Russell va devoir changer de moteur après son problème en Q3

Mercedes a vécu sa première véritable déconvenue de la saison lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Pour la première fois cette année, ce n'est pas une Flèche d'argent qui s'élancera depuis la pole position, mais bien une McLaren, celle de Lando Norris.

Les Mercedes se sont montrées en difficulté depuis le début du week-end, un cran en dessous de leurs rivales, et ce retard s'est confirmé ce samedi. Kimi Antonelli et George Russell se sont qualifiés respectivement aux quatrième et septième places sur la grille, tous deux ayant été gênés lors de leur dernière tentative en Q3 par le drapeau jaune provoqué par le tête-à-queue de Max Verstappen.

Kimi Antonelli a notamment récupéré la troisième place sur la grille après la pénalité de Lewis Hamilton, sanctionné pour avoir gêné Oscar Piastri.

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La séance de Russell s'est terminée sur une note encore plus préoccupante, puisque le Britannique a été contraint d'immobiliser sa W17 au milieu de la piste dans son tour de décélération, après avoir rencontré un problème technique.

"Nous avons perdu de la pression dans le circuit de refroidissement et subi une fuite d'eau", expliquait le pilote Mercedes après les qualifications. "Quand je me suis arrêté, toute l'eau s'échappait de la voiture. Nous ne savons pas encore d'où vient exactement le problème. J'espère simplement que cela n'aura aucune conséquence pour demain."

Mercedes a ensuite apporté davantage de précisions sur l'incident, confirmant également que le moteur de Russell devra être remplacé. Si un tel changement est souvent synonyme de pénalité sur la grille, le Britannique évitera cette sanction pour le moment, puisque le remplacement reste dans les limites autorisées par le règlement.

"Lors du dernier tour de George en Q3, nous avons détecté une perte de pression dans le circuit de refroidissement de sa voiture et, par mesure de précaution, nous lui avons demandé de s'arrêter une fois son tour terminé", explicait l'équipe.

"Après une inspection plus approfondie, nous avons décidé de remplacer son unité de puissance avant la course de demain, en passant au quatrième de la saison, ce qui reste dans le quota autorisé."

"Comme ce remplacement vise également à substituer un composant endommagé par un autre de spécification identique, George n'encourra aucune pénalité sur la grille de départ."

George Russell (Mercedes) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pour George Russell, le manque de performance affiché par Mercedes ce samedi n'est toutefois pas une surprise, l'équipe ayant également choisi de privilégier des réglages davantage orientés vers la course que vers les qualifications.

"Je pense que les indices étaient déjà là hier", déclarait Russell. "Nous étions probablement encore plus en retrait sur un tour, mais nous avions le meilleur rythme en configuration de course. Cela tend à montrer que le problème ne vient pas de la voiture, mais des pneus."

"Demain nous dira si nous avons trouvé le bon compromis entre les réglages pour les qualifications et ceux pour la course. Nous savons sans doute que nous pourrions rendre la voiture plus rapide sur un tour, mais ce serait au détriment du rythme en course."

"Comme je l'ai dit, nous verrons demain si nous avons fait le bon choix. Mais partir d'aussi loin rendra les dépassements compliqués. Bien sûr, j'aurais préféré être un peu plus haut sur la grille."

La fiabilité continue de jouer des tours à Mercedes

Invité à dresser le bilan de cette première déconvenue en qualifications pour son équipe, Toto Wolff a plaisanté sur le fait qu'il préférait voir une McLaren en pole position plutôt qu'une Ferrari. Le patron autrichien ne s'est toutefois pas caché, reconnaissant que le rythme n'était pas au rendez-vous et qualifiant les problèmes de fiabilité d'"absurdité".

"Dans ce cas-là, je préfère voir Norris en tête plutôt qu'une des Ferrari, car ce sont elles nos rivales au championnat du monde. Mais, au final, nous n'avons tout simplement pas été assez performants", confiait Wolff à SKy Germany.

"Kimi a eu un peu de malchance à la fin. Il aurait peut-être pu viser la deuxième ou la troisième place, mais c'est comme ça. Et puis il y a eu le problème de fuite d'eau de George... Encore une absurdité qui ne devrait tout simplement pas arriver."

"Dans l'ensemble, nous savions que Budapest serait un circuit difficile pour nous. Ce n'est historiquement pas l'un de nos meilleurs tracés : il convient généralement davantage à McLaren et à Ferrari. Mais, évidemment, personne n'est satisfait de ce résultat."