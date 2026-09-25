EL3 - Verstappen seul rival des Mercedes, Russell devant Antonelli

Les pilotes se sont élancés sous un ciel dégagé pour la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Les températures atteignaient 25°C dans l'air et 42°C au sol.

Comme souvent lors des EL3, les voitures ont mis un peu de temps à prendre la piste. À peine sorti des stands, Lando Norris a dû regagner son box, McLaren ayant détecté un problème sur sa MCL40. Le Britannique a toutefois pu reprendre la piste quelques minutes plus tard.

Les pneus tendres et mediums étaient de sortie. Lewis Hamilton a signé le premier chrono de référence en 1'46"168, avant d'être battu par son coéquipier Charles Leclerc en 1'45"564, malgré une erreur dans le virage 5. Les deux Ferrari étaient chaussées de pneus tendres.

Oscar Piastri a pris le troisième temps, à plus d'une seconde de la référence de Leclerc, en pneus mediums. Kimi Antonelli et George Russell se sont intercalés devant l'Australien, aux troisième et quatrième rangs.

Max Verstappen a ensuite pris les commandes de la séance en 1'45"329, avant que Hamilton ne lui reprenne immédiatement la première place, pour deux dixièmes. Antonelli a ensuite signé le meilleur chrono en 1'45"046, en pneus mediums.

Au même moment, Lance Stroll a légèrement heurté le mur et a dû s'immobiliser en piste. Sa voiture a ensuite été évacuée. Les pilotes augmentaient leur rythme et enchaînaient les blocages de roues et les passages dans les échappatoires.

À 20 minutes de la fin de la séance, George Russell trônait en tête de la feuille des temps en 1'44"715, avec un dixième d'avance sur Charles Leclerc. Une brève Virtual Safety Car a ensuite été déclenchée afin de permettre aux commissaires de nettoyer des débris présents en piste.

Tous les pilotes étaient alors chaussés de pneus tendres. Les Mercedes se sont installées en tête, Russell signant un nouveau meilleur temps en 1'44"177, avec six dixièmes d'avance sur Antonelli. Max Verstappen est venu s'intercaler entre les deux Mercedes grâce à une belle aspiration de Liam Lawson.

Toujours en tête, Russell a tiré tout droit au virage 7, évitant de justesse de percuter le mur. Max Verstappen a ensuite repris les commandes de la séance, de nouveau aidé par une aspiration, cette fois-ci de Charles Leclerc.

Le Néerlandais a terminé la séance en tête devant George Russell et Lewis Hamilton, remonté à la troisième position dans son dernier tour.