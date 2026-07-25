Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

La grille de départ du GP de Hongrie après les pénalités de Hamilton et Antonelli

Formule 1
GP de Hongrie
La grille de départ du GP de Hongrie après les pénalités de Hamilton et Antonelli

Antonelli sanctionné également sur la grille en Hongrie !

Formule 1
GP de Hongrie
Antonelli sanctionné également sur la grille en Hongrie !

Russell va devoir changer de moteur après son problème en Q3

Formule 1
GP de Hongrie
Russell va devoir changer de moteur après son problème en Q3

Hamilton pénalisé sur la grille après l'incident avec Piastri

Formule 1
GP de Hongrie
Hamilton pénalisé sur la grille après l'incident avec Piastri

Verstappen furieux : "Quel week-end de merde !"

Formule 1
GP de Hongrie
Verstappen furieux : "Quel week-end de merde !"

Hadjar critique l'exécution de Red Bull après une Q3 gâchée

Formule 1
GP de Hongrie
Hadjar critique l'exécution de Red Bull après une Q3 gâchée

Hamilton et Antonelli sous enquête après les qualifs en Hongrie

Formule 1
GP de Hongrie
Hamilton et Antonelli sous enquête après les qualifs en Hongrie

Norris prive Hamilton de sa première pole avec Ferrari !

Formule 1
GP de Hongrie
Norris prive Hamilton de sa première pole avec Ferrari !
Réactions
Formule 1 GP de Hongrie

Russell va devoir changer de moteur après son problème en Q3

Une fuite d'eau détectée sur la Mercedes de George Russell en fin de Q3 a contraint l'équipe à remplacer son moteur avant le Grand Prix de Hongrie.

Téha Courbon
Mis à jour:
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
George Russell, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Franco Colapinto, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Sergio Perez, Cadillac Racing

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Pierre Gasly, Alpine

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Liam Lawson, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Charles Leclerc, Ferrari

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Liam Lawson, Racing Bulls

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
Oscar Piastri, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Samedi à Budapest
34

Mercedes a vécu sa première véritable déconvenue de la saison lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Pour la première fois cette année, ce n'est pas une Flèche d'argent qui s'élancera depuis la pole position, mais bien une McLaren, celle de Lando Norris.

Les Mercedes se sont montrées en difficulté depuis le début du week-end, un cran en dessous de leurs rivales, et ce retard s'est confirmé ce samedi. Kimi Antonelli et George Russell se sont qualifiés respectivement aux quatrième et septième places sur la grille, tous deux ayant été gênés lors de leur dernière tentative en Q3 par le drapeau jaune provoqué par le tête-à-queue de Max Verstappen

Kimi Antonelli a notamment récupéré la troisième place sur la grille après la pénalité de Lewis Hamilton, sanctionné pour avoir gêné Oscar Piastri.

Lire aussi :

La séance de Russell s'est terminée sur une note encore plus préoccupante, puisque le Britannique a été contraint d'immobiliser sa W17 au milieu de la piste dans son tour de décélération, après avoir rencontré un problème technique.

"Nous avons perdu de la pression dans le circuit de refroidissement et subi une fuite d'eau", expliquait le pilote Mercedes après les qualifications. "Quand je me suis arrêté, toute l'eau s'échappait de la voiture. Nous ne savons pas encore d'où vient exactement le problème. J'espère simplement que cela n'aura aucune conséquence pour demain."

Mercedes a ensuite apporté davantage de précisions sur l'incident, confirmant également que le moteur de Russell devra être remplacé. Si un tel changement est souvent synonyme de pénalité sur la grille, le Britannique évitera cette sanction pour le moment, puisque le remplacement reste dans les limites autorisées par le règlement.

"Lors du dernier tour de George en Q3, nous avons détecté une perte de pression dans le circuit de refroidissement de sa voiture et, par mesure de précaution, nous lui avons demandé de s'arrêter une fois son tour terminé", explicait l'équipe.

"Après une inspection plus approfondie, nous avons décidé de remplacer son unité de puissance avant la course de demain, en passant au quatrième de la saison, ce qui reste dans le quota autorisé."

"Comme ce remplacement vise également à substituer un composant endommagé par un autre de spécification identique, George n'encourra aucune pénalité sur la grille de départ."

George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pour George Russell, le manque de performance affiché par Mercedes ce samedi n'est toutefois pas une surprise, l'équipe ayant également choisi de privilégier des réglages davantage orientés vers la course que vers les qualifications.

"Je pense que les indices étaient déjà là hier", déclarait Russell. "Nous étions probablement encore plus en retrait sur un tour, mais nous avions le meilleur rythme en configuration de course. Cela tend à montrer que le problème ne vient pas de la voiture, mais des pneus."

"Demain nous dira si nous avons trouvé le bon compromis entre les réglages pour les qualifications et ceux pour la course. Nous savons sans doute que nous pourrions rendre la voiture plus rapide sur un tour, mais ce serait au détriment du rythme en course."

"Comme je l'ai dit, nous verrons demain si nous avons fait le bon choix. Mais partir d'aussi loin rendra les dépassements compliqués. Bien sûr, j'aurais préféré être un peu plus haut sur la grille."

La fiabilité continue de jouer des tours à Mercedes

Invité à dresser le bilan de cette première déconvenue en qualifications pour son équipe, Toto Wolff a plaisanté sur le fait qu'il préférait voir une McLaren en pole position plutôt qu'une Ferrari. Le patron autrichien ne s'est toutefois pas caché, reconnaissant que le rythme n'était pas au rendez-vous et qualifiant les problèmes de fiabilité d'"absurdité".

"Dans ce cas-là, je préfère voir Norris en tête plutôt qu'une des Ferrari, car ce sont elles nos rivales au championnat du monde. Mais, au final, nous n'avons tout simplement pas été assez performants", confiait Wolff à SKy Germany.

"Kimi a eu un peu de malchance à la fin. Il aurait peut-être pu viser la deuxième ou la troisième place, mais c'est comme ça. Et puis il y a eu le problème de fuite d'eau de George... Encore une absurdité qui ne devrait tout simplement pas arriver."

"Dans l'ensemble, nous savions que Budapest serait un circuit difficile pour nous. Ce n'est historiquement pas l'un de nos meilleurs tracés : il convient généralement davantage à McLaren et à Ferrari. Mais, évidemment, personne n'est satisfait de ce résultat."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Hamilton pénalisé sur la grille après l'incident avec Piastri
Article suivant Antonelli sanctionné également sur la grille en Hongrie !

Meilleurs commentaires
Plus de
Téha Courbon

Hadjar critique l'exécution de Red Bull après une Q3 gâchée

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Hadjar critique l'exécution de Red Bull après une Q3 gâchée

Norris prive Hamilton de sa première pole avec Ferrari !

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Norris prive Hamilton de sa première pole avec Ferrari !

EL3 - Norris en tête, McLaren et Mercedes mettent la pression sur Ferrari

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
EL3 - Norris en tête, McLaren et Mercedes mettent la pression sur Ferrari
Plus de
George Russell

"Ce qu'on craignait le plus s'est confirmé" : Russell face à la menace Ferrari

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
"Ce qu'on craignait le plus s'est confirmé" : Russell face à la menace Ferrari

Russell insiste : Mes difficultés viennent d'un problème, pas du pilotage

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Russell insiste : Mes difficultés viennent d'un problème, pas du pilotage

Mercedes a bien repéré une anomalie sur le moteur de Russell

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Mercedes a bien repéré une anomalie sur le moteur de Russell
Plus de
Mercedes

Antonelli sanctionné également sur la grille en Hongrie !

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Antonelli sanctionné également sur la grille en Hongrie !

Hamilton et Antonelli sous enquête après les qualifs en Hongrie

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Hamilton et Antonelli sous enquête après les qualifs en Hongrie

Quartararo a préparé un test en F1 avec Mercedes... et espère le concrétiser

MotoGP
MotoGP
Quartararo a préparé un test en F1 avec Mercedes... et espère le concrétiser

Dernières actus

La grille de départ du GP de Hongrie après les pénalités de Hamilton et Antonelli

Formule 1
GP de Hongrie
La grille de départ du GP de Hongrie après les pénalités de Hamilton et Antonelli

Antonelli sanctionné également sur la grille en Hongrie !

Formule 1
GP de Hongrie
Antonelli sanctionné également sur la grille en Hongrie !

Russell va devoir changer de moteur après son problème en Q3

Formule 1
GP de Hongrie
Russell va devoir changer de moteur après son problème en Q3

Hamilton pénalisé sur la grille après l'incident avec Piastri

Formule 1
GP de Hongrie
Hamilton pénalisé sur la grille après l'incident avec Piastri