La vente de Cadillac F1 démentie malgré une enquête aux États-Unis

Le nom de l'homme d'affaires Mark Walter est peut-être peu familier du grand public en Formule 1, mais il revêt une importance fondamentale pour l'écurie Cadillac. Le milliardaire est le PDG de TWG, la société chargée d'exploiter l'équipe de F1 de General Motors. Il fait actuellement l'objet d'une enquête des autorités américaines, ce qui a fait naître des rumeurs concernant une éventuelle vente de l'écurie pour laquelle courent Sergio Pérez et Valtteri Bottas.

Récemment, Walter a vendu sa participation dans les Los Angeles Lakers, en NBA, seulement un an après l'avoir acquise. Selon plusieurs médias américains, il envisagerait également de céder ses parts dans d'autres activités sportives, notamment le club de Premier League de Chelsea, les Los Angeles Dodgers en MLB, mais aussi Cadillac F1 et Andretti Autosport. Ces opérations viseraient à dégager des liquidités pour faire face à l'enquête dont il fait l'objet.

Cependant, ce jeudi au Grand Prix des Pays-Bas, Adrian Atkinson, directeur exécutif de la communication internationale de General Motors pour le sport automobile, a cherché à mettre fin aux spéculations avant le début de la conférence de presse du nouveau directeur de l'écurie, Marcin Budkowski.

"Avant de commencer, il y a évidemment des informations récentes concernant TWG. Il y a une déclaration... Elle vient de TWG Global", a déclaré Atkinson. "Tout d'abord, TWG n'envisage pas la vente de l'écurie Cadillac ni d'aucune autre partie de TWG Motorsport."

Marcin Budkowski vient de prendre les rênes de Cadillac F1. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Afin d'éviter tout malentendu, le porte-parole de General Motors a également expliqué que Dan Towriss, PDG de l'écurie, ne serait pas présent à Zandvoort ce week-end, car il se trouve avec Andretti Autosport à l'occasion de la course d'IndyCar à Washington, où le président américain Donald Trump est attendu.

"Pour votre information, Dan Towriss est à Washington D.C. pour la course d'IndyCar de ce week-end, raison pour laquelle il n'est pas ici."

TWG a racheté Andretti en 2024 après avoir acquis les parts de Michael Andretti, une opération déterminante qui a permis à la FIA, à la F1 et aux écuries rivales d'approuver l'arrivée de Cadillac en tant que 11e équipe de la grille en 2026.

Le sujet ne s'est toutefois pas arrêté aux déclarations du porte-parole et a été abordé avec Budkowski. Interrogé en conférence de presse sur la possibilité qu'il ait demandé des garanties concernant l'absence de vente avant de prendre ses fonctions de directeur d'équipe, il a affiché une confiance totale dans l'avenir du projet.

"Il n'y a absolument pas eu de discussion à ce sujet. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il n'y a aucune influence de ce genre. J'insiste : la nouvelle usine, ma nomination et l'arrivée de membres clés du personnel, que nous espérons annoncer prochainement, démontrent l'engagement et les investissements qui soutiennent ce projet."

Ce qui est reproché à Mark Walter

La période est décidément agitée pour Cadillac F1. Photo de: Erik Junius

Le département de la Justice des États-Unis et la Securities and Exchange Commission (SEC) enquêtent actuellement sur Mark Walter pour une présumée fraude et une tentative de dissimulation liées à la gestion des fonds de ses compagnies d'assurance (Delaware Life, Clear Spring et EquiTrust).

L'enquête porte notamment sur la légalité d'un réseau de "self-loans" (prêts à soi-même) non déclarés, dont le montant est estimé entre 16 et 20 milliards de dollars, effectués par ses compagnies d'assurance au profit d'entreprises liées au milliardaire.

Selon les informations rapportées, l'argent aurait transité par des sociétés intermédiaires comme ABS Capco et une structure opaque de sociétés à responsabilité limitée (LLC) afin de contourner les contrôles réglementaires et les limites légales imposées au secteur.

Aux États-Unis, des entreprises appartenant à une même personne peuvent légalement se prêter de l'argent entre elles, à condition que ces transactions soient déclarées aux autorités de régulation afin de ne pas compromettre la solvabilité des compagnies vis-à-vis de leurs clients.