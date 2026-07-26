Pourquoi Hamilton doit partir derrière Verstappen sur la grille

Après les qualifications du Grand Prix de Hongrie 2026 de Formule 1, deux pilotes de pointe étaient sous enquête. Rapidement, au vu des images, il était clair que Lewis Hamilton (deuxième de la Q3) allait subir une pénalité de trois places sur la grille, sanction standard en cas de gêne manifeste d'un autre pilote.

Pour Kimi Antonelli (quatrième de la Q3), en l'absence de données plus claires, il a fallu attendre la décision des commissaires. Ceux-ci ont également décidé d'infliger au leader du championnat un recul de trois places sur la grille, estimant qu'il bénéficiait de circonstances atténuantes suffisantes pour ne pas subir la pénalité standard en cas de ralentissement insuffisant sous drapeau jaune, à savoir cinq places.

Une fois ces deux pénalités attribuées, la FIA a alors pu publier les résultats définitifs des qualifications et surtout, sur les coups de 20 heures, la première grille de départ provisoire. Sur celle-ci, l'ordre du top 10 est le suivant :

Un ordre qui a interpellé un certain nombre de fans qui ont questionné le positionnement de Hamilton qui, avant la pénalité d'Antonelli, semblait destiné à partir derrière Oscar Piastri et devant Max Verstappen. Dans ce raisonnement, la pénalité d'Antonelli infligée plus tard ne devait pas changer cela, sauf à permettre aux trois pilotes cités de gagner une place, ce qui aurait donné : 3. Piastri, 4. Hamilton et 5. Verstappen.

Cette réflexion n'est pas dénuée de sens, puisqu'il s'agit en réalité d'un vestige de la façon dont les pénalités pouvaient être infligées auparavant et déterminer l'ordre de la grille. Toutefois, ce n'est désormais plus le cas.

Une procédure claire pour établir la grille

Hamilton n'a pas profité longtemps de sa seconde place. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

L'alinéa b de l'article B2.5.4 du Règlement de la Formule 1 prévoit une procédure assez claire sur la façon dont une grille doit être constituée. Voici le texte complet et nous en ferons une application concrète par la suite :

"En partant d'une grille vide, les pilotes se verront attribuer leurs positions sur la grille selon la séquence d'étapes suivante :

Les pilotes classés [en qualifications] qui ont accumulé 15 places de pénalité sur la grille ou moins en vue de la course, infligées au cours des 12 derniers mois et non encore purgées, se verront attribuer une position provisoire sur la grille égale à leur classement en qualifications, majorée de la somme de leurs places de pénalité non encore purgées. Si deux pilotes ou plus partagent une même position provisoire, leur ordre relatif sera déterminé en fonction de leur classement en qualifications, le pilote le plus lent conservant la position provisoire qui lui a été attribuée, tandis que les autres pilotes se verront attribuer des positions provisoires immédiatement devant lui. Une fois les positions provisoires attribuées aux pilotes pénalisés conformément au point [précédent], les pilotes classés non pénalisés se verront attribuer toute position de grille inoccupée, dans l'ordre de leur classement en qualifications. Une fois les places attribuées aux pilotes classés non pénalisés, les pilotes pénalisés disposant d'une place provisoire sur la grille, telle que définie au point i, seront déplacés pour occuper toute place inoccupée sur la grille. Les pilotes classés ayant accumulé plus de 15 places de pénalité non purgées pour la course, infligées au cours des douze derniers mois, prendront le départ derrière tous les autres pilotes classés. Leur position relative sera déterminée conformément à leur classement en qualifications. Les pilotes non classés qui ont été autorisés à participer par les commissaires se verront attribuer des places sur la grille derrière tous les pilotes classés. Leurs positions relatives seront déterminées conformément à l'article B2.4.3b."

Pour le cas de la Hongrie, les deux derniers points ne nous intéressent pas : aucun pilote n'a subi plus de 15 places de pénalité et aucun pilote n'a dû être repêché par les commissaires (comme cela arrive quand il ne peut pas signer de temps en Q1 ou quand il signe un temps au-delà des 107% du meilleur temps de la Q1).

Maintenant, appliquons les trois premières étapes au cas de ce samedi.

Étape i :

Sur une grille vide, nous plaçons d'abord et en même temps les pilotes pénalisés, à savoir Hamilton et Antonelli en additionnant leur place originale et leurs places de pénalité. Cela donne le tableau suivant :

Position Pilote 1. 2. 3. 4. 5. (2e + 3 places de pénalité) Hamilton 6. 7. (4e + 3 places de pénalité) Antonelli 8. 9. 10.

Étape ii et iii :

En reprenant cette grille, nous allons désormais placer à tour de rôle aux emplacements vides les pilotes non pénalisés, dans l'ordre de la Q3. Cela donne le tableau suivant, dans lequel l'on constate qu'il n'y a aucune place inoccupée, ce qui permet de régler directement l'étape iii :

Position Pilote 1. Norris 2. Leclerc 3. Piastri 4. Verstappen 5. (2e + 3 places de pénalité) Hamilton 6. Russell 7. (4e + 3 places de pénalité) Antonelli 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hülkenberg

Une fois les étapes appliquées, le top 10 est donc établi et correspond à celui qui a été publié ce samedi soir.

Pourquoi ça a coincé ?

Gêné par Hamilton en qualifs, Piastri a gagné deux places grâce aux pénalités. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La situation qui a causé tant de problèmes à un certain nombre de fans vient du fait que dans l'esprit de certains, la grille est établie entièrement avant que l'on applique les pénalités dans un certain ordre. C'était vrai auparavant, toutefois il s'agissait d'une situation où, potentiellement, certaines sanctions étaient rendues ineffectives quand il y en avait plusieurs autour des pilotes en question.

Avec le raisonnement actuel, qui consiste à d'abord "sceller" la position des pilotes pénalisés de 15 places ou moins, les instances sont sûres que, dans la plupart des cas, les pilotes purgent effectivement sur la grille la pénalité qui leur a été infligée, qu'importe les éventuels autres mouvements autour d'eux.

Ainsi, quoi qu'il arrive, une fois pénalisé, Hamilton allait devoir partir cinquième. La pénalité d'Antonelli étant appliquée en même temps que la sienne, et donc avant même que les autres pilotes aient été placés sur la grille théorique, la question de savoir si le septuple champion devait se trouver derrière ou devant tel ou tel pilote ne se posait donc pas. Seul importait le fait qu'il soit cinquième sur la grille.

Une fois cela acté, les autres pilotes ont simplement été disposés aux emplacements laissés libres, ce qui a donc permis à Verstappen (sixième en Q3) de gagner deux positions dans l'affaire. En revanche, il est vrai que si Hamilton avait été le seul pilote pénalisé, il serait parti derrière Piastri et devant le Néerlandais... mais toujours en cinquième place.