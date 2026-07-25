Cette fois, il sera difficile d'accuser l'aileron rotatif puisque la Red Bull ne l'utilisait pas sur cette portion du circuit. Et pourtant, Max Verstappen s'est à nouveau retrouvé en tête-à-queue dans une séance compétitive lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie 2026 de F1.

Dans son ultime tentative de Q3, le Néerlandais en a visiblement trop demandé à sa RB22 à l'abord du dernier virage et en a perdu le contrôle, suscitant sa colère à la radio après la séance et son sixième temps, seulement, à une demi-seconde de la pole position de Lando Norris.

"La voiture est tout simplement cassée sur le plan aérodynamique", a-t-il lancé à son ingénieur Gianpiero Lambiase. "C'est de pire en pire. Quelle blague. Franchement, quelle blague. Quel week-end de merde."

Quand, au lieu des pneus, c'est votre voiture qui se détériore, là vous avez un gros problème.

Une citation finale, à chaud, que n'aurait sans doute pas renié George Abitbol mais qui traduit la frustration qui accompagne désormais le quadruple champion du monde à quasiment chacune de ses apparitions en piste.

Avec des mots moins fleuris, il a tout de même conservé son mordant devant la presse, dont Motorsport.com : "Le week-end a été difficile dans l'ensemble, mais quand, au lieu des pneus, c'est votre voiture qui se détériore, là vous avez un gros problème. Voilà ce qui se passe."

"La voiture était de pire en pire, tour après tour ; donc plus je faisais de tours, plus il m'était difficile de réaliser un bon temps. Pour demain également, nous devons régler ce problème, car la voiture est inconduisible dans cet état."

"Comme vous pouvez le constater dans le dernier virage, dès que l'on amorce le virage, l'arrière de la voiture devient inexistant, c'est vraiment incroyable."

Un problème encore mystérieux à l'origine du tête-à-queue

Max Verstappen (Red Bull Racing) Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Interrogé sur l'origine de ce nouveau tête-à-queue, après ceux d'Autriche et de Grande-Bretagne, Verstappen n'a pas voulu s'avancer : "On verra d'où ça vient cette fois-ci, car j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois c'est un problème différent, et c'est justement là que cela devient plus difficile à maîtriser."

"Il y a toujours quelque chose de différent qui se passe", a-t-il ajouté devant les médias néerlandais. "J'ai du mal à comprendre, car je ne sais pas moi-même exactement quel était le problème."

"Mais il est clair que quelque chose n'allait pas, une nouvelle fois, car on m'avait déjà signalé pendant les qualifications que les données n'étaient pas normales et qu'on constatait une dégradation de l'aérodynamique."

Désespéré ? Ce mot n'existe même plus pour moi. J'ai déjà dépassé ce stade.

"Ce n'est évidemment pas ce que l'on souhaite pendant les qualifications, et à ce stade-là, on ne peut même plus régler l'aileron avant. Du coup, l'équilibre de la voiture n'est plus au rendez-vous."

Quand il lui a été demandé s'il était désespéré face à cette situation, il a répondu : "Non, non, désespéré ? Ce mot n'existe même plus pour moi. J'ai déjà dépassé ce stade. On laisse simplement couler et on réessaiera demain."