pour toujours. Mais cela nous rappelle tout de même que nous devons élever notre niveau de jeu."

J'ai l'impression que nous sommes revenus à la situation d'il y a deux ou trois courses, où l'équilibre dans les virages était vraiment médiocre.

Cette élimination en Q1 est, pour Bearman, l'aboutissement d'une entame de week-end qui n'avait de toute façon pas été positive. "La journée de vendredi a été totalement improductive pour nous. Je n'ai pas roulé en EL1, puis en EL2 j'avais hâte de reprendre là où nous en étions restés à Spa."

"Mais en réalité, j'ai l'impression que nous sommes revenus à la situation d'il y a deux ou trois courses, où l'équilibre dans les virages était vraiment médiocre. Je n'arrivais tout simplement pas à trouver la confiance avec la voiture, je ne pouvais pas attaquer à fond, elle dérapait sans cesse à l'entrée des virages."

"Et sur ce circuit en particulier, cela crée un énorme effet boule de neige lorsque vous êtes confronté à cette limitation d'équilibre de la voiture."

Ocon "très content" malgré une 15e place

Esteban Ocon (Haas)

Esteban Ocon (Haas)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Une situation globale qui se lit également du côté d'Esteban Ocon qui s'est pour sa part hissé en Q2. Si le Français, au micro de Canal+, a confirmé que les choses allaient "beaucoup mieux" de son côté et avoir vécu "un des rares week-ends où on n'a vraiment pas eu de problème sur la voiture", il a cependant souligné qu'il manquait "beaucoup de performance".

"Ça fait du bien de se dire qu'on n'aurait pas pu faire mieux [lors] de cette séance", a-t-il ensuite ajouté, lui qui a signé le 15e temps, en battant Alonso de 0"074 en Q2. "L'Audi de Gabi [Gabriel Bortoleto] devant est à plus de cinq dixièmes, donc je pense que c'est clairement le maximum qu'on pouvait faire en termes de position."

"Donc, non, non, très content du travail qu'on a effectué, fier de l'équipe. Je pense que ça fait un moment qu'on a du mal, on savait qu'on faisait le bon travail en coulisses. Maintenant, aujourd'hui, c'était plutôt correct, on a exploité le maximum de la voiture, mais il faut qu'on ait un peu plus de performance, c'est sûr."

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